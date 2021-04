Il superbonus 100% per le ristrutturazioni edilizie si è dimostrato un disastro a tutti gli effetti, tanto che Mario Draghi pensa ad una modifica radicale. A parlare sono i numeri, che depongono a tutti gli effetti contro una misura di difficile interpretazione, ma soprattutto che fin da subito ha preoccupato gli addetti ai lavori e i contribuenti: a fronte dei 19 miliardi che sono stati stanziati per finanziare il superbonus al 100%, solo e soltanto 670 milioni di euro sono stati effettivamente utilizzati.

I numeri testimoniano una vera e propria sconfitta: il superbonus 100% si è dimostrato un flop. Il precedente Governo (quello a guida Giuseppe Conte), puntava proprio su questa misura per tentare di rilanciare il comparto delle costruzioni, ma dalla sua introduzione i risultati ottenuti sono stati bassi e non sono serviti per rimettere in moto il comparto.

I numeri bocciano il Superbonus!

Sono i numeri a bocciare direttamente il superbonus 100%. Fino ad oggi sono stati utilizzati solo e soltanto 670 milioni dei 18,7 miliardi di euro che il Governo ha stanziato per finanziare la misura. Il costo complessivo per la cantierizzazione dei lavori è stato pari a 710 milioni di euro. Ad essere sinceri, comunque, il superbonus sembrava davvero molto interessante: dalle premesse sembrava proprio che sarebbe riuscito ad accontentare un po' tutti. Il proprietario che poteva effettuare dei lavori di efficientamento energetico e sismico al proprio immobile, con un costo che arrivava quasi allo zero. Ma anche le imprese del settore, che potevano riattivare i cantieri, in un momento in cui i lockdown e la crisi economica avevano congelato un po' tutte le attività. Ma anche banche ed assicurazioni, che sarebbero riuscite a finanziare i lavori percependo il 10% in eccesso del superbonus.

Grazie al Superbonus è possibile avviare tutta una sierie di inteventi sugli immobili, che dovrebbero essere realizzati nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Tra le operazioni finanziabili con questa misura ci sono:

interventi in ambito di efficienza energetica;

interventi antisismici;

installazione impianti fotovoltaici;

installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus: una misura imperfetta!

Sulla carta sembrerebbe tutto perfetto. Ma il superbonus non è mai decollato. I risultati sono stati negativi: solo il 5% delle risorse è stato utilizzato per avviare dei cantieri. A questo punto, però, è necessario capirne le ragioni. Una di queste, sembra possa essere ricercata nella troppa burocrazie per avviare e mettere in campo tutti i lavori.

Stando alle prime statistiche, al momento sembra che siano stati avviati solo 6.512 interventi, la maggior parte dei quali sono stati localizzati in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Stiamo parlando almeno di un terzo degli interventi avviati. Meno del 10% di questi - stiamo parlando di 530 cantieri - sono stati avviati nei condomini. In questo caso dobbiamo mettere in evidenza che vi è un'ulteriore difficoltà, contrassegnata dalla burocrazia interna. Per poter agevolare la partenza di questi tipi di interventi sarebbe necessario predisporre un approccio un po' più semplificato, con meno vincoli ma che soprattutto non necessiti di lunghe progettazioni iniziali. E che agevoli le decisioni assembleari.

I motivi di una rinuncia!

Benché il superbonus 100% sia una misura che, almeno sulla carta, interessa un po' a tutti, dalle imprese ai proprietari immobiliari, sono proprio gli operatori del settore ad aver rinunciato a questa tipologia di lavori. Molte imprese poi rimangono nell'incertezza: il superbonus sarà prorogato al 2023, visto che vi è una versione definitiva inserita all'interno del recovery plan, che dovrebbe essere inviato all'Unione europea entro il 30 aprile 2021.

Quello a cui si starebbe lavorando oggi è una vera e propria semplificazione del Superbonus. Il Dl Semplificazioni dovrebbe portare ad una facilitazione della procedura e dovrebbe portare all'eliminazione del doppo visto di conformità. Questo cambiamento permetterebbe uno snellimento della parte burocratica, che ruota intorno ai lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.