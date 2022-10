Superbonus: la Riforma Meloni lo abbasserà all’80%. Novità in arrivo anche per le seconde case. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e quali saranno le modifiche al bonus più richiesto dagli italiani.

Superbonus, in arrivo a breve delle novità: la Riforma Meloni lo abbasserà all’80% e prevederà delle novità anche per le seconde case. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e quali saranno le modifiche al bonus più richiesto dagli italiani.

I bonus casa, di cui il Superbonus è la massima espressione, non sembrano avere pace. Si è parlato, di recente, di possibili cancellazioni, tagli e riduzioni relativi alle agevolazioni edilizie.

Il nuovo Governo Meloni, che terrà a breve la sua prima seduta in Parlamento, crede in effetti nella necessità di nuove riforme che mettano ordine nell’universo dei bonus casa. Il centrodestra ha però promesso che la misura non verrà cancellata.

Ad ogni modo, nonostante sia ormai escluso che un intervento al Superbonus sia una delle priorità del nuovo Governo, la Riforma Meloni ai bonus casa è comunque prevista.

Ci sono già alcune informazioni, che riguardano da vicino il Superbonus. La misura, che a suo tempo è stata introdotta per dare nuova spinta al settore dell’edilizia, subirà una riduzione che ormai appare certa.

Superbonus resiste alla Riforma Meloni, ma scende all’80%: ecco come cambierà la misura

Che la nuova Premier Giorgia Meloni attuerà delle sostanziali modifiche al Superbonus ed ai bonus casa è quindi ormai indubbio. Si è addirittura parlato, nelle scorse settimane, di una possibile cancellazione dei bonus casa, oltre che del cambio dell’aliquota del Superbonus.

La cosiddetta Riforma Meloni nei confronti dei bonus legati all’edilizia avrà sicuramente il Superbonus come protagonista.

È molto probabile che i cambiamenti apportati alla misura distingueranno gli interventi effettuati per la prima casa da quelli che, invece, riguardano le seconde case.

Una cosa, comunque, appare certa: il Superbonus, nei prossimi mesi, verrà sicuramente ridotto. Per fortuna, non si parla di una drastica riduzione come quella che si prevedeva inizialmente, e che vedeva l’aliquota ridotta al 65%.

Fonti molto vicine a Fratelli d’Italia hanno placato gli animi dei contribuenti interessati al Superbonus. Per gli interventi relativi alle prime case, molto probabilmente, si potrà fruire di un Superbonus all’80%.

Superbonus per le seconde case: un taglio ancora più drastico

Abbiamo già accennato che la riduzione dell’aliquota del Superbonus all’80% riguarderà solo gli interventi edilizi che verranno realizzati nelle prime case.

Viene dunque spontaneo chiedersi cosa accadrà con la Riforma Meloni ai bonus casa per tutti quegli interventi che i contribuenti intendono realizzare nelle seconde case.

In questa specifica situazione, purtroppo, la riduzione del Superbonus potrebbe essere ancora più netta. Si parla infatti di un Superbonus al 65% per gli interventi nelle seconde case.

La Riforma, insomma, mira a stravolgere le aliquote previste con la Manovra 2022, che avrebbero dovuto portare ad una graduale riduzione del Superbonus.

Secondo quanto inizialmente previsto, la misura avrebbe dovuto subire un taglio al 70% nel 2024, per poi scendere al 65% nel 2025. Anno in cui la misura sarebbe anche dovuta scadere.

Adesso, invece, l’aliquota al 65% potrebbe diventare realtà ben prima, ma solo in riferimento agli interventi edilizi effettuati nelle seconde case.

Nessun cambiamento per i cantieri in corso

Le modifiche previste dal nuovo Governo Meloni e previste dalla futura Riforma al Superbonus, comunque, non dovrebbero riguardare gli interventi attualmente in atto.

Lo aveva già chiarito anche la Premier Meloni ancor prima delle elezioni, quando in un suo video condiviso sui canali social ufficiali ha rassicurato i contribuenti.

I cantieri già avviati, in altre parole, non verranno intaccati dalla riduzione delle aliquote, al fine di evitare il sorgere di nuove problematiche.

L’intendo del nuovo esecutivo è infatti quello di rendere la fruizione dei bonus edilizi più semplice e di evitare le problematiche di tipo burocratico che, nei mesi, hanno interessato non solo il superbonus, ma anche le altre agevolazioni legate alle ristrutturazioni.

Stop, dunque, ai numerosi correttivi dell’ultimo minuto, ma un sistema più snello, riordinato e revisionato.

Superbonus: il settore edile chiede la proroga

Ovviamente, prima che le modifiche al Superbonus prendano avvio, dovremo attendere innanzitutto l’insediamento del nuovo Governo. L’esecutivo, come già detto, non sembra voler dare priorità alla questione del Superbonus: la Riforma Meloni potrebbe dunque richiedere tempo.

Nel frattempo, in merito alla faccenda è intervenuta l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). L’Associazione ha richiesto al Governo una proroga di sei mesi delle agevolazioni edilizie senza apportare modifiche sostanziali.

Il tutto per recuperare i preziosi mesi perduti per via della questione della cessione del credito. L’ANCE ha proposto anche una modulazione dei vari bonus casa, piuttosto che una loro repentina cancellazione in favore del Superbonus, che a breve potrebbe essere l’unico bonus casa superstite.

Si attendono dunque l’insediamento del nuovo esecutivo e le successive disposizioni in merito per fare maggiore chiarezza. Non solo sul destino del Superbonus, ma anche relativamente a quello degli altri bonus ristrutturazioni.

