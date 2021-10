Superbonus 110 prorogato fino al 2023

Buone notizie per coloro che intendano presentare la richiesta per il Superbonus 2021, poiché tale incentivo è stato prorogato fino al 2022 per la maggior parte dei richiedenti e fino al 2023 per altre casistiche specifiche. Ma scopri di più in merito al superbonus 110 continuando a leggere!

Hai sentito parlare del Superbonus 110, il maxibonus elargito dallo Stato per i lavori di miglioramento energetico degli edifici e ti stai domandando cosa sia, chi siano gli aventi diritto, entro quando sia possibile presentare la domanda e se ci sia la possibilità di un’eventuale proroga?

Come si può leggere su lastampa.it, gazzettadelsud.it e anche sul sito del governo, ci sono delle novità in merito al superbonus 110, ma vediamo insieme quali sono.

Leggendo il nostro articolo, troverai tutte le informazioni che stai cercando in merito al superbonus 110 e alla sua possibile proroga!

Cos’è il Superbonus 110?

Il Superbonus 110 è un incentivo che fa parte del più ampio Ecobonus 2021 (il quale prevede detrazioni fiscali tra il 50% e l’85% sul totale delle spese per i lavori commissionati alle ditte specializzate, come leggiamo anche su altroconsumo.it), introdotto con il decreto-legge numero 34 del 19 Maggio 2020 (meglio noto come Decreto Rilancio). Esso consiste in un rimborso spese pari al 110% per quanto riguarda gli interventi trainanti di riqualificazione energetica messi in atto nell’arco temporale che va dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

Il Superbonus, quindi, consente ai cittadini di effettuare lavori di ristrutturazione edile senza dover spendere un euro, poiché si tratta di un bonus che ricompensa le spese totalmente.

Gli aventi diritto del Superbonus 110, infatti, possono decidere se usufruire della detrazione fiscale del 110% (vengono detratte dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute, suddivise in 5 quote annuali identiche) oppure dell’applicazione da parte dei fornitori di servizi dello sconto sulla fattura emessa o, ancora, della cessione del credito agli stessi fornitori o a terzi, eventualmente istituti bancari o finanziarie.

Per quanto riguarda lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta occorre essere in possesso di un visto rilasciato da un perito abilitato, il quale attesta che la documentazione presentata per la richiesta del bonus è conforme ai requisiti richiesti e delle varie certificazioni energetiche rilasciate dai tecnici professionisti che si sono occupati dei lavori, al fine di verificare i requisiti tecnici dei lavori stessi e il fatto che l’importo totale della spesa sostenuta sia conforme alla normativa sulle agevolazioni fiscali.

Si tratta, dunque, di un incentivo che mira a risanare l’economia italiana da diversi punti di vista: nei confronti dei cittadini, consentendo loro di ristrutturare gratuitamente la propria abitazione e, grazie al miglioramento energetico, di risparmiare anche in futuro sulle bollette di elettricità e di riscaldamento; nei confronti delle imprese che si vedono aumentare notevolmente il proprio fatturato, grazie alle richieste esponenziali di interventi; nei confronti dello Stato stesso, che promuove nuove possibilità lavorative e reddituali, rendendo più sicure ed ecologiche le abitazioni presenti sul territorio nazionale.

In cosa consistono gli interventi trainanti citati pocanzi, dunque? Per interventi trainanti si intendono: l’installazione di cappotti termici sull’involucro degli edifici unifamiliari o plurifamiliari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici condominiali, oppure sugli edifici unifamiliari o su quelli plurifamiliari indipendenti, con impianti più efficienti o con delle pompe di calore; la coibentazione del tetto; per finire, gli interventi antisismici.

In aggiunta agli interventi trainanti, è possibile usufruire del Superbonus 110 anche per interventi secondari o trainati, quali: gli interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di caldaie a biomassa o di caldaie a condensazione con classe energetica A; l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di schermature solari; la sostituzione di infissi, serramenti interni e tapparelle che consentano un maggiore equilibrio della temperatura interna dell’ambiente; l’installazione di postazioni fisse per la ricarica di veicoli elettrici; l’installazione di dispositivi tecnologici per gestire in modo automatico gli impianti di un appartamento; gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap o con età superiore ai 65 anni, come ad esempio la ristrutturazione delle scale nella parte comune di un condominio o l’introduzione di un ascensore (interno o esterno) che faccia parte dell’edificio stesso.

L’importante è che l’insieme di tutti questi lavori risultino utili ad un miglioramento della classe energetica dell’edificio di almeno due unità energetiche (ad esempio dalla classe E alla classe C), legalmente certificato.

Chi può beneficiare del Superbonus 110?

Una volta che sono stati definiti i lavori che rientrano nel Superbonus 110, vediamo insieme quali sono i requisiti per poterlo richiedere e chi sono gli effettivi destinatari del bonus.

