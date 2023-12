Termosifoni, quanto si risparmia abbassando la temperatura: il guadagno di 1 grado in meno

Certo, se il termostato è già impostato nel modo giusto, allora stiamo ottimizzando il riscaldamento in casa ed economizzando in bolletta. Se invece è possibile abbassare la temperatura dei termosifoni anche solo di un grado, ecco quanto si risparmia.

Il primo passo dunque è controllare a quanti gradi abbiamo impostato la temperatura all’interno della nostra abitazione. Ecco quali sono i valori ottimali.

Come impostare la temperatura dei termosifoni per risparmiare

Perché parliamo così tanto di riscaldamento e bollette in inverno? Perché rappresenta una voce davvero sostanziale del budget familiare, da dover mettere in conto. Evidentemente non ne possiamo fare a meno ma a volte, un’informazione sbagliata o mancante, ci fa commettere errori che poi si ripercuotono inevitabilmente sui costi delle utenze.

Iniziamo dunque dal termostato, che in casa va impostato tra 18 e 22 gradi. Differenziare nelle varie stanze è importante, non solo per il risparmio in bolletta ma anche a vantaggio della salute.

Come è noto, nelle camere da letto, la temperatura va mantenuta più bassa, intanto perché per dormire si ricorre a coperte e piumoni e poi perché una temperatura più elevata disturba il sonno.

Ecco quali sono i rischi nel mantenere i termosifoni accesi per tutta la notte.

Nella zona giorno invece la temperatura di solito è intorno ai 21-22°C. Superare questa temperatura significa davvero sprecare energia, inquinare di più e, potrebbe sembrare strano ma è così, anche diminuire il benessere delle persone che vivono in quegli ambienti.

L’eccessivo calore e secchezza dell’aria nuoce alla salute di tutti e in particolar modo di anziani e bambini. Inoltre, lo sbalzo termico con l’esterno diventa troppo marcato, aumentando il rischio di raffreddori e bronchiti.

Termosifoni, quanto si risparmia abbassando la temperatura di 1 grado

Se dunque facciamo una prova per abbassare la temperatura anche solo di un grado, scopriremmo che a 20°C il comfort all’interno della casa è ancora ottimale.

Soprattutto in cucina, laddove il forno è spesso acceso o comunque si utilizzano i fornelli per preparare da mangiare, è normale che la temperatura sia più confortevole, rispetto ad altre stanze.

L’utilizzo delle valvole termostatiche ai termosifoni si rivela fondamentale, da questo punto di vista. Tale dispositivo infatti permette di controllare la temperatura, grazie a una manopola regolabile tra una scala di valori da 0 a 5. Il minimo, ovvero 0, equivale a un termosifone spento. Il massimo, ovvero 5, equivale a una temperatura di 24°C.

Ecco allora che si può differenziare la temperatura nei vari ambienti, fino a decidere perfino di spegnere il calorifero in una camera inutilizzata.

Abbassare di un grado la temperatura all’interno di un appartamento di circa 85 metri quadrati, permette di risparmiare circa 90 euro all’anno sulla bolletta del gas.

Ognuno, a questo punto, può procedere con un calcolo in base alla propria abitazione, seguendo questa regola generale: per ogni grado in meno di temperatura all’interno della casa, si va a risparmiare 0,50 euro a metro quadrato.

In percentuale, possiamo affermare che il risparmio complessivo, adottando questa buona abitudine, è del 5% sui consumi di gas metano.

Come tenere accesi i termosifoni per risparmiare

Nell’elencare questi consigli per risparmiare sul riscaldamento in casa d’inverno, abbiamo già avuto modo di passare in rassegna due tra quelli più importanti:

• spegnerli durante la notte chiudere il calorifero nelle stanze inutilizzate.

C’è però un ulteriore accorgimento che risulta determinante ai fini del risparmio sui consumi di gas e quindi sui costi della relativa bolletta, vale a dire tenerli accesi in maniera costante, durante le ore più fredde della giornata.

Cosa significa? Come già abbiamo illustrato in questa mini guida al risparmio sull’accensione dei termosifoni.

Per evitare inutili sprechi di energia e di denaro, è di gran lunga preferibile mantenere la caldaia accesa per più ore (ma al minimo possibile della temperatura) e non accenderla e spegnerla rendendo i termosifoni bollenti a intermittenza.

L’ideale dunque è arieggiare gli ambienti al mattino, nelle ore più calde, per poi accendere i termosifoni e mantenerli impostati a 19-20°C fino alla sera.