Tra i metodi per risparmiare sulle bollette, c’è il termoventilatore a basso consumo, un dispositivo che permette di riscaldare gli ambienti domestici. Ecco quanto si risparmia col suo utilizzo.

Con il caro bollette e utenze che sembra ben lungi dall’essere in procinto di arretrare, la ricerca di metodi che permettano di risparmiare sul riscaldamento è diventata quasi spasmodica.

Trovare dei modi per riscaldare casa, in alternativa alle stufe elettriche, a pellet e a gas, sembra quasi impossibile.

Di recente, stanno prendendo piede nuovi dispositivi, quali ad esempio la stufa pirolitica: un metodo che consente un risparmio enorme, ma che ha un difetto. Acquistare un dispositivo del genere, infatti, può essere molto costoso, nonostante il riscontro economico sul lungo termine sia elevatissimo.

Ma anche chi non può permettersi una stufa pirolitica può contare su dispositivi che permettono di riscaldare gli ambienti domestici in economia.

C’è infatti un’alternativa molto valida che sta prendendo piede nelle ultime settimane. Stiamo parlando del termoventilatore a basso consumo: in questa guida ne scopriremo il funzionamento, i vantaggi e, soprattutto, quanto ci consente di risparmiare sulle bollette.

Risparmiare sulle bollette con il termoventilatore a basso consumo: come funziona

Chi ha intenzione di risparmiare sulle bollette utilizzando il termoventilatore a basso consumo, vorrà innanzitutto sapere come funziona il dispositivo.

Possiamo definirlo anche come radiatore per ambienti e rappresenta la scelta ideale per riscaldare un ambiente limitato. Che sia una stanza di casa o un ufficio, grazie a questo prodotto è possibile riscaldare in poco tempo un locale di dimensioni non troppo elevate.

Si tratta di un prodotto che, oltre a garantire un consumo relativamente basso, ha anche una buona potenza. Permette dunque un riscaldamento dei locali abbastanza rapido.

A metà tra una stufa e un ventilatore, il dispositivo aspira l’aria e la riscalda, per restituire calore all’ambiente. Si solito è di piccole dimensioni e può dunque essere spostato da una stanza all’altra, a seconda delle necessità.

I modelli a basso consumo sono di solito realizzati in ceramica PTC ed in grado di utilizzare il 100% dell’energia elettrica assorbita.

Pro e contro del termoventilatore a basso consumo

Analizziamo adesso tutti i vantaggi, ma anche i contro, del termoventilatore a basso consumo.

Innanzitutto, bisogna considerare che il dispositivo sta acquistando molta popolarità nell’ultimo periodo anche grazie all’approssimarsi del Black Friday. Sono infatti tantissime le offerte attualmente disponibili, sia online che offline, per acquistare questo prodotto e iniziare a risparmiare sulle bollette.

Dunque, il primo vantaggio è che si tratta di un dispositivo abbastanza economico, adatto a tutte le tasche. Ovviamente, il prezzo dipende strettamente dal modello scelto. Tuttavia, ci sono alcuni modelli che, grazie alle offerte del Black Friday, su Amazon costano solo 69 euro, nonostante siano in grado di garantire un riscaldamento di ambienti anche molto spaziosi, fino a 27 metri quadrati.

Inoltre, come abbiamo già accennato, è di solito di piccole dimensioni. Dunque può essere spostato dove serve, nella stanza dove abbiamo bisogno di riscaldamento. Esistono anche dei modelli fissi, ma quelli a basso consumo sono di solito portatili e pratici.

E non dimentichiamo il vantaggio principale: quello cioè, che riguarda il risparmio sulle utenze. Ma dell’utilizzo del dispositivo per risparmiare sulle bollette ce ne occuperemo a breve, in un paragrafo dedicato.

Tra gli svantaggi del termoventilatore a basso consumo, troviamo invece la sua capacità di riscaldare ambienti di dimensioni contenute. Se cerchiamo un dispositivo in grado di riscaldare l’intera abitazione (come ad esempio avviene con le stufe a pellet) meglio cercare altro.

Inoltre, essendo il suo funzionamento simile a quello di un ventilatore tradizionale, il dispositivo produce rumore, dato che la ventola gira costantemente.

In ultimo, tra i contro del termoventilatore troviamo una scarsa inerzia termica: una volta spento, la stanza tende a raffreddarsi rapidamente.

Termoventilatore per risparmiare sulle bollette: quanto si risparmia?

Passiamo adesso alla questione centrale, che interesserà tutti coloro che intendono risparmiare sulle bollette mediante questo dispositivo. Quanto si risparmia con un termoventilatore a basso consumo?

Abbiamo già detto che, nei modelli a basso consumo, viene utilizzato il 100% dell’energia assorbita. Questo consente al termoventilatore di impiegare il 50% dell’energia che gli altri dispositivi elettrici utilizzano generalmente per riscaldare l’ambiente allo stesso modo.

È dunque chiaro che un termoventilatore a basso consumo può permetterci di risparmiare sulle bollette. Ma a quanto ammonta il risparmio?

Ovviamente, tutto dipende dalla quantità temporale effettiva di utilizzo del prodotto ma, secondo le stime, un termoventilatore a basso consumo permette di risparmiare circa il 15% sulle bollette ogni anno.

Leggi anche: Bonus shopping per donne in gravidanza, l'idea UK funziona: 400£ per smettere di fumare