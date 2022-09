Risparmiare soldi in casa, a volte, sembra quasi impossibile. Ci sono però dei trucchi semplici, ma molto efficaci, che possono essere attuati partendo da una delle stanze della nostra casa che potremmo definire la più costosa: la cucina.

Infatti, a differenza di alcune spese superflue che possono essere tagliate o ridotte, come quelle legate agli hobby ed al tempo libero, di certo non possiamo eliminare i costi legati al cibo. Nutrirsi non è un lusso, anche se l’aumento dei prezzi dei beni è ormai alle stelle.

Per fortuna, esistono dei metodi che ci consentono di ottenere un risparmio non indifferente, per assicurarci che le nostre cucine non prosciughino totalmente il nostro budget mensile.

Ecco, dunque, quali trucchi utilizzare fin da subito per risparmiare soldi in cucina.

Con questi 5 fantastici trucchi puoi risparmiare soldi in cucina senza sforzi o rinunce

Innanzitutto, per chi è interessato al risparmio di denaro, è necessario rinunciare alla maggior parte degli oggetti usa-e-getta.

Si tratta di prodotti molto diffusi, che sicuramente ci permettono di perdere poco tempo, ma rappresentano un problema per il nostro portafogli.

Pensiamo ai tovaglioli di carta, alla pellicola trasparente o ai numerosissimi oggetti monouso pensati per la cucina. Il primo step per risparmiare soldi in questa stanza della casa è dunque convertire tutti i prodotti monouso in prodotti riutilizzabili.

I tovaglioli usa e getta possono essere facilmente sostituiti con strofinacci in cotone o in microfibra riutilizzabili. La pellicola trasparente, invece, non è necessaria se ci dotiamo di contenitori ermetici per conservare i cibi avanzati.

La conservazione dei cibi ci permette di introdurre il secondo step che ci permetterà di risparmiare soldi. Purtroppo, ogni giorno, le famiglie italiane sprecano chili e chili di cibo. Uno spreco che si traduce in uno spreco di denaro ingente ogni anno.

Purtroppo, conservare i nostri alimenti in frigorifero non basta per impedirne il deperimento.

Dunque, altro step che ci consente un risparmio, mensile e annuale, non indifferente, è la corretta conservazione dei cibi.

Attenzione soprattutto agli alimenti che sono soggetti a rapido deperimento, come la frutta e la verdura, ma anche i latticini. Oltre a curarne la conservazione, meglio evitare di acquistarne quantità eccessive, che finirebbero sicuramente sprecate.

Un terzo trucco da applicare fin da subito per evitare gli sprechi in cucina ha invece a che fare con la dispensa.

Molto spesso, per avere a disposizione prodotti pronti da consumare, tendiamo ad acquistare cibi in scatola o, peggio ancora, pasti pronti da consumare.

Anche se si tratta di una soluzione molto pratica, preferire prodotti secchi o da preparare di sana pianta è più conveniente e ci consente, sul lungo termine, di risparmiare.

In fondo, chi ha la necessità di trovarsi dei pasti già pronti può preparare una pietanza in grandi quantità, riponendone alcune porzioni nel congelatore.

Per risparmiare soldi in cucina, attenzione agli elettrodomestici

Tra i trucchi per tenere sotto controllo le spese in cucina, non possiamo non citare lo stretto controllo degli elettrodomestici.

È vero che molti dispositivi ci rendono la vita più semplice ma, considerati gli esorbitanti costi dell’energia elettrica e dell’acqua, meglio utilizzarli con consapevolezza.

Impossibile, infatti, risparmiare soldi in cucina senza tener d’occhio gli elettrodomestici. Non occorre, comunque, effettuare delle rinunce particolarmente fastidiose.

Possiamo infatti risparmiare soldi semplicemente saltando il ciclo di asciugatura a caldo della lavastoviglie, o evitando l’utilizzo di dispositivi ad alto consumo di energia, quali ad esempio il bollitore.

È anche opportuno scollegare le prese degli elettrodomestici non utilizzati, dato che anche i dispositivi in stand-by consumano energia.

Il trucco della spugna

In ultimo, c’è un quinto trucchetto molto semplice che può permetterci di risparmiare soldi in cucina, mediante l’utilizzo consapevole di un oggetto quotidiano.

Si tratta della spugna per lavare piatti e stoviglie. Soprattutto nel caso in cui non si disponga di una lavastoviglie, si tratta di un oggetto necessario, che va tra l’altro sostituito di frequente.

Infatti, le spugne che utilizziamo quotidianamente possono ospitare più di 300 specie di batteri sulle loro superfici. Questi, di solito, sono innocui, ma possono tramutarsi in patogeni pericolosi se le spugne non vengono sostituite frequentemente.

È consigliabile sostituire questo prodotto circa una volta a settimana per mantenere le nostre stoviglie prive di germi pericolosi.

Come è possibile, dunque, risparmiare soldi su un prodotto che va cambiato così frequentemente?

Sul mercato vengono spesso commercializzati dei modelli che, in effetti, sono eccessivamente grandi e non pratici da utilizzare. Tagliare la spugna per i piatti a metà ci consente di ridurre gli sprechi. Una sola spugna poi, tagliata a metà, durerà il doppio del tempo.

In questo modo, la sostituzione frequente non peserà eccessivamente sul budget mensile.

