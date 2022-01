Abbiamo sentito parlare di trading come una delle attività più rischiose del web, senza mai considerare che si pratica da secoli e che solo di recente si è mosso all'interno dei nostri computer alla portata di tutti. Ora capiremo perché, leggendo come sia possibile risparmiare e far finalmente lavorare i nostri soldi, raggiungendo cifre credute impossibili!

Il trading è l'attività di compravendita che permette a compratori e venditori d'incontrarsi, permettendo una transazione, riguardo un bene particolare, o asset.

Molti ormai si affacciano al trading con uno degli approcci più sbagliati che si possano adottare, provando a guadagnare una fortuna senza nessuna preparazione o semplicemente sperando che poche centinaia di euro ci permettano di guadagnare una fortuna.

Una delle piattaforme di trading più versatili e autorevoli in Italia, FinecoBank, scrive:

"66,61% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con FinecoBank."

L'errore fondamentale che si fa spesso quando ci si ritrova di fronte a questo business (parola non usata a caso) è quello di affidarsi ai metodi più commercializzati per poter entrare al più presto a mercato, utilizzando tecniche e strategie ormai obsolete che ci mettono poco a bruciare i soldi che abbiamo "investito".

Fare trading online vuol dire avere a che fare con un'attività tanto semplice quanto rischiosa, non è una passeggiata, e, seppur semplice da capire, magari anche da attuare, non è per tutti.

Soprattutto non per coloro che non hanno idea di come funzionino i mercati o cosa sia in gergo tecnico un reale investimento e le sue proprietà fondamentali.

A proposito scrive Professione finanza:

"L’investimento finanziario rappresenta un rapporto di credito (o di debito), ossia è l’acquisto di un’attività puramente finanziaria allo scopo di ottenere dalla sua detenzione profitti nel tempo (dividendi, interessi, plusvalenze).

Elemento comune tra l’investimento di natura reale e quello finanziario è la rinuncia immediata ad un bene, in vista di un profitto futuro."

Futuro.

Questa parola deve essere il cardine dell'investimento e serve che sia quanto più chiaro possibile, anche e soprattutto per chi fa trading online.

Nella vita di tutti i giorni, specialmente adesso, siamo abituati ad avere ogni cosa a portata di mano, basta un click per avere una risposta ai nostri dubbi grazie al web, bastano due ore per andare in un Paese che avremmo impiegato settimane a raggiungere, o uno squillo per vedere il viso di una persona cara che ci manca parecchio.

Questa immediatezza purtroppo non appartiene agli investimenti come il trading, perché sono dei rapporti finanziari che si instaurano in ottica futura, mai immediata. Anzi, quanto è più lontana tanto più grande può essere il profitto che ci si aspetta di maturare a seguito dell'operazione.

Inoltre non bisogna mai dimenticare che, come ogni attività che vede il necessario dispiegarsi di risorse economiche, non bisogna mai investire ciò che non si può assolutamente perdere.

Uno dei più grandi investitori e finanzieri della storia, Warren Buffet, affermava come si può leggere su Forbes:

"Le persone razionali non rischiano quello che possiedono e di cui hanno bisogno per ciò che non possiedono e di cui non hanno bisogno."

Quindi urge ricordare che il trading ha bisogno di pazienza, tempo e denaro.

La pazienza si esercita, il tempo non è controllabile, ma il capitale è un'altra storia. L'unica cosa che infatti abbiamo la speranza di scegliere sono proprio i soldi che decidiamo d'investire nel trading.

Cosa fare se non disponiamo di decine di migliaia di euro, ma abbiamo una conoscenza più che approfondita della materia? La risposta risiede in due parole: interessi composti.

Gli amici del trading: interessi composti

Non è difficile comprendere il concetto, ma spesso ci si trova a sottovalutarlo proprio per questa ragione.

L'interesse composto è ciò che guadagni sugli interessi. Questo può essere illustrato utilizzando la matematica in modo abbastanza esplicativo: facciamo finta di avere un conto trading da 1000$ e guadagni il 10% ogni anno, avrai 1100$ alla fine del tuo primo anno di operatività. Alla fine del secondo anno invece, avrai 1210$.

In questo modo avrai guadagnato 100$ sul deposito iniziale di 1000$, ma avrai anche guadagnato 10$ sui 100$ d'interessi. Ti sembra poco non è vero?

Rifletti sul fatto che in 10 anni quei 1000$ saranno diventati circa 2600$, in 20 anni più di 6700$ e in 30 circa 17450$! Adesso non male no? Considerando che tenere 1000$ nella carta di credito per 10 anni vorrebbe dire vedere il loro valore scendere a causa dell'inflazione e delle spese di gestione bancarie.

Ognuno di noi usa gli interessi composti in modo generico quotidianamente senza nemmeno accorgersene e spesso sono alla base di molte attività che ci permettono di guadagnare grazie al fattore tempo.

Un esempio banale?

Se possiedo una casa e decido di affittarla posso sfruttare i proventi dell'affitto per pagare il mutuo di una seconda casa. Trovato il secondo inquilino posso utilizzare l'affitto dovuto del secondo come reddito per l'acquisto di un terzo immobile e così via ripetendo il processo. Potrebbe stupire sapere quanta gente lo abbia già fatto.

Un altro esempio da un punto di vista delle grosse compagnie?

Semplice: Tesla, SpaceX e Solar City, insomma la semplice sinergia aziendale. Le compagnie dell'imprenditore visionario Elon Musk sono anche un modo migliore per introdurre l'interesse composto. Tutto parte da Tesla, grazie al quale si è creato il computer di bordo degli shuttle di SpaceX e le batterie che hanno alimentato alcuni impianti solari di Solar City.

