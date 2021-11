Il Governo rimette mano al Superbonus, apportando un cambiamento molto importante: non ci sarà alcun tetto Isee da rispettare. Potrà essere utilizzato anche per la ristrutturazione delle villette e delle case unifamiliari, ma soprattutto è stato prorogato lo sconto in fattura.

Il Governo rimette mano al Superbonus, apportando un cambiamento molto importante: non ci sarà alcun tetto Isee da rispettare. Potrà essere utilizzato anche per la ristrutturazione delle villette e delle case unifamiliari, ma soprattutto è stato prorogato lo sconto in fattura. Altra importante proroga riguarda la cessione del credito per tutti i bonus che, in un modo o nell'altro, sono legati alla ristrutturazione edilizia.

Manca ancora qualche limatura al testo definitivo della Legge di Bilancio 2022, ma a questo punto sembra certo che il Superbonus 110% per ristrutturare ville e case unifamiliari non sarà legato al reddito dei proprietari. Quindi sarà sganciato dall'Isee. Senza dubbio è proprio questa la novità più importante che arriva in questi giorni e che, soprattutto, servirà a mantenere vivo il mercato immobiliare. Il via definitivo al superbonus senza Isee dovrebbe arrivare proprio nel corso di questa settimana, quando il Parlamento dovrebbe dare l'ok definitivo. Ma proviamo a scoprire quali sono tutte le modifiche che potrebbero arrivare in questi giorni, e come cambieranno i bonus per la casa.

Superbonus: addio Isee!

Senza dubbio la novità più importante è quella relativa al tetto Isee per ottenere il Superbonus. Come molti ricorderanno, nella prima versione della Manovra, della quale i bonus e le agevolazioni varie per ristrutturare gli immobili costituiscono una parte fondamentale, era stato previsto che potessero usufruire del Superbonus solo quanti avessero un Isee inferiore a 25.000 euro. Una decisione che aveva sollevato tutta una serie di critiche, sia dal mondo politico che dalle associazioni di categoria: il tetto Isee era troppo basso, arrivando ad escludere anche quanti non fossero particolarmente benestanti.

Questa limitazione potrebbe saltare. Quindi sarà possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus, indipendentemente dal proprio reddito. Troverà spazio, però, una tempistica leggermente più ristretta: la Cilas - ossia l'asseverazione dei lavori - dovrebbe essere consegnata entro una data specifica, molto probabilmente entro la prima metà del prossimo anno, se non già ad inizio primavera. L'intenzione è, infatti, quella di limitare il numero delle domande e cercare di tenere la spesa per lo Stato sotto controllo.

Bonus direttmanete in fattura!

Importanti novità anche per lo sconto in fattura e per quanto riguarda la cessione del credito. L'esecutivo avrebbe voluto limitare queste due misure unicamente al Superbonus 110%. Fin da subito, però, è apparso chiaro e lampante che il compromesso, che era stato inserito direttamente nella Manovra, avrebbe rischiato di inciamparsi nel lungo iter parlamentare.

La cessione del credito e lo sconto in fattura danno la possibilità ai diretti interessati di sfruttare immediatamente il vantaggio fiscale. Non sarà necessario aspettare le detrazioni Irpef nel corso degli anni successivi. Sarà possibile beneficiare immeditamente dei vari bonus grazie allo sconto che la ditta farà direttamente in fattura, o grazie alla cessione del credito fatta a beneficio delle banche o di altri soggetti finanziari. Queste due misure, sprattutto la seconda, avvantaggiano quelle famiglie che hanno meno risorse finanziarie, e che potrebbero non ritrovarsi con una capienza fiscale sufficiente per riuscire a coprire l'intero rimborso. Con il nuovo testo si vuole prorogare il sistema che era stato introdotto per il biennio 2020-21 dal Decreto Rilancio dello scorso anno per tutti i sei filoni di intervento:

recupero del patrimonio edilizio;

interventi di efficienza energetica;

misure antisismiche;

recupero o restauro delle facciate;

installazione di impianti fotovoltaici;

installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Bonus facciate, ecco la proroga!

Buone notizie anche per quanti vogliano beneficiare del bonus facciate, che ha ottenuto la proroga per tutto il 2022. Questa particolare misura venne introdotta con la Legge di Bilancio 2020 ed è, in estrema sintesi, una detrazione delle spese che sono sostenute per interventi che servano a recuperare o restaurare la facciata esterna di un edificio già esistente. Può essere richiesto per immobili che appartengano ad una qualsiasi categoria catastale, che siano ubicate in zona A o B, incluse le strutture opache della facciata, i balconi, i fregi e gli ornamenti. Possono rientrare, tra i lavori ammessi per il bonus facciate, anche quelli per il consolidamento, il ripristino, il miglioramento, la pulitura o la tinteggiatura di tutti questi elementi, incluse grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni, mentre sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici.

E' necessario, però, mettere in evidenza un'importante modifica che arriverà nel 2022 rispetto al 2021: non sarà più possibile detrarre i lavori al 90%, ma sarà possibile farlo solo al 60%. Potranno beneficiare della detrazione al 90% anche il prossimo anno solo quanti abbiano saldato i lavori entro il 31 dicembre 2021. Anche la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi al Bonus facciate dovrebbe rientrare nella proroga.