Svelato il trucco per risparmiare sulle pulizie domestiche: ne basta una sola goccia

Per iniziare a risparmiare sulle pulizie domestiche e smettere di acquistare nuovi prodotti in continuazione, ci sono vari metodi intelligenti: uno di questi prevede l’utilizzo di un prodotto economico che abbiamo già in casa. Ecco quale.

Per iniziare a risparmiare sulle pulizie domestiche e smettere di acquistare nuovi prodotti in continuazione, ci sono vari metodi intelligenti: uno di questi prevede l’utilizzo di prodotti economici che abbiamo già in casa. Ecco quali.

Tra le numerose spese che vanno a pesare sul budget mensile delle famiglie, abbiamo anche quelle legate alle pulizie domestiche. Si tratta, ovviamente, di spese che non possono essere tagliate e ridotte a zero: come risparmiare, dunque, su questo genere di uscite necessarie?

Per fortuna, anche se abbiamo un costante bisogno di prodotti e utensili per la pulizia, ci sono vari modi per risparmiare denaro su tali prodotti.

Molto spesso, in effetti, tendiamo a disfarci di prodotti e utensili anche quando questi possono ancora essere utilizzati per igienizzare gli ambienti domestici.

Utensili efficienti: un risparmio da centinaia di euro ogni anno

Il segreto legato al risparmio sulle pulizie domestiche è, dunque, legato soprattutto al recupero ed all’utilizzo di oggetti per la pulizia. Mantenerli costantemente efficienti, infatti, ci permette di continuare ad usarli per anni senza doverli ricomprare.

Purtroppo, la tendenza a gettare i nostri prodotti legati alla pulizia anche quando potrebbero essere recuperati comporta uno spreco ingente di denaro.

Imparare ad utilizzarli correttamente e, soprattutto, a recuperarli, potrebbe farci risparmiare anche centinaia di euro ogni anno.

Un classico esempio di cattivo utilizzo dei prodotti per la detersione e le pulizie domestiche che, alla lunga, potrebbe incidere negativamente sul risparmio, riguarda stracci e altri utensili quali il mocio.

Sono in molti a non detergerlo e pulirlo adeguatamente dopo aver lavato i pavimenti. Eppure, una semplice azione del genere potrebbe incidere sulla durata di stracci e mocio.

Potremmo essere costretti a gettare via questi prodotti prima del loro effettivo consumo e deterioramento se non ce ne prendiamo cura adeguatamente.

Oltre a rovinarsi prima del tempo, mocio e stracci non adeguatamente puliti dopo aver lavato i pavimenti possono trasformarsi in un pericoloso ricettacolo di germi.

In questo caso, anche se siamo convinti di aver pulito e igienizzato i nostri pavimenti, non facciamo altro che spostare i batteri senza eliminarli del tutto.

Svelato il trucco per risparmiare sulle pulizie domestiche: ne basta una sola goccia

Il semplice utilizzo di detergenti, anche se igienizzanti, per lavare i nostri pavimenti, infatti, non basta per garantire un’accurata pulizia del mocio o degli stracci.

Per fortuna, per risparmiare sulle pulizie domestiche e mantenere efficienti prodotti e utensili in questione basta un ingrediente economico.

Si tratta di un trucco molto semplice da attuare: basta una sola goccia, o giusto un paio, da aggiungere ad un secchio d’acqua. L’ingrediente, che potremmo definire miracoloso, è l’olio di melaleuca. Conosciuto anche come Tea Tree Oil, quest’olio essenziale ha un altissimo potere igienizzante.

Se utilizzato per detergere mocio e stracci dopo averli usati sui pavimenti, ci garantirà di poter utilizzare tali utensili per molto tempo.

E per coloro che non possiedono in casa l’olio di melaleuca?

Niente paura, perché ci sono tantissimi prodotti, che normalmente possediamo in casa, che possono svolgere lo stesso compito e permetterci di risparmiare sulle pulizie domestiche.

Ad esempio, mezza tazza di aceto di vino o di mele, da aggiungere all’acqua per detergere mocio e stracci, ci aiuterà ad igienizzarlo.

Basta infatti creare una mistura di acqua calda e aceto e immergere gli stracci per circa mezz’ora.

Un’ultima alternativa che possiamo utilizzare per salvare i nostri utensili, facendoli durare molto più a lungo e risparmiando tantissimi soldi, è il bicarbonato.

Il suo utilizzo è praticamente identico a quello dell’aceto: basta aggiungerlo ad acqua calda e lasciare i prodotti in ammollo per circa mezz’ora.

Utilizzando questi metodi per igienizzare i nostri stracci, tra l’altro, avremo un risparmio doppio.

La maggior parte delle famiglie italiane igienizza infatti gli stracci in lavatrice, utilizzando tra l’altro delle altissime temperature nel tentativo di rimuovere i batteri presenti.

Il che causa spreco d’acqua ed energia elettrica dato che prevede l’uso della lavatrice.

Grazie a questi piccoli trucchetti, invece, potremo ridurre l’utilizzo di questo elettrodomestico, aumentando il nostro risparmio.

Risparmiare sulle pulizie domestiche: con che frequenza igienizzare gli utensili

È lecito a questo punto chiedersi con quale frequenza è necessario igienizzare mocio e stracci con i trucchi e gli ingredienti descritti al paragrafo precedente.

Tuttavia, non esiste una regola fissa: potrebbe essere necessario, per risparmiare sulle pulizie domestiche, igienizzare i prodotti ogni volta che questi vengono usati.

Il tutto dipende sia dalla frequenza di lavaggio di pavimenti e superfici, sia da quanto questi sono sporchi al momento del contatto con mocio e stracci.

Ad ogni modo, l’utilizzo di questi metodi igienizzanti non ha controindicazioni. Utilizzarli almeno una volta a settimana, o anche più, potrà solo contribuire a far durare di più i nostri prodotti per le pulizie domestiche.

Cosa che ci farà risparmiare molti soldi, dato che non dovremo più sostituirli frequentemente.

Leggi anche: Se usi il forno elettrico in cucina con queste funzioni puoi risparmiare energia (e soldi).