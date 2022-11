Ormai Altroconsumo è diventata una vera e propria guida di supporto per i consumatori, dai prodotti migliori, alle marche più convenienti fino ad arrivare ai supermercati in cui è possibile risparmiare di più.

In rassegna sessantasette città e 1.171 punti vendita, vediamo quali sono i supermercati più convenienti della città di Milano e quanti soldi si possono risparmiare.

La nuova classifica di Altroconsumo: ecco quali sono i 3 supermercati più convenienti di Milano

Tra i punti vendita presi in esame da Altroconsumo, 3 si sono aggiudicati il podio del risparmio sulla spesa alinetare.

Ecco chi c'è sul podio dei supermercato più convenienti:

l’Iperal di viale Monza 241 al primo posto;

l’Iper Fiordaliso di Rozzano (via Eugenio Curiel 25) e lo Spazio Conad di Rescaldina (via Palmiro Togliatti 4) entrambi in seconda posizione a pari merito;

il Bennet di via don Luigi Sturzo 1 a Cesano Boscone e un Spazio Conad di via Padana Superiore a pari merito al terzo posto.

Quelli sopra elencati non sono gli unici supermercati ad alleggerire il conto della spesa,la stessa classifica ha riportatoaltri punti vendita campioni del risparmio.

Vediamo quali sono gli altri esercizi commerciali di Milano dove fare la spesa senza spendere un capitale.

Gli altri supermercati convenienti: ecco chi si aggiudica quarta e quinta posizione secondo Altroconsumo

Si trovano in fondo alla classifica ma permettono sempre di raggiungere un enorme risparmio, ecco quali sono.

La quarta posizione va al Gigante La Fontana di via De Amicis 2 a Cinisello Balsamo seguito da una quinta posizione in cui concorrono nove punti vendita: il Bennet di viale Monza 267, due Carrefour Market (di Vizzolo Predabissi e di via Carlo Farini 79/81), l’Esselunga Superstore di via Carlo De Angeli 1, tre punti vendita Esselunga (via Adriano 81, via Losanna 20/22 e viale Famagosta 56) cui si aggiunge l’Iper Portello di via Don Luigi Palazzolo 20 e il Tigros di via Giambellino 31.

A questo punto residenti e domiciliati a Miano possono scegliere il supermercato più comodo e anche più conveniente in cui fare la spesa. Ma vediamo insieme quanti soldi si possono può concretamente risparmiare!

Leggi anche: Buoni spesa fino a 180 euro a famiglia con domanda entro il 31/10: dove e come richiederli

Ecco quanto si può risparmiare sulla spesa, fino a 1330 euro

Alcune volte si va semplicemente a fare la spesa nella zona in cui ci si trova in quel momento o dove si lavora/abita, senza pensare che la scelta del supermercato è fondamentale nel prezzo che si vedrà sullo scontrino.

Oggi più che mai in molti fanno attenzione anche all’euro in più al giorno perciò risulta necessario scegliere uno fra i supermercati più convenienti sopra elencati.

Vi starete chiedendo quanto effettivamente si può risparmiare!

Beh, è sempre Altroconsumo a fare un’analisi sul risparmio che si può raggiungere facendo attenzione alla scelta del supermercato in cui fare la spesa.

Secondo l’ISTAT la spesa media annua per una singola persona è di 5.300 euro mentre per una coppia con due figli è di 8.550 euro: ecco il possibile risparmio scegliendo tra i supermercati più convenienti.

Il risparmio per una persona ammonta a:

240 euro per una spesa mista all iper o super

1.650 euro per una spesa mista al discount

2.100 euro per una spesa con i prodotti più economici

350 euro per una spesa con prodotti di marca

2.000 euro per una spesa con prodotti a marchio commerciale

Il risparmio per una coppia con due figli ammonta a:

390 euro per una spesa mista all iper o super

2.650 euro per una spesa mista al discount

3.350 euro per una spesa con i prodotti più economici

570 euro per una spesa con prodotti di marca

3.250 euro per una spesa con prodotti a marchio commerciale

Inoltre secondo Altroconsumo se si vuole risparmiare il più possibile portando a casa l’alta qualità, bisogna scegliere i prodotti tra quelli del discount e quelli a marchio commerciale presenti nei supermercati presenti nella classifica dei supermercati più convenienti.