I prezzi dei generi alimentari sono in aumento e il carrello della spesa costa sempre di più: come risparmiare? Ecco la classifica dei supermercati più convenienti in Italia che ti permettono di risparmiare fino a 3.350 euro all'anno sui prodotti alimentari. Da Nord a Sud: ecco dove, come e cosa acquistare per salvare il portafoglio.

Il rientro dalle vacanze per quest’anno sarà particolarmente faticoso per le famiglie italiane: con l’inflazione ai massimi storici, si rischia di spendere molto di più del previsto sulle bollette, sui carburanti, sui libri scolastici e anche sulla spesa alimentare. Altroconsumo ha stilato la classifica dei supermercati più convenienti d’Italia, nei quali si possono risparmiare fino a 3.350 euro all’anno.

Codacons ha stimato una stangata d’autunno pari a 711 euro a famiglia, considerando i prezzi in aumento per i generi alimentari e tutto ciò che occorre non appena terminate le vacanze. Ma risparmiare sulla spesa alimentare è possibile, basta scegliere i prodotti giusti e le migliori catene di supermercati.

Ecco quindi quali sono i supermercati più convenienti d’Italia, come e dove si può risparmiare sul carrello della spesa scegliendo i prodotti di marca al miglior prezzo. Quali sono le città più convenienti e quelle più costose? Ecco la classifica di Altroconsumo.

Supermercati più convenienti: come risparmiare fino a 3.350 euro all’anno

Altroconsumo ha stilato diverse classifiche per determinare i supermercati più convenienti d’Italia, oltre a stilare la lista delle città più economiche e di quelle più care per quanto riguarda i prezzi dei generi alimentari. L’analisi condotta ha riguardato 1.171 punti vendita situati in 67 città diverse.

Ne deriva un risparmio superiore a 3 mila euro all’anno per una famiglia-tipo, composta da due genitori con due figli, considerando una spesa media annuale di 8.550 euro esclusivamente per l’acquisto di prodotti di genere alimentare. Una singola persona, invece, può arrivare a risparmiare fino a 2 mila euro all’anno su una spesa complessiva di 5.300 euro annuali (dati ISTAT).

Sicuramene esistono dei cibi più costosi rispetto ad altri, oppure delle marche particolarmente raffinate che vengono vendute a prezzi più alti: ciò non significa, però, che non esistano delle alternative più convenienti per risparmiare sulla spesa.

Cerchiamo di capire quali sono i supermercati più convenienti in tutta Italia e in quali città si può risparmiare maggiormente sulla spesa alimentare.

Supermercati più convenienti in Italia: come risparmiare sulla spesa alimentare

Prima di addentrarci nelle classifiche stilate da Altroconsumo per identificare i supermercati con i prezzi più bassi d’Italia, è importante distinguere tutti i fattori che hanno portato a decretare quali siano le catene più o meno convenienti.

Tra i fattori da prendere in considerazione per comprendere la ricerca vi sono i seguenti: la prima classifica riguarda la convenienza dei punti vendita per la spesa mista (dunque considerando le marche, ma anche i prodotti più economici), la seconda identifica i punti vendita più convenienti per quanto riguarda l’acquisto di prodotti economici.

Seguono poi la classifica dei supermercati con i prezzi più competitivi limitatamente ai prodotti di marca, oppure quelli a marchio commerciale. Analizziamole singolarmente nel dettaglio.

Supermercati dove fare la spesa e risparmiare soldi

Tra i migliori supermercati per la spesa mista troviamo la catena Famila Superstore in stesta alla classifica, seguita da Dok; mentre negli ultimi posti si sono posizionati Carrefour e Bennet.

Ecco i primi cinque supermercati più convenienti per la spesa mista:

Famila Superstore

Dok

Famila

Conad

Pam.

Tra i migliori discount di questa classifica, invece, troviamo Eurospin.

Supermercati più convenienti per acquistare prodotti di marca, economici o commerciali

Per chi è alla ricerca del risparmio a tutto tondo, tra i supermercati più economici in termini monetari troviamo soltanto discount: la scelta ricade su Eurospin e Aldi, he occupano i primi posti (con prezzi più bassi del 34%), seguiti dalla catena Esselunga.

Andando invece alla ricerca dei migliori supermercati che vendono prodotti di marca a prezzi competitivi, invece, il primato è confermato alla catena Esselunga, dove si può risparmiare fino al 9% sulla spesa, rispetto al più costoso Carrefour market.

Passando, infine, ai migliori supermercati che vendono prodotti a marchio commerciale svetta Carrefour, che sottrae il primato a Conad. Tra i meno convenienti, in questo caso, troviamo Bennet, Eurospar ed Esselunga.

Ecco il supermercato dove spendere di meno per fare la spesa

Infine, Altroconsumo ha rilevato quali sono i supermercati più convenienti d’Italia e quelli più costosi: generalmente, al Nord si risparmia di più, mentre nel Sud Italia i prezzi tendono ad essere più alti. Nonostante questo, è importante sottolineare come gli stessi prodotti (della stessa marca) possono essere venduti a prezzi differenti a seconda del supermercato scelto dal consumatore.

Di qui è stata decretata anche la città più economica, nella quale i cittadini riescono a risparmiare più facilmente e maggiormente. Il titolo se lo aggiudica la città di Parma, dove si riescono ad accantonare – spiega Altroconsumo – fino a “1.410 euro all’anno, il 18%”. Decisamente convenienti anche le città di Venezia, Bologna, Ravenna e Vicenza.

Più care sono invece alcune città del centro Sud Italia: per esempio, Teramo, Taranto e Potenza, dove il risparmio medio per una famiglia-tipo è di compreso tra 145 e 222 euro all’anno, pari al 2-3%.

Il punto vendita più economico d’Italia è l’Emisfero di Vicenza, ma sul podio troviamo anche il Mega di Treviso e l’Esselunga di Mantova. Bocciati per i prezzi, invece, il Sigma di Ravenna, la Coop di Venezia e il Sigma di Parma.