Il Superbonus 110% è stato protagonista nelle ultime settimane di una vera e propria montagna russa: novità praticamente quotidiane ne hanno accompagnato la probabile (non ancora ufficiale) proroga, che però ha condizioni in po' particolari, tra cui anche il tetto ISEE... ecco tutte le ultime novità!

Il Superbonus, ormai è piuttosto noto, è il più importante bonus edilizio attualmente attivo in Italia ed il Governo ne sta discutendo proprio in questi giorni le nuove condizioni, quelle che varranno per l'intero 2022.

Non è però tutto qui, perché c'è stata nel corso del mese di novembre anche una novità attiva fin da subito (ufficialmente dal 12 novembre) che ha cambiato i piani di molte famiglie che volevano usufruire del Superbonus, in particolare per quanto riguarda la modalità di detrazione.

Tanti cambiamenti che hanno generato un po' di confusione, ma che hanno anche molta rilevanza perché il bonus stesso è rilevante, in quanto consente di ottenere uno sconto praticamente di tutte le spese sostenute per ristrutturare la casa, ovviamente rispettando alcune condizioni.

Il bonus per eccellenza tra quelli in detrazione d'imposta, pronto però ad essere modificato nel 2022, anche se ancora non è ufficiale. Infatti la proroga è prevista, ma ci sono differenze per le varie tipologie di beneficiari, nonostante il bonus sia per ora accessibile a tutti.

Inoltre queste differenze non possono essere considerate per questa fine del 2021, dato che ormai siamo troppo a ridosso della fine dell'anno per poter prendere decisioni differenti. Chi dovesse quindi rimanere escluso dai nuovi criteri e parametri del 2022, non avrà alcuna via di fuga per usufruire del Superbonus 110%.

Semplicemente, secondo le indiscrezioni esso cesserà di essere disponibile per tutti ma diventerà "selettivo", in particolare per quanto riguarda la categoria di soggetti che effettuano interventi su abitazioni unifamiliari come ville e villette.

Un criterio esclusivo che, ancora una volta, si baserà sulla Dichiarazione ISEE. Una notizia che scuote il settore, perché i bonus edilizi non hanno mai richiesto un ISEE entro un certo tetto e questa è una assoluta novità. Cosa comporterà, se confermata, questa variazione del pubblico che può usufruire del Superbonus 110%?

Lo scopriremo in questo articolo, insieme all'impatto del Decreto Antifrode e non solo!

Se fossi interessato o interessata ad approfondire le altre decisioni riguardanti la Legge di Bilancio di prossima approvazione, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di come cambiano le misure nel 2022:

Superbonus 110%: panoramica di come funziona e cosa prevede

Facciamo una piccola introduzione su cos'è e come funziona il Superbonus, anche se probabilmente la maggior parte dei lettori ne è già al corrente. Il Superbonus è un bonus edilizio che permette di recuperare il 110% delle spese sostenute per la ristrutturazione della propria abitazione.

Attivato con il Decreto Rilancio, esso ha avuto fin da subito un ruolo rilevante nella scena politica ed ovviamente edilizia italiana. Ha dato una spinta al settore non indifferente ed ha permesso alle famiglie italiane di effettuare moltissimi lavori a costo praticamente zero.

Infatti, oltre a spingere il settore edilizio il Superbonus ha l'obiettivo di rendere le case degli italiani più sicure, più moderne e meno impattanti sull'ambiente in termini di consumi. Un altro risparmio indiretto per le famiglie è infatti quello legato a bollette e spese di manutenzione.

Insomma, una misura che permette di perseguire diversi importanti obiettivi contemporaneamente e, proprio per questo motivo, molto gradita anche all'Unione Europea.

L'UE ha infatti manifestato la sua approvazione nei confronti di questo aiuto in quanto l'Italia ha un problema ormai decennale: le abitazioni sono infatti mediamente molto vecchie, il che significa poco sicure e moderne, ma anche poco sostenibili dal punto di vista dei consumi e dell'ambiente.

In questo senso il Superbonus permette quindi di risolvere un problema particolarmente importante e, contemporaneamente, è chiaramente molto gradito alle famiglie italiane.

Per qualsiasi altra informazione specifica suggeriamo di consultare la pagina dedicata al Superbonus 110% sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Proviamo quindi a capire qual è il destino di questo bonus e, soprattutto, cosa sta succedendo in queste settimane.

Superbonus 110%: proroga o non proroga, questo è il dilemma

Partiamo con il dire che la proroga del Superbonus fino a poche settimane fa non sembrava in discussione, anche in virtù dell'approvazione europea di questo aiuto. Si pensava quindi che la proroga fosse solo una formalità, anche perché tale considerazione comunitaria avrebbe reso giustificata la spesa sostenuta.

Una spesa non indifferente, va detto, ed infatti il Governo sta attentamente ragionando sul da farsi. La proroga non è più così scontata, anzi è diventata decisamente un'incognita, soprattutto per una specifica categoria.

Se infatti condomini e IACP sono certe di una proroga almeno fino a fine 2022 (probabile anche fino a giugno 2023), non si può dire altrettante per villette e case unifamiliari, attualmente escluse da una proroga generalizzata per tutti... ma perché?

