Continua a leggere l'articolo e scopri tutto ciò che riguarda Trenitalia ed, in particolare tutte le migliori offerte e le migliori destinazioni con le quali si può viaggiare con le Ferrovie dello Stato Italiane! All'interno di questa breve guida, andremo a vedere: quanto costa il biglietto per il treno? Come avere sconti con Frecciarossa? Come trovare treni a poco prezzo? Dove trovare offerte Trenitalia last minute? Come trovare biglietti a 9 euro? Chi può viaggiare gratis? Inoltre, mostreremo le top 12 offerte e le top 12 destinazioni in Italia ed in Europa!

Continuando a leggere questo breve articolo, avrai il modo di andare a conoscere e di andare a scoprire tutto quello che riguarda Trenitalia ed, in particolare, tutte le migliori offerte e le migliori destinazioni con le quali e per le quali si può viaggiare, grazie alle Ferrovie dello Stato Italiane.

Nello specifico, andremo a parlare, inizialmente, di quanto costa il biglietto per il treno ed andremo a vedere, anche, che cosa bisogna fare per poter ricevere degli sconti con Frecciarossa.

Sempre rimanendo all'interno dell'ambito di questo specifico argomento, andremo a parlare, successivamente, di che cosa bisogna fare per poter trovare i biglietti del treno a soli 9 euro.

Prima di andare a terminare questa mini guida, andremo a parlare, invece, delle migliori 12 offerte che vengono messe a disposizione da Trenitalia. In particolare, andremo a vedere, dunque:

L'Offerta che prevede uno speciale sconto per i ragazzi;

L'Offerta Speciale 2x1 Sabato;

L'Offerta MINI e SMART per viaggiare in Svizzera ed in Francia.

Ed infine, per andare a concludere questo breve articolo, andremo ad approfondire quest'ultimo argomento, andando a parlare, inizialmente, delle migliori 6 destinazioni per viaggiare all'interno del territorio italiano e, successivamente, delle migliori 6 destinazioni per viaggiare, invece, in Europa.

Qua sotto potrete trovare un breve video del "Corriere della Sera", dove viene spiegato, in una maniera estremamente chiara e precisa, tutto quello che riguarda Trenitalia ed, in particolare, il primo viaggio che è stato effettuato dal primo treno ad alta velocità sulla nuova linea Milano-Parigi.

Quanto costa il biglietto per il treno?

Il primo passo che ci appresteremo ad effettuare all'interno di questa breve guida, sarà quello di andare a parlare, inizialmente, di quanto costa il biglietto per il treno.

Nello specifico, ecco quali sono i prezzi di partenza dei biglietti per le seguenti tratte, proposti da Trenitalia:

Tratta Napoli - Roma, con prezzi a partire da 16 euro;

Tratta Milano - Bologna, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta Milano - Firenze, con prezzi a partire da 20 euro;

Tratta Milano - Roma, con prezzi a partire da 24 euro;

Tratta Milano - Salerno, con prezzi a partire da 43 euro;

Tratta Milano - Venezia, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta Reggio Calabria - Roma, con prezzi a partire da 43 euro;

Tratta Roma - Bolzano, con prezzi a partire da 46 euro;

Tratta Roma - Firenze, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta Roma - Milano, con prezzi a partire da 21 euro;

Tratta Roma - Napoli, con prezzi a partire da 16 euro;

Tratta Torino - Milano, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta Torino - Napoli, con prezzi a partire da 53 euro;

Tratta Venezia - Torino, con prezzi a partire da 30 euro;

Tratta Milano - Francoforte, con prezzi a partire da 74 euro;

Tratta Venezia - Zurigo, con prezzi a partire da 74 euro.

Come avere sconti con Frecciarossa?

Dopo aver parlato di quanto costa il biglietto per il treno, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa bisogna fare per poter ricevere degli sconti con Frecciarossa.

Nello specifico, per ottenere gli sconti ti basterà iscriverti al programma CartaFRECCIA e accumulerai un punto per ogni euro speso.

Come trovare i biglietti del treno a 9 euro?

Dopo aver parlato di come si possono ricevere gli sconti con Frecciarossa, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa bisogna fare per poter trovare i biglietti del treno a soli 9 euro.

Nello specifico, per trovare dei biglietti alle migliori cifre possibili, non bisogna far altro che recarsi sul sito di Trenitalia, effettuare la ricerca della destinazione desiderata e spuntare la casella "Cerca il miglior prezzo".

Trenitalia: ecco le top 12 offerte!

Dopo aver parlato di che cosa bisogna fare per poter trovare i biglietti del treno a soli 9 euro, passiamo adesso a mostrare, invece, quali sono le migliori 12 offerte, che vengono messe a disposizione dalla società facente parte del Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane.

