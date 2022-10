Nuove occasioni di risparmio per le tue vacanze: se prenoti un soggiorno di almeno due notti in una Regione italiana, puoi ottenere il rimborso al 100% dei biglietti del treno (andata e ritorno). Treni gratis per tutti i turisti che visiteranno queste località di mare o queste città per scoprire la cultura italiana. Ecco i dettagli.

Vacanze finite? C’è ancora tempo per sfruttare gli incentivi e i bonus regionali che ti permettono di risparmiare sulle spese per i tuoi viaggi. Non stiamo parlando di un nuovo – ennesimo – bonus vacanze, ma invece di un’iniziativa che ti permette di godere di treni gratis (andata e ritorno), da abbinare a un soggiorno di almeno due notti in una Regione italiana.

Prenotando presso una delle strutture aderenti, potrai ottenere – fino al 31 maggio 2023 – un rimborso fino al 100% delle spese sostenute per il viaggio: che cosa aspetti? È il momento di preparare la valigia e scegliere l’itinerario della tua prossima vacanza.

Ecco come ottenere il rimborso del 100% sul viaggio e godere di treni gratis prenotando un soggiorno di almeno 2 notti in questa Regione italiana. Tutto quello che devi sapere per staccare dalla routine e concederti un po’ di relax.

Treni gratis per tutti prenotando un soggiorno in questa Regione italiana

Voglia di estate e di vacanze? C’è ancora tempo per godersi il sole e il mare, soprattutto sfruttando la nuova iniziativa che ti permette di abbinare i treni gratis a un soggiorno di minimo due notti. Il tutto a un prezzo vantaggioso.

Dopo la conferma di un mini bonus vacanza 2023 fino a 750 euro, arriva un’altra novità per chi intende viaggiare in Italia fino al prossimo anno. In una Regione italiana è stato approvato un nuovo incentivo al turismo che consentirà a tutti di ottenere un rimborso del 100% sui mezzi di trasporto pubblico, in particolare sulla rete ferroviaria.

Treni gratis per tutti coloro che prenoteranno un soggiorno di almeno due notti – al mare o in una città alla riscoperta della cultura nazionale – in Friuli Venezia Giulia: questa è la nuovissima iniziativa regionale per incentivare i viaggi in ingresso nella Regione.

A Trieste a Udine, da Lignano Sabbiadoro a Grado: sono molte le città che hanno aderito al progetto e che intendono accogliere i turisti in autunno, inverno e persino per la prossima stagione 2023.

Treni gratis per tutti prenotando un soggiorno in Friuli Venezia Giulia: come funziona

La nuova iniziativa del Friuli Venezia Giulia non prevede alcun limite reddituali per accedervi: tutti i turisti che hanno intenzione di visitare le città o le località marittime della Regione possono ottenere il rimborso del 100% sul biglietto ferroviario di andata e ritorno.

Come funziona l’iniziativa? In sostanza, per tutti i turisti è prevista una doppia promozione: l’una per raggiungere le località di mare, l’altra per riscoprire le città e le tradizioni culturali friulane.

Il servizio di trasporto pubblico viene offerto dalla Regione: treni gratis (andata e ritorno), ma solo se abbinato al viaggio è previsto anche un soggiorno di almeno due notti presso una delle strutture ricettive aderenti nella Regione. Da Lignano Sabbiadoro a Grado, da Udine a Trieste: la scelta è davvero ampia.

Non solo: è prevista anche la consegna della FVG card a tutti i turisti che sfrutteranno questa promozione.

Grazie alla tessera regionale si possono ottenere numerosi sconti e promozioni per visitare i luoghi della cultura regionali, oltre che partecipare alle visite guidate organizzate da PromoTurismoFVG, e ottenere sconti speciali sui parchi di divertimento, nelle piscine regionali e in diversi altri servizi al cittadino.

Treni gratis in Friuli Venezia Giulia: come ottenere il rimborso del viaggio

Come si può godere dei treni gratis in Friuli Venezia Giulia?

Per ottenere il rimborso del 100% sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno per una delle località aderenti all’iniziativa è necessario acquistare dei titoli di viaggio per spostarsi con le Frecce, Intercity oppure Regionali, sfruttando lo sconto per i viaggi abbinati a un soggiorno presso le strutture aderenti di Lignano Sabbiadoro, Grado, Trieste e Udine.

Il rimborso riconosciuto a ogni turista sarà pari al 100% del prezzo del biglietto di andata e di quello di ritorno, purché gli arrivi avvengano in una di queste stazioni: Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale e Udine.

Il soggiorno deve avere una durata minima di due notti e deve essere stato prenotato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2022 e il 31 maggio 2023.

Treni gratis in Friuli Venezia Giulia: fino a quando?

Chiarito il funzionamento dell’iniziativa friulana, non resta che specificare quale sia la scadenza della promozione.

Tutti i turisti in arrivo in Friuli Venezia Giulia con il treno, purché abbiano prenotato un soggiorno minimo di due notti in Regione, possono ottenere il rimborso al 100% del biglietto di andata e ritorno, oltre alla card FVG (valida per 48 ore o superiore in base al periodo di soggiorno turistico).

La validità della promozione che permette di fruire dei treni gratis è limitata nel tempo: il rimborso si può ottenere solo per i soggiorni prenotati entro il 31 maggio 2023.

Per ottenere tutti i dettagli, le informazioni, e i chiarimenti sull’iniziativa regionale invitiamo i lettori a consultare anche il sito web di PromoTurismoFVG, dove è presente un elenco di tutte le strutture ricettive aderenti all’iniziativa.