Il motivo è che il Governo sembra voler "filtrare" in questa categoria solo i soggetti più bisognosi dell'aiuto e, ovviamente, lo strumento per fare tale distinzione sarebbe ancora una volta la Dichiarazione ISEE.

Dopo un primo periodo in cui sembrava che tale tetto ISEE dovesse essere fissato a 25.000 euro, ecco che circolano nuove indiscrezioni: pare che il tetto possa essere elevato a 40.000 euro, andando così ad includere molti più soggetti.

In particolare, pare che con il precedente criterio dei 25.000 euro sarebbero stati esclusi dal beneficio ben i due terzi dei soggetti titolari di villette o case unifamiliari: un dato che andrebbe addirittura a far dubitare dell'efficacia della misura, andando ad escludere una fetta troppo grande.

Potrebbe esser stato quindi trovato il più classico dei compromessi, andando così ad escludere una fetta più "accettabile" di cittadini, ma considerando comunque la maggior parte dei potenziali beneficiari.

Superbonus 110%: cosa cambia con il Decreto Antifrode?

Una novità molto importante sul Superbonus riguarda il Decreto Antifrode, molto chiacchierato in questi giorni proprio perché attivo da subito e non correlato alle altre novità relative al 2022 di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo.

Il Decreto prevede che a decorrere dal 12 novembre vada presentato un nuovo documento, cioè il visto di conformità, per chiunque decida di usufruire del Superbonus attraverso la cessione del credito, una modalità alternativa alla normale detrazione Irpef.

Il chiarimento pubblicato al 29 novembre, però, rende nota un'altra novità: tale documento va presentato anche in caso di utilizzo del Superbonus attraverso normale detrazione Irpef spalmata su dieci anni, nello specifico nel caso in cui ci si avvale del supporto di Caf o professionista abilitato.

Il visto di conformità non è altro che un documento che certifica che le spese sostenute e messe in fattura sono compatibili con i lavori effettuati, cioè che in pratica tutti i lavori vengono svolti a prezzi di mercato. Come si può intuire dal nome del Decreto, l'obiettivo è quello di evitare in tutti i modi le frodi.

Secondo diversi studi, infatti, sarebbero numerosi i cittadini che usufruiscono del Superbonus per ottenere la detrazione dallo Stato, pur senza effettuare i lavori come previsto. Dopo i "furbetti del Reddito di Cittadinanza", ecco quindi i furbetti del Superbonus.

Chi ha effettuato i lavori e presentato i documenti entro l'11 novembre non ha invece nulla da temere ed in ogni caso le procedure saranno confermate. Vedremo poi nei mesi se l'effetto del Decreto Antifrode sarà quello sperato dal Governo oppure no.

Superbonus 110%: obiettivo legalità per il Governo

Il Governo sembra avere un'intenzione ormai piuttosto evidente: riservare aiuti e bonus solo a chi veramente ne ha bisogno e li "merita". Chi quindi effettua tutti i pagamenti con le modalità dovute e presenta i documenti secondo normativa.

Un obiettivo che si può riscontrare in moltissime azioni di questo Governo, anche se solo pochi mesi fa era arrivata una semplificazione burocratica, cioè la cosiddeetta CILA Superbonus (o semplicemente CILAS).

Un documento che semplifica l'iter burocratico da seguire quando si parla di Superbonus da un lato, controlli e visto di conformità dall'altro. Un chiaro modus operandi che si può riscontrare anche in tante altre scelte di questo Governo, tra cui anche diverse legate al Reddito di Cittadinanza ed altri sussidi.

L'unica vera incognita rimane quindi la proroga, ma l'intenzione del Governo è ormai chiara.

Superbonus 110%: prospettive future e visione

Se quindi la proroga del Superbonus 110% per alcune categorie resta ad oggi un'incognita, possiamo dall'altro lato vedere chiaramente quali sono le intenzioni del Governo per il futuro, oltre che la logica dietro queste scelte.

Una serie di scelte che perseguono la legalità, ma che contemporaneamente sottolineano l'importanza di misure molto utilizzate e molto gradite ai cittadini. Per questo motivo, sembra che la fine del maggior bonus edilizio a livello nazionale possa essere graduale.

Il Superbonus ha infatti per forza di fronte a sè una fine piuttosto certa, perché banalmente non può durare in eterno. Esso costituisce una forzatura del mercato che gonfia la domanda e gli effetti (positivi e negativi) di questo fenomeno sono già piuttosto evidenti.

Una spinta artificiale alla domanda che non può durare ancora a lungo e che, probabilmente, durerà non oltre il 2026. L'idea pare essere quella di approvare il Superbonus in questa nuova modalità per altri due anni, cioè fino a fine 2024 e poi farlo calare gradualmente.

Il calo vedrebbe scendere la percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e 2025 e, infine, terminare al 60% nel 2026. Un'idea che ovviamente dovrà essere messa eventualmente in carica dai Governi futuri, ma quanto meno si può intuire la logica delle scelte del Governo attuale in tal senso.