Ancora novità che spuntano all’orizzonte, per quanto riguarda il Superbonus 110, tra i punti principali di cui occuparsi, nella prossima manovra che verrà messa a punto dal nuovo governo Meloni. Infatti, per i proprietari di immobili, si fa strada la possibilità di beneficiare del maxi bonus edilizio solo se appartenenti a una determinata fascia di reddito. E con aliquote differenti di sconto, a seconda che si tratti di prima o seconda casa.

Ancora novità che spuntano all’orizzonte, per quanto riguarda il Superbonus 110, tra i punti principali di cui occuparsi, nella prossima manovra che verrà messa a punto dal nuovo governo Meloni.

Ferma restando la volontà ferrea della leader di Fratelli d’Italia di eliminare la percentuale del 110% (optando per aliquote di sconto più basse, fissate tra il 60-70%), ora mette al vaglio l’ipotesi di legare il Superbonus alla dichiarazione dei redditi.

Verrebbe subito da pensare che dunque l’Isee, ancora una volta come avviene per numerosi bonus, giocherà un ruolo determinante per godere del beneficio, e invece non è così.

Ecco nel dettaglio le possibili novità a breve in approvazione.

Superbonus, la novità: lo sconto spetterà in base al reddito del proprietario

Quel che è certo dunque è che, a partire da questo momento in poi, il Superbonus non garantirà più il 100% del rimborso delle spese, con sconto diretto in fattura, o del 110%, nel caso di detrazione fiscale spalmata su 10 anni.

E chiusa la parentesi per ciò che riguarda i proprietari di villette unifamiliari, che non potranno più accedere al maxi bonus, anche per gli altri possessori di immobili spunta la novità di poter beneficiarne solo se appartenenti a una determinata fascia di reddito.

Ricordiamo, per inciso, che per i condomini c’è ancora la possibilità di sfruttare il bonus edilizio nella misura del 110% e fino a tutto il 2023.

Ebbene, in base all’ultima dichiarazione dei redditi, sarà possibile stabilire se il proprietario ha diritto a beneficiare del Superbonus oppure no.

A questo punto, una distinzione s’impone, tra quello che è il reddito Irpef e l’Isee, il quale invece non è contemplato nelle ipotesi per concedere il Superbonus, come invece accade per altri numerosi bonus.

Infatti, l’Isee è un indicatore economico che fornisce l'idea di quella che è la situazione finanziaria dell'intero nucleo familiare. Nel conteggio, tra l’altro, rientra anche una percentuale del 20% relativa alla situazione patrimoniale della famiglia.

Nel caso del Superbonus invece, si esclude l’ipotesi di dover legare la sua erogazione al valore dell’attestazione Isee, mentre si potrebbe far riferimento al reddito personale del singolo proprietario.

Questo però potrebbe non essere l’unico criterio da seguire, per stabilire il diritto di assegnazione del Superbonus. Ecco in cosa consiste l’ipotesi che si lega alla tipologia di immobile da ristrutturare.

Superbonus non solo in base al reddito: spunta l’ipotesi di un extra per la prima casa

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si tratta di una serie di nuove ipotesi al vaglio di quello che sarà a breve il nuovo Governo del nostro Paese.

Per quanto siamo in attesa dell’insediamento ufficiale previsto per il 13 ottobre, in realtà sul tavolo da lavoro della leader Meloni c’è già la questione del Superbonus, da risolvere in priorità.

L’idea di base è che non sia più possibile “regalare” questo bonus a tutti, senza tenere conto del reddito ad esempio oppure di quante persone ne beneficiano, alla fine dei conti.

Motivo per cui, la possibilità di concedere il bonus alle villette unifamiliari è stata archiviata in via definitiva, nonché oggetto di una valanga di critiche, visto che in tanti casi si trattava di una famiglia monoparentale o addirittura di un singolo beneficiario, che ha ottenuto così migliaia di euro di lavori gratis, per la propria abitazione.

Un’altra discriminante, per stabilire se si ha diritto a usufruire del Superbonus e in quale misura, potrebbe proprio legarsi alla tipologia di immobile.

Infatti, tra le proposte di modifica alla misura, avanzate da Fratelli d’Italia, c’è quella di venire maggiormente incontro alle esigenze di chi vuole migliorare l’efficientamento energetico della prima casa (ovviamente che non risulti accatastata come “di lusso”).

In questo caso, la percentuale del Superbonus sarebbe dunque più alta, rispetto a chi invece richiede il super bonus anche per la seconda casa.

Superbonus 110: un obiettivo nobile ma scritto male e gestito ancora peggio

È quanto ha affermato Giorgia Meloni, in riferimento alla misura nata in seno al Movimento Cinque stelle.

Senza dubbio, in ottica di transizione ecologica e quindi di necessario efficientamento energetico degli edifici, è evidente che l’idea del Superbonus è da approvare, proprio perché nasceva dall’esigenza di perseguire un obiettivo nobile.

Il problema -prosegue la leader di Fratelli d’Italia- è che poi la norma è stata scritta male e, purtroppo, gestita anche peggio.

Blocco della cessione dei crediti, maxi frodi ai danni dello Stato, aziende impegnate nei lavori e rimaste impantanate (la Meloni li chiama gli esodati del 110%) sono solo alcune delle conseguenze disastrose di uno strumento messo a disposizione di tutto, ma lasciato senza disciplina né controlli.

L’obiettivo delle ipotesi che in questo articolo abbiamo presentato è dunque quello di continuare ovviamente ad incentivare la transizione energetica degli edifici, ma stabilendo meccanismi più idonei e controllati.

Solo in questo modo sarà possibile evitare di pregiudicare sia famiglie che le imprese coinvolte fino ad ora ma, al tempo stesso, cercando di responsabilizzarle ad un uso più consapevole ed equo della misura.

Ecco come comportarsi dopo la scadenza del 30 settembre, senza aver raggiunto lo stato di avanzamento lavori del 30%.