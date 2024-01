Luce e gas: la tariffa placet è obbligatoria, ma conviene davvero?

I venditori di luce e gas del mercato libero sono obbligati ad inserire tra le proprie offerte una tariffa placet. La domanda sorge spontanea: conviene? Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.

Luce e gas: la tariffa placet conviene? Ecco cosa c'è da sapere

Nel marasma delle offerte inerenti luce e gas del mercato libero c'è una certezza: la tariffa placet. Per legge, infatti, i fornitori sono obbligati ad inserire tra le proprie offerte anche questa. Il nome è l'acronimo di Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela e nasce proprio per indicare una tariffa predefinita.

In un primo momento, è bene sottolinearlo, l'offerta placet era stata studiata soltanto per i clienti che non avevano ancora eseguito il passaggio al mercato libero. Ad oggi, questa tariffa deve sempre essere disponibile, sia per il gas che per la luce.

Entrando nel dettaglio, il fornitore è obbligato a proporre un'offerta placet a tariffa fissa e una a tariffa variabile, sia per le utenze di energia elettrica che per quelle del gas. Come già sottolineato, si tratta di un'offerta predefinita. Questo significa che le condizioni contrattuali e la struttura della proposta sono già state stabilite dall’Autorità. Ergo: non possono essere modificate.

Tariffa placet: come funzionano fatturazione e contratto?

Essendo una proposta predefinita, la tariffa placet non solo non può essere modificata, ma non può neanche essere maggiorata con oneri e servizi. Ovviamente, non è soggetta nemmeno a promozioni. I fornitori, dal canto loro, devono proporre sempre e soltanto le stesse condizioni fissate dall'Autorità. Pertanto, a parte il prezzo della componente energia o gas, tra le offerte placet delle varie aziende del mercato libero non c'è alcuna differenza.

Per quanto riguarda la fatturazione, così come avviene per le altre offerte, è regolata dal Testo integrato fatturazione (TIF). Al contrario di ciò che avviene normalmente nel mercato libero, non esiste la possibilità di prevedere deroghe. Il contratto, pur offrendo come tutti gli altri l'opzione di recesso, è indeterminato e le condizioni economiche si rinnovano ogni 12 mesi. Il prezzo viene liberamente definito tra le parti.