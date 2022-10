Risparmiare sulla bolletta del gas oggi è possibile. Basta seguire attentamente alcuni trucchi di pulizia e manutenzione dei termosifoni per avere bollette da quattro soldi e risparmiare contro il caro vita. Basta usare oggetti presenti in casa. Ecco quali sono questi trucchi e come fare per risparmiare.

Risparmiare sulla bolletta del gas oggi è possibile. Basta seguire attentamente alcuni trucchi di pulizia e manutenzione dei termosifoni per avere bollette da quattro soldi e risparmiare contro il caro vita. Basta usare oggetti presenti in casa. Vediamo subito quali sono questi trucchi e come fare per risparmiare.

Con l’inverno ormai alle porte, oltre la metà degli italiani dal 15 ottobre daranno il via alla stagione dei termosifoni.

Partirà un periodo molto caldo soprattutto a causa del caro bollette che si fa sempre più pressante sulle tasche degli italiani.

Numerosi sono stati gli interventi governativi e delle varie istituzioni per contrastare questa folle corsa dei prezzi ma è opportuno sottolineare che una riduzione dei consumi si può ottenere anche in casa rispettando alcuni trucchi al fine di abbattere i costi ed evitare salassi invernali.

Già, perché per il 2023 è previsto un aumento del 300% delle bollette di luce e gas rispetto al 2020. Una situazione di emergenza economica che rischia di trascinare sotto la soglia di povertà numerose famiglie italiane.

Per tirare un pò la cinghia, contrastando il caro bollette, è opportuno seguire alcuni trucchi al fine di contenere i consumi eccessivi di gas risparmiando un bel gruzzoletto di soldi.

La prima cosa da fare riguarda la manutenzione degli impianti di riscaldamento, oltre la pulizia degli stessi pannelli radianti che garantiscono un risparmio in bolletta.

Termosifoni, bollette da quattro soldi? Risparmia con questi trucchi: li hai tutti a casa

Non soltanto incentivi statali e comunali per contrastare il caro bollette ma anche piccoli trucchi per provvedere alla manutenzione e alla pulizia dei radiatori. Mantenere pulito un radiatore non è soltanto una questione di igiene ma può aiutare molto a contenere i costi del riscaldamento abbattendo i consumi.

Infatti, i depositi di polvere nel termosifone impediscono la fuoriuscita corretta del calore portando il pannello radiante a lavorare di più al fine di riscaldare per riscaldare casa.

Perciò risulta molto importante pulire i radiatori a fondo almeno una volta all’anno e spolverarli quotidianamente. Ciò porterà a risparmiare un bel gruzzoletto di soldi nell’arco dell’anno.

Ma perché si accumula polvere nel radiatore? La causa è da ricercarsi nel circolo dell’aria nella stanza. Mentre l’aria calda prodotta dai radiatori sale, l’aria fredda scende e scendendo raccoglie polvere.

La stessa aspirata dal radiatore dei termosifoni si deposita sul retro e in mezzo al termosifone. Così intasato di polvere il radiatore lavorerà il doppio per produrre la stessa temperatura.

Per questo motivo è opportuno conoscere alcuni trucchi di pulizia che permetteranno di risparmiare denaro ed energia.

Cosa importante è che la pulizia venga fatta a termosifoni spenti. In questo modo non solo l’operazione sarà compita in modo più sicuro, ma cosi facendo si impedirà l’assorbimento della polvere mentre si pulisce.

Prima cosa da fare è passare l’aspirapolvere per cercare di rimuovere quanta più polvere possibile intorno ai termosifoni. Una volta fatto ciò, ecco i trucchi da utilizzare per rimuovere fino in fondo la polvere depositata, ottimizzando cosi consumi e limitando il caro bollette.

Termosifoni, ecco il metodo del metro e del phon per risparmiare in bolletta

Dopo aver posto in essere le norme di natura generale per la pulizia dei termosifoni di casa vi presentiamo il metodo del metro.

Si avete capito bene, basta prendere un pezzo di legno sottile tipo un metro tradizionale, avvolgerlo con un panno antistatico e passarlo dietro i termosifoni.

Naturalmente il panno andrà fissato con del nastro adesivo, ma non troppo. Con il metro cosi addobbato si potrà iniziare a farlo passare dalla parte posteriore del radiatore spingendo via la polvere.

L’altro trucco davvero semplice per far uscire la polvere dal termosifone cosi da permettere minori consumi e un maggiore risparmio di soldi è quello di usare un asciugacapelli.

Si, basta semplicemente utilizzare un tradizionale phon e puntarlo sulla parte posteriore dei termosifoni. Utilizzando la potenza massima si rimuoverà molta polvere sia all’interno che dietro il radiatore.

Termosifoni, quali altri semplici metodi per ridurre la bolletta del gas

Per ridurre drasticamente la bolletta del gas e i consumi molto importante è la manutenzione dei radiatori dei termosifoni.

Se opportunamente puliti permettono di far risparmiare un sacco di soldi. Un ottimo trucco per mantenerli puliti è l’uso dell’aceto bianco e del bicarbonato.

Prima di procedere con uno o l’altro metodo è opportuno spolverare il radiatore con un panno in microfibra a termosifoni spenti. Successivamente basta inumidire una spugna con aceto e passarla lungo gli angoli del radiatore e sul termostato.

Cosi facendo le proprietà dell’aceto elemineranno ogni traccia di sporco e polvere garantendo un consumo molto inferiore.

L’altro trucco è quello di utilizzare il bicarbonato di sodio. Si tratta di una sostanza molto versatile. Basta metterlo su uno strofinaccio o uno spazzolino da denti e strofinare in lungo e in largo per il radiatore. Ad operazione conclusa si dovrà procedere al risciacquo.