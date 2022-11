Rinviare di tre mesi gli interventi edili per non rischiare di perdere il Superbonus 110% villette. La Riforma fiscale priva d'interventi sul catasto.

Superbonus villette, cessione dei crediti bloccati. Si attende un differimento per il Superbonus villette, un provvedimento almeno trimestrale. La richiesta arriva da una vasta platea di contribuenti e imprese che si trovano nella posizione di perdere il diritto all’agevolazione prevista per il Superbonus 110 per cento. Resta un nodo sulla chiusura dei lavori da completare entro la data del 31 dicembre 2022.

Secondo quanto si legge dal Sole24Ore, il viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo ha ben preso in considerazione le richieste sulla proroga della misura, tanto da considerare che sono tanti contribuenti e imprese che hanno saputo gestire i lavori nei termini fissati per il 30 settembre 2022, con il 30 per cento degli interventi realizzati.

Ed, è giusto permettere un maggior periodo temporale senza rischiare di perdere il Superbonus 110%, sempre per consentire il completamento dei lavori evitando i rischi legati alle pressioni sui cantieri.

D’altra parte, il viceministro ha compreso perfettamente la gravità legata agli extracosti dovuti all’impennata corsa al rialzo dei prezzi delle materie prime, oltre agli evidenti ritardi previsti nell’approvvigionamento dei materiali.

Condizioni che rendono chiare le difficoltà delle imprese nel poter terminare gli interventi edilizi entro la data ultima del 31 dicembre 2022.

Superbonus villette 2023: a rischio proroga, ecco cosa potrebbe cambiare

Il vero problema, sono i costi legati al differimento della misura, purtroppo nessuna proroga rappresenta un regalo in termini finanziari. Il viceministro Maurizio Leo, ha spiegato che mancano le coperture finanziare adeguate a permettere il differimento della misura.

Per cui, slitterebbe anche la proroga trimestrale al 31 marzo 2023, come data ultima di completamento degli interventi edilizi sulle unità unifamiliari senza escludere il Superbonus 110%.

La Ragioneria generale ha stimato che per la copertura della misura occorre uno stanziamento di circa 700milioni di euro. Risorse non disponibili, né tantomeno recuperabili nei saldi del decreto Aiuti bis al vaglio dal giorno 10 novembre in sede di Consiglio dei ministri.

Superbonus 110%: rischiano di perdere le agevolazioni IACP e condomini

Nel merito del differimento del Superbonus 110%, occorrerebbe riportare alla parità gli interventi edilizi eseguiti sulle strutture residenziali IACP e su quelle eseguite dei condomini.

Secondo Andrea de Bertoldi, rischiano di perdere le agevolazioni legati al 110, se manca la chiusura degli interventi nella misura del 60 per cento dei lavori entro la data del 30 giugno 2023.

Sulla parità dei termini di realizzazione degli interventi edilizi, sarebbe auspicabile disporre sia per le case popolari che per i condomini delle stesse condizioni.

Per il momento, quest’ultimi non godono degli stessi vantaggi, ecco perché il deputato di Fratelli d’Italia ha deciso di promuovere un emendamento per il differimento delle condizioni entro la fine di marzo come data ultima di chiusura degli interventi edilizi per le villette.

Superbonus 110% e cessione crediti: quando arriva lo sblocco e cosa potrebbe cambiare?

Molto probabilmente nell’incontro con la delegazione del Consiglio nazionale dei commercialisti il dibattito verterà sullo sblocco della cessione dei crediti strettamente connesse alle agevolazioni edilizie.

Purtroppo, il Superbonus non è il solo punto di fiscalità degli immobili. Nella riforma fiscale non sono stati inserite gli incrementi delle rendite, né tantomeno la revisione del catasto. Tuttavia, non si esclude un intervento strutturale inserito in una fase successiva.

Fisco: la revisione necessaria delle imposte sugli immobili

Il viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo ha chiarito i tre punti indispensabili che dovrebbe seguire il fisco.

Il primo porta a un intervento immediato sulle imposte dirette. Per arginare la confusione sull’uso delle diverse imposte legate alle transazioni immobiliari.

Imposte che possono assumere contorni fissi o variabili in base al regime. E, ancora, da elementi riconducibili all’acquirente, se privato o impresa. Le imposte variano anche in base alla natura dell’immobile distinta tra abitativa e strumentale.

L’altra questione riguarda gli investitori esteri. La società d’investimento immobiliare quotate (Siiq) viaggiano su condizioni esentasse, per cui sono liberate dal pagamento dell’IRAP e IRES.

Mentre, viene prevista un’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento per le organizzazioni stabili, per cui in atto esiste una diversità di trattamento rapporto alla società d’investimento immobiliare quotate.

Il viceministro per l’ultimo punto prevede un’operazione diretta sugli interessi passivi. In particolar modo, mira a realizzare un intervento sulla deducibilità integrale sui mutui ipotecari.

Per cui, sarebbe auspicabile la cancellazione del vincolo sulla limitazione della deducibilità applicata alle “società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”.