I beneficiari del Superbonus 110 sono – come leggiamo anche su lavoripubblici.it: i cittadini proprietari dell’immobile che si intende ristrutturare, facente parte di un condominio o di un unico edificio composto da due o quattro appartamenti, indipendenti tra loro a livello catastale; i condomini; gli Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP) o tutti i vari enti che si occupano di “in house providing” su immobili, ovvero i possessori di immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che sono gestiti dal Comune della località specifica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che dispongono di immobili assegnati ai loro soci; le varie associazioni di volontariato e di promozione sociale, comprese le Onlus; le associazioni e le società sportive dilettantistiche (su interventi che si limitano al miglioramento degli spazi adibiti agli spogliatoi).

In merito agli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni di un condominio sarà organizzata dall’amministratore del condominio stesso un’assemblea condominiale con un tecnico specializzato e i vari proprietari di alloggi, al fine di discutere sulla tipologia di interventi che l’edificio richiede, su quali siano le tempistiche necessarie, su quale ditta interpellare per richiedere i preventivi più vantaggiosi e, nota dolente, su quali siano i costi per i miglioramenti e, di conseguenza, su quale modalità scegliere per usufruire del Superbonus 110, valutando, quindi, l’opzione della detrazione fiscale, dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta a terzi.

Per avere l’autorizzazione effettiva dei lavori, tuttavia, sarà necessario avere il consenso da parte di almeno un terzo dei proprietari di immobili all’interno del condominio. Inoltre, occorre tenere presenti i limiti di spesa per i condomini che sono composti da 2 a 8 unità immobiliari. Si tratta di un limite pari a 40.000 ad unità, in merito agli interventi circa l’efficientamento energetico; nel caso di lavori volti a ridurre il rischio sismico, invece, la cifra sale fino a 96.000 euro per ogni unità abitativa. Tali importi, naturalmente, andranno moltiplicati per il totale delle unità che compongono l’intero edificio.

Scadenza del Superbonus 110

Quando scade il Superbonus 110? L’incentivo statale scadrà ufficialmente nel 2022, ma la data precisa varia in base alla tipologia di richiedenti che intendono beneficiarne:

Il 30 Giugno 2022 sarà il termine massimo per la presentazione della richiesta da parte degli edifici unifamiliari, con destinatari le persone fisiche, le associazioni di volontariato a scopi non lucrativi, le associazioni di promozione sociale e le Onlus

con destinatari le persone fisiche, le associazioni di volontariato a scopi non lucrativi, le associazioni di promozione sociale e le Onlus Il 31 Dicembre 2022 scadrà la possibilità per gli edifici plurifamiliari ed i condomini di presentazione della domanda, senza che ci sia la possibilità di proroga al momento . Lo stesso di scorso vale anche in merito agli edifici costituiti da due o quattro unità abitative indipendenti dal punto di vista catastale qualora lo stato di avanzamento dei lavori al 30 Giugno 2022 fosse ad un 60% rispetto al totale dei lavori necessari; in caso contrario, la data di scadenza sarà fissata al 30 Giugno 2022

. Lo stesso di scorso vale anche in merito agli edifici costituiti da due o quattro unità abitative indipendenti dal punto di vista catastale qualora lo stato di avanzamento dei lavori al 30 Giugno 2022 fosse ad un 60% rispetto al totale dei lavori necessari; in caso contrario, la data di scadenza sarà fissata al 30 Giugno 2022 Il 30 giugno 2023 sarà la data ultima per i lavori commissionati dagli Istituti Autonomi Case Popolari. Anche in questo caso, come nel punto precedente, qualora giunti a questa data lo stato di avanzamento dei lavori sia pari almeno al 60%, gli IACP avranno la possibilità di prorogare per altri sei mesi – fino al 31 Dicembre 2023 quindi - il termine dei lavori.

Ricordiamo, in ogni caso, che per sapere quando sarà emessa l’applicazione dell’aliquota del Superbonus 110 occorre fare riferimento a due criteri differenti:

Criterio di cassa: ci si riferisce alla data in cui è stato effettuato il pagamento dei lavori da parte di persone fisiche e degli enti non commerciali

Criterio di competenza: ci si riferisce alla data di ultimazione della prestazione nel caso in cui i richiedenti del bonus fossero ditte individuali, società o enti commerciali

Superbonus 110 prorogato fino al 2023

Buone notizie, quindi, per coloro che intendono presentare la richiesta per il Superbonus 2021! Come accennato nel paragrafo precedente e come leggiamo su idealista.it, infatti, tale incentivo è stato prorogato fino al 2022 per la maggior parte dei richiedenti e fino al 2023 nel caso degli Istituti Autonomi Case Popolari o degli enti che si occupano di “in house providing”.

Grazie alla legge di bilancio del 2022, la quale prevede uno stanziamento di fondi superiore ai 23 miliardi di euro, lo Stato coprirà almeno ancora fino alla metà dell’anno prossimo le spese per efficientare a livello energetico la propria abitazione.

L’investimento – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) promosso dall’attuale Governo Draghi - mira a creare nuovi posti di lavoro nel campo dell’edilizia e a facilitare i soggetti deboli colpiti dalla pandemia a risparmiare sui loro portafogli, facendo allo stesso tempo il bene del pianeta intero, grazie alla promozione di interventi ecologici.

Quindi, buone nuove per tutti coloro che temevano che il superbonus 110 non potesse proseguire oltre il 2021, poiché questo varrà – con restrizioni diverse ovviamente – fino al 2023!