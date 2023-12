Termosifone, perché non scalda? Ecco tutte le possibili cause e come risolvere il problema

Perché il termosifone non scalda? E come risolvere questo fastidioso problema? Scopri cause e, soprattutto, soluzioni in questa guida.

Chi possiede un’abitazione dotata di caloriferi, sa benissimo quale disagio comporta un dispositivo che non riscalda a dovere. Ma perché un termosifone non scalda? Quali sono le motivazioni più frequenti che comportano un mancato o inadeguato riscaldamento?

Le motivazioni per cui un calorifero può non scaldarsi, del tutto o in parte, possono essere diverse. Ce ne rendiamo conto anche considerando che possono presentarsi differenti evenienze. Può infatti accadere che un termosifone non si scaldi nella sua totalità, mentre gli altri dispositivi della casa funzionano alla perfezione. Oppure può accadere che alcuni caloriferi si scaldino solo in parte. O ancora, può succedere che non si accenda alcun termosifone in casa.

In questa guida scopriremo insieme tutte le possibili cause di questo scorretto funzionamento del termosifone: perché non scalda e come risolvere il problema.

Cosa fare quando un termosifone non si scalda?

La prima cosa da fare in queste situazioni è capire, nei dettagli, perché un termosifone non riscalda. In altre parole, dobbiamo cercare di individuare la causa esatta che ha condotto al malfunzionamento, in modo da potervi porre rimedio.

Infatti, quando un termosifone non si riscalda, le cause come abbiamo detto potrebbero essere molte. La problematica potrebbe dipendere da una ostruzione a livello del sistema, da un cattivo funzionamento della caldaia, da una pressione eccessivamente bassa. O ancora, le valvole termostatiche applicate ai caloriferi potrebbero aver smesso di funzionare.

La prima cosa da controllare è la caldaia. Questa è dotata di un doppio sistema, del quale una parte serve l’acqua calda e l’altra è deputata al riscaldamento. Potrebbe dunque esserci un’ostruzione o un blocco al sistema di riscaldamento.

Scongiurato questo blocco, bisogna verificare il termostato, per comprendere se la temperatura settata è corretta, o se il dispositivo segnala un errore.

Altro parametro da verificare immediatamente è la pressione: se inadeguata, l’acqua potrebbe non circolare all’interno del termosifone. Generalmente, la pressione dovrebbe attestarsi tra 1.2 e 1.5 bar, altrimenti alcuni termosifoni dell’abitazione potrebbero non scaldarsi correttamente.

Come sfiatare i termosifoni quando non scaldano bene?

Potrebbe anche accadere, come detto, che i termosifoni si riscaldino, ma non completamente. Perché il termosifone non scalda bene, in questo caso?

Generalmente, un calore non uniforme sulla superficie indica che, all’interno del dispositivo, si sono cumulati aria o detriti. Se il problema è un accumulo d’aria, la situazione si risolve semplicemente sfruttando l’apposita valvola di sfiato presente.

Se si è cumulato sporto all’interno del termosifone, la situazione si complica. In questo caso, sfiatare non basta e occorrerà spurgare i dispositivi, smontandoli per ripulirli.

Come far ripartire un calorifero?

Se un termosifone non riscalda perché la caldaia sta funzionando male, allora è su questa che dovremo agire.

La nostra caldaia potrebbe infatti essere in blocco: in questo caso, sul dispositivo in questione apparirà un segnale di errore. Generalmente, si tratta di una spia rossa che indica che qualcosa non sta funzionando, ma il segnale può ovviamente variare a seconda del modello in nostro possesso.

In ogni caso, comunque, una caldaia in blocco non produrrà calore in alcun modo. Questo significa che, per capire che il problema della mancata accensione dei termosifoni è riconducibile alla caldaia, abbiamo anche un altro segnale che può accendere il sospetto.

Quando la caldaia è in blocco, infatti, anche l’acqua corrente non viene riscaldata. Per far ripartire i termosifoni, in questo caso, occorre sbloccare la caldaia. In questo caso, ovviamente, è consigliabile rivolgersi ad un professionista.

Come capire se la valvola termostatica del termosifone funziona?

Un’ultima causa che potrebbe comportare un mancato riscaldamento del termosifone è la valvola termostatica. Se questa smette di funzionare, allora anche i termosifoni smetteranno di farlo.

Una valvola rotta, di fatto, chiude il termosifone: ecco spiegato perché non scalda. In questo caso, comunque, basta sostituire le valvole termostatiche per risolvere il problema.