Insomma si parte da qualcosa per continuare ad aggiungere nel tempo per creare un insieme che diventa sempre più grande e profittevole.

Nel trading è la stessa cosa: si comincia con una somma esigua, non è necessario investire cifre esagerate immediatamente, e si prosegue aggiungendo poco per volta nei mesi o negli anni, per fare in modo di accrescere il capitale in modo esponenziale.

Già agli inizi del '900, Albert Einstein affermava:

"L’interesse composto è l’ottava meraviglia del mondo. Chi lo capisce, lo guadagna; chi non lo capisce, lo paga."

Facciamo alcuni esempi pratici col trading

Se ci avviciniamo al mondo del trading è solo perché ci siamo opportunamente preparati prima, avendo magari una preparazione tecnico/scientifica alle spalle, altrimenti ci toccherà cercare qualcuno di affidabile che ci possa dare lezioni su come realmente funziona.

Dopodiché possiamo passare alla scelta del broker regolamentato e all'apertura del nostro trading account.

Supponiamo di voler investire 1000$ e avere una rendita media annua di un trader capace che si può attestare sul 30% annuo (2,5% mensile, quindi circa 25$ di profitto mensile medio sul nostro deposito iniziale). Aggiungiamo 600$ ogni fine dell'anno al deposito iniziale, circa 50$ al mese, nulla di troppo eccessivo. Proviamo per 10 anni, che ne dite?

Anno 1: +1.000$ +30% +(600$)= +1.900$

Anno 2: +1.900$ +30% +(600$)= +3.070$

Anno 3: +3.070$ +30% +(600$)= +4.591$

Anno 4: +4.591$ +30% +(600$)= +6.568$

Anno 5: +6.568$ +30% +(600$)= +9.138$

Anno 6: +9.138$ +30% +(600$)= +12.480$

Anno 7: +12.480$ +30% +(600$)= +16.824$

Anno 8: +16.824$ +30% +(600$)= +21.871$

Anno 9: +21.871$ + 30% +(600$)= +29.032$

Anno 10: +29.032$ +30% +(600$)= +37.746$

Il totale che riuscirete a guadagnare nel vostro account in dieci anni sarà 37.746,00$ invece dei soli 7000$ che altrimenti avreste avuto da parte senza applicare gli interessi composti al vostro trading!

Questo può non convincere alcuni abbastanza, ma se riuscirete a mantenere le cose in questo modo, senza prelievi forzati o importanti, guardate cosa potrebbe accadere in 20 anni piuttosto che 10, aggiungendo sempre e solo 50$ dollari al mese, per un totale di 600$ all'anno:

Anno 11: ...+49.669$

Anno 12: ...+65.170$

Anno 13: ...+85.321$

Anno 14: ...+111.517$

Anno 15: ...+145.506$

Anno 16: ...+189.758$

Anno 17: ...+247.285$

Anno 18: ...+322.071$

Anno 19: ...+419.292$

Anno 20: ...+545.081$

Alla fine avrete investito 13.000$ nell'arco di vent'anni che saranno diventati più di 500.000$!

Un bell'incentivo al risparmio non credete? Considerando che se, invece di 1.000$, preferireste un account di trading presso il vostro broker di fiducia con soli 100,00$, i risultati non sarebbero così diversi. Avreste circa il 25% in meno alla fine dei 10 o 20 anni.

Un risultato che di sicuro fa gola a tutti. Non è vero? Potrebbe sembrare irrealizzabile, ma basta provare per rendersi conto del contrario anche se non nell'immediato.

Ricordiamo che si tratta di creare una montagna da pochi sassolini e questo di certo richiede tempo, ma chiunque conosca le basi della finanza sa che il denaro deve "muoversi" se si spera di poterlo vedere crescere negli anni. Altrimenti rischia di essere divorato da inflazione, spese bancarie e tasse.

Il trading è la soluzione se sappiamo cosa fare

Sono centinaia le tipologie d'investimenti possibili da utilizzare per poter sfruttare l'interesse composto, ma il trading per la semplicità di esecuzione e per la possibilità d'accesso su scala globale è quello che di sicuro si presta più facilmente.

Tuttavia ci tengo a precisare nuovamente che le opportunità vanno colte nel modo giusto, senza follie o mancanza di pazienza. Bisogna studiare gli argomenti e operare poco alla volta fino a far diventare tutto quasi automatico.

Poi serve fare una ricerca attenta su quelli che sono i broker regolamentati, su cosa è una regolamentazione e da cosa dipende la loro affidabilità per scegliere quello che fa al caso nostro.

A questo proposito ho scritto un articolo che vi può aiutare, lo lascio qui.

Successivamente è importante scegliere una somma con cui iniziare, qualcosa di adatto al nostro percorso e al nostro stile di vita, che non ci lasci sul lastrico nel momento in cui le cose dovessero mettersi male, sapendo in anticipo l'obiettivo a cui possiamo aspirare semplicemente utilizzando i calcoli fatti precedentemente, cambiando il deposito iniziale con la cifra da noi scelta e l'eventuale importo mensile o annuale che vogliamo aggiungere.

Dopodiché non resta che operare secondo le nozioni acquisite e lasciare che il tempo e i nostri soldi facciano il resto, che crescano, piuttosto che morire sommersi da tasse e commissioni.

Come riportava la CNBC, Warren Buffet paragonava l'interesse composto al fare rotolare una palla di neve da una collina: