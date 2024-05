Il caro vita non cessa di lasciare in pace gli italiani. Questa volta gli aumenti toccano i servizi Telepass.

La principale società italiana di telepedaggio ha annunciato nuovi servizi e una ristrutturazione delle offerte di non poco conto.

Ma queste modifiche toccheranno tutti i clienti del servizio con aumenti del 113% delle tariffe. Nel dettaglio Telepass ritoccherà i prezzi del canone “base” a partire dal 1° luglio 2024, passando dagli attuali 1,83 euro a 3,90 euro al mese.

Certamente i servizi offerti saranno di più grazie all’opzione “Plus”, che offrirà ai clienti l’accesso a oltre 25 servizi, ma come abbiamo detto il rincaro previsto supererà il 113%.

Per sopperire a questi aumenti molti clienti hanno deciso già di passare ad altre alternative, altri invece procederanno alla chiusura del contratto.

Ma è possibile recedere dal contratto senza pagare penali?

La risposta è: si ed ecco tutto quello che c’è da sapere per disdire il contratto senza spese e senza penali.

Telepass, ecco come disdire prima dell’aumento del 1°luglio senza pagare penali

I rincari non sembrano abbandonare le famiglie italiane: dopo i conti corrente, l’energia e il gas e molti altri settori produttivi da gennaio 2024 sono aumentati anche i pedaggi autostradali.

E come se non bastasse altri rincari colpiranno gli automobilisti. Dal 1° luglio 2024 sono stati annunciati i nuovi rincari del canone Telepass “base” o Telepass Family: questo passerà da 1,83 a 3,90 euro al mese generando per gli utilizzatori un incremento di oltre il 113%.

A modificare anche il costo dell’offerta Pay per use che dal 1° luglio passerà da un costo di 2,50 euro al mese di utilizzo a 1 euro al giorno.

Questo permette di pagare soltanto i giorni in cui si utilizza il servizio, ed avrà un costo di attivazione di 10 euro, mentre è molto attesa un’altra novità per i giovani clienti.

Molti sono coloro che stanno decidendo di passare a soluzioni alternative come UnipolMove e MooneyGo. Si tratta delle più richieste la prima appartenente a UnipolMove, di proprietà dell’omonimo gruppo bancario, mentre MooneyGo, è di proprietà di Enel e Intesa Sanpaolo.

Ma è possibile disdire il contratto senza penali prima del 1° luglio 2024?

Per chi è un utente Telepass Family è possibile recedere entro il 30 giugno 2024 senza penali basterà comunicare come per tutti gli altri casi la disdetta grazie a 3 canili distinti: online, al telefono o in uno dei punti presenti sul territorio.

Dopo gli aumenti annunciati nelle settimane scorse, molti utenti stanno pensando di chiudere il contratto, Telepass offre la possibilità di farlo senza alcun costo, grazie alla possibilità di recedere dal contratto in caso di modifiche unilaterali dei contratti.

Telepass, ecco i canali da usare per disdire

Gli automobilisti possono recedere con effetto immediato e senza il pagamento di penali entro il 1° luglio 2024.

I canali possibili prevedono :

Il contatto tramite numero verde 800 904 940

L’invio di una mail di recesso all’indirizzo “[email protected]”;

Invio di una pec alla casella di Posta elettronica certificata [email protected];

Utilizzo del form online o scaricando un apposito modulo sul sito della società inviandolo con raccomandata postale.

Oltre la richiesta di disdetta, andrà poi restituito il dispositivo presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point oppure andrà spedito tramite raccomandata postale a Telepass S.p.A.

Conserva copia del documento

Dopo aver proceduto alla restituzione del dispositivo Telepass, il soggetto riceve la conferma della disdetta.

Se si restituisce il dispositivo Telepass in uno dei punti assistenza, bisognerà conserverà una copia del documento per poter dimostrare di aver disdetto il servizio in una data certa. Così si eviterà di incorrere in eventuali penali.