Nello specifico, ecco quali sono le top 12 offerte, che sono attualmente proposte da Trenitalia:

L'Offerta Me&You;

L'Offerta Young;

L'Offerta Senior;

L'Offerta A/R Weekend;

L'Offerta A/R Giornata;

L'Offerta Insieme;

L'Offerta Io Studio - MIUR;

L'Offerta Bimbi Gratis;

L'Offerta Famiglia;

L'Offerta Sconto Ragazzi;

L'Offerta Speciale 2x1 Sabato;

L'Offerta MINI e SMART Svizzera e Francia.

Trenitalia: Offerta Me&You

Dopo aver parlato di quali sono le migliori 12 offerte, che vengono messe a disposizione da Trenitalia, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, per prima cosa, l'Offerta Me&You.

Nello specifico, questa offerta ti permette di viaggiare in 2 con uno sconto del 50% se hai CartaFRECCIA.

Trenitalia: Offerta Young

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Me&You, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Young.

Nello specifico, coloro che hanno meno di 30 anni possono avere uno sconto del 50%, se hanno CartaFRECCIA.

Trenitalia: Offerta Senior

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Young, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Senior.

Nello specifico, con Carta FRECCIA, gli over 60 avranno uno sconto del 50%.

Trenitalia: Offerta A/R Weekend

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Senior, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta per viaggiare andata e ritorno nei weekend.

Nello specifico, se parti di sabato e torni di domenica, potrai avere uno sconto del 40%.

Trenitalia: Offerta A/R Giornata

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia A/R Weekend, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta per viaggiare andata e ritorno in giornata.

Nello specifico, se parti e torni nello stesso giorno, potrai viaggiare con un prezzo di partenza pari a 69 euro.

Trenitalia: Offerta Insieme

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia per viaggiare andata e ritorno in giornata, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Insieme.

Nello specifico, se viaggi in un gruppo da 3 a 5 persone, potrai avere sconti fino al 50%.

Trenitalia: Offerta Io Studio - MIUR

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Insieme, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Io Studio, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Nello specifico, se sei titolare di una Carta dello Studente, rilasciata dal MIUR, allora potrai di uno sconto del 20%.

Trenitalia: Offerta Bimbi Gratis

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Io Studio, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Bimbi Gratis.

Nello specifico, i bambini di età inferiore ai 15 anni potranno viaggiare gratuitamente, se accompagnati da un gruppo da 2 a 5 persone.

Trenitalia: Offerta Famiglia

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Bimbi Gratis, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Famiglia.

Nello specifico, se si viaggia con un gruppo da 2 a 5 persone, nel quale c'è almeno un maggiorenne ed un bambino di età inferiore ai 15 anni, allora quest'ultimo potrà avere uno sconto del 50%, mentre gli altri del 20%.

Trenitalia: Offerta Speciale 2x1 Sabato

Dopo aver parlato dell'Offerta Trenitalia Famiglia, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta Speciale 2x1 Sabato.

Nello specifico, questa offerta prevede la possibilità di viaggiare in due, al prezzo di uno, ma solo di sabato.

Trenitalia: Offerta MINI e SMART Svizzera e Francia

Dopo aver parlato dell'Offerta Speciale Trenitalia 2x1 Sabato, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda l'Offerta MINI e SMART per viaggiare in Svizzera ed in Francia.

Nello specifico, potrai beneficiare di sconti esclusivi e di biglietti con dei prezzi a partire da 9 euro, per viaggiare nelle città francesi e svizzere.

Trenitalia: ecco le top 6 destinazioni in Italia!

Prima di andare a terminare questo breve articolo e dopo aver parlato di tutto quello che riguarda l'Offerta MINI e SMART per viaggiare in Svizzera ed in Francia, passiamo adesso a mostrare, invece, quali sono le 6 migliori destinazioni, proposte da Trenitalia, per viaggiare all'interno del territorio italiano.

Nello specifico, ecco quali sono i prezzi di partenza assurdi che sono previsti per alcuni biglietti con le seguenti destinazioni in Italia, proposte da Trenitalia:

Tratta con destinazione a Bologna, con prezzi a partire da 4 euro;

Tratta con destinazione a Firenze, con prezzi a partire da 8 euro;

Tratta con destinazione a Milano, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta con destinazione a Napoli, con prezzi a partire da 2 euro;

Tratta con destinazione a Torino, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta con destinazione a Venezia, con prezzi a partire da 4 euro.

Trenitalia: ecco le top 6 destinazioni in Europa!

Ed infine, per andare a concludere questa breve guida, dopo aver parlato delle migliori 6 destinazioni, proposte da Trenitalia, per viaggiare all'interno del territorio italiano, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a mostrare, invece, quali sono le 6 migliori destinazioni per viaggiare in Europa.

Nello specifico, ecco quali sono i prezzi di partenza assurdi che sono previsti per alcuni biglietti con le seguenti destinazioni in Europa, proposte da Trenitalia:

Tratta con destinazione a Basilea, con prezzi a partire da 24 euro;

Tratta con destinazione a Berna, con prezzi a partire da 19 euro;

Tratta con destinazione a Lugano, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta con destinazione a Marsiglia, con prezzi a partire da 9 euro;

Tratta con destinazione a Nizza, con prezzi a partire da 36 euro;