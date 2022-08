Supermercato croce e delizia degli italiani. L’aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo ha colpito duramente alcuni prodotti. Uno in particolare, da sempre presente sulla tavola degli italiani, a breve arriverà a costare il doppio. Scopriamo subito qual è questo prodotto a cui fare attenzione.

E’ allerta in Italia su un prodotto molto consumato da tutte le fasce della popolazione italiana. La crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, resa ancora più grave dal conflitto Russia Ucraina, inizia a farsi sentire anche al Supermercato.

L’ultima delle due emergenze, ormai da mesi, sta costringendo migliaia di famiglie italiane a stringere ancora di più i denti per non sforare dal budget di spesa prefissato.

Caro bollette di luce, gas e acquae e impennata del prezzo del carburante (benzina, diesel e Gpl) stanno mettendo seriamente in difficoltà i cittadini, soprattutto quelli già costretti a fare i conti con un reddito basso.

E la crisi passa anche dal Supermercato, proprio dal carrello della spesa. Negli ultimi giorni infatti è scattata l’allerta su un alimento che, complice la crisi idrica e la siccità, costerà alla cassa addirittura il doppio.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito di quale alimento si tratta e a cosa è dovuto il probabile rincaro dei prezzi con cui a breve ci ritroveremo a fare i conti al Supermercato.

Supermercato, attenzione a questo prodotto sempre in tavola: a breve costerà il doppio

L’attenzione è tutta concentrata su un particolare alimento da sempre presente sulle tavole degli italiani, per di più simbolo della nostra tradizione: il pomodoro.

E’ questo il prodotto che nel giro di qualche settimana arriverà a costare il doppio al supermercato. Ma come mai l’alimento in questione aumenterà così tanto da rendere difficile agli italiani il suo inserimento nel carrello della spesa?

Vediamo di chiarire un paio di concetti.

Per chi non lo sapesse, l’Italia occupata il secondo posto dei più importanti produttori al mondo di pomodoro, dopo la California: il pomodoro italiano viene esportato oltre i confini nazionali in qualsiasi angolo della terra per un fatturato riguardevole: circa 4 miliardi di euro all’anno.

Sfortunatamente, l’ultimo periodo non può dirsi particolarmente propizio per la produzione italiana. Complice l’importante crisi idrica e la piaga della siccità, molti prodotti che troviamo sui banconi del supermercato hanno subito un aumento considerevole dei prezzi.

Più nei dettagli, l’acquisto di un chilogrammo di pomodori potrebbe a breve costare il doppio del prezzo di vendita attuale. Rinunceremo, dunque, ad acquistare il prodotto quando faremo la spesa al Supermercato?

Tutto dipende dalle nostre disponibilità liquide. L’unica certezza, per il momento, è che l’intero comparto rischia veramente molto.

Supermercato, attenzione al pomodoro: ecco perché potrebbe costare il doppio

Non c’è nulla da fare: il pomodoro italiano è in crisi. L’alimento nel giro di qualche settimana finirà per costare il doppio al Supermercato per una serie di problemi riscontrati a monte sulla sua produzione.

I dati di Coldiretti parlano chiaro: si stima l’11% in meno di raccolto quest’anno a causa delle elevate temperature che hanno accompagnato l’estate ormai agli sgoccioli.

Ciò determinerà la minore presenza dell’alimento sulle tavole degli italiani e l’aumento del suo prezzo d’acquisto al Supermercato.

Anche le previsioni di Amiton non sono affatto buone: l’associazione stima una riduzione della raccolta di pomodoro per più di una tonnellata rispetto allo scorso anno. E ancora una volta sono i dati a far scattare l’allerta.

Stando a quelli ufficiali, infatti, nel 2021 l’Italia ha conquistato il secondo gradino sul podio per la raccolta del prodotto divenuto ormai simbolo della dieta mediterranea, con circa 6.000.000 di tonnellate di pomodori raccolti.

Quest’anno, invece, non si oltrepassano le 5,4 tonnellate. Dal canto loro, CIA e Confagricoltura spostano l’attenzione su un’altra previsione allarmante, quella che vede dimezzare la coltivazione del pomodoro dal 30 al 15%.

Non solo, la crisi del pomodoro è anche da imputare al peggioramento delle condizioni climatiche. Temperature estreme, assenza di piogge contribuiscono, infatti, a rendere la situazione più preoccupante.

Supermercato, pomodoro a prezzo doppio: attenzione a tutti questi aumenti

A contribuire al raddoppio del prezzo del pomodoro al supermercato c’è anche l’impennata dei costi di produzione che abbraccia quasi tutto il settore agricolo. I costi lievitano dalla fase primordiale di coltivazione del prodotto fino a quella di trasformazione e di passaggio sulla tavola degli italiani.

I prezzi dei concimi, ad esempio, sono aumentati del 170%, il gasolio tocca punte pari a più del 128%, mentre le bottiglie di vetro hanno subito un aumento del 30%. Più alto ancora l’aumento sul costo del cartone (+45%) e dei contenitori in latta aumentati del 60%. Poco più alto l’aumento di quelli in plastica, +70%.

Detto diversamente, al Supermercato paghiamo più per la bottiglia che per il pomodoro contenuto al suo interno.

Anche i costi connessi alla fase di trasporto del pomodoro a destinazione (Supermercato o altro) sono cresciuti vertiginosamente: da un minimo di +400% ad un massimo di +1000%.

