L'INPS ha appena comunicato l'avvenuta erogazione di 2.400 euro per i lavoratori del turismo, ma non solo. Anche le persone che lavorano in settori diversi, gli stagionali, i venditori e i lavoratori dello spettacolo possono accedere al bonus. Ecco come fare richiesta nel caso in cui non fossero ancora arrivati.

Sei un libero professionista e vorresti capire come investire in borsa per far crescere il tuo capitale? Clicca qui e scopri le 7 REGOLE SEGRETE che ti faranno arricchire investendo in azioni in borsa.

Una recente comunicazione INPS dichiara che la misura di stanziamento dei 2.400 euro ai lavoratori stagionali, in particolare legati al settore del turismo, è in via di applicazione. L’erogazione totale è di oltre 235.509 bonus già erogati. Sono 565 milioni di euro i fondi stanziati a favore dei lavoratori che più si sono trovati in difficoltà in questo periodo di crisi economica.

Sul portale INPS è disponibile la comunicazione ufficiale, per cui i pagamenti sono stati stanziati, sotto il nome di “indennità onnicomprensiva 2.400 euro”. Il contributo è arrivato a chi in automatico ne poteva beneficiare, secondo le disposizioni del Decreto Sostegno.

La situazione economica precaria e la crisi crescente hanno causato, per tutte le categorie più colpite, perdite ingenti, e molto spesso le limitazioni hanno portato alla chiusura di imprese e attività, in via temporanea o nei casi più critici definitivamente.

2.400 euro a fondo perduto ai lavoratori del turismo

Chi lavora nel turismo ha ricevuto, o sta ricevendo in queste ore, i 2.400 euro previsti dalle misure del Decreto Sostegno del governo Draghi. Si tratta di contributi versati in un’unica soluzione. L’eccezione a questa regola riguarda i contribuenti che hanno richiesto il pagamento tramite conto postale, che si vedranno accreditate le somme in tranches di 800 euro.

Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari che stanno ricevendo i contributi a fondo perduto, secondo i chiarimenti forniti dall’INPS:

Lavoratori stagionali : qui sono inclusi tutti i lavoratori che lavorano in determinati periodi dell’anno, ricollegati al turismo e allo sport, sono inclusi i lavoratori presso centri termali;

: qui sono inclusi tutti i lavoratori che lavorano in determinati periodi dell’anno, ricollegati al turismo e allo sport, sono inclusi i lavoratori presso centri termali; Lavoratori stagionali di settori diversi da quello del turismo ;

; Lavoratori intermittenti , per cui la prestazione lavorativa è offerta in modo discontinuo;

, per cui la prestazione lavorativa è offerta in modo discontinuo; Lavoratori autonomi occasionali ;

; Incaricati alle vendite effettuate a domicilio ;

effettuate a ; Lavoratori a tempo determinato di turismo e centri termali;

e centri termali; Lavoratori del mondo dello spettacolo.

Riassumendo, i settori inclusi nel bonus da 2.400 euro erogato dall’INPS sono: turismo, terme, spettacolo, vendite. Ricordiamo che questi settori lavorativi hanno dovuto fermarsi completamente di fronte alla situazione di emergenza, soprattutto per via delle limitazioni agli assembramenti, e le ricadute economiche sono state ingenti.

Al momento hanno ricevuto il contributo a fondo perduto tutti quelli che ne avevano diritto secondo il decreto ristori. Questi cittadini hanno ricevuto i 2.400 euro il 6 aprile, secondo la comunicazione ufficiale INPS. Si aspettano nuove comunicazioni per la procedura della domanda per i cittadini che chiedono l’accesso al bonus 2.400 euro per la prima volta.

Perché INPS non paga: accesso al bonus per la prima volta

Può accadere che di fatto l'INPS ancora non stia pagando il bonus da 2.400 euro a chi ne ha diritto. Questo perché nei primi giorni di aprile sono arrivati i contributi a fondo perduto in modo automatico solo per chi aveva già il beneficio di indennità, previsti dal Decreto Ristori del 2020.

Tutte le persone che dovranno presentare la domanda per la prima volta, e l'INPS specifica che si aggiungono anche i lavoratori di settori diversi da quello del turismo, dovranno fare richiesta tramite la nuova procedura che verrà indicata dall'INPS nei prossimi giorni.

La domanda dovrà essere fatta in via telematica entro la fine del mese, il 30 aprile 2021. Si attende quindi la comunicazione ufficiale relativa alla modalità di presentazione della domanda sul portale del sito INPS, con tutte le informazioni relative al bonus da €2400 che deve ancora arrivare.

È il caso invece di chiedere, informandosi tramite portale INPS o numero verde, nel caso in cui il bonus non sia arrivato a chi ne poteva già beneficiare. Ricapitolando dovranno fare una nuova domanda tutte quelle persone che precedentemente non entravano tra i beneficiari del bonus a fondo perduto, e che rientrano grazie alle misure prese dal nuovo Decreto Sostegno.

Non solo i lavoratori del turismo, il numero di beneficiari di questo bonus si è allargato con ultimo decreto, come abbiamo visto nell'elenco precedente. Anche chi lavora nello sport potrà ricevere alcuni bonus. Ancora non ci sono conferme per quanto riguarda la possibilità di erogare bonus a fondo perduto per l'agricoltura.

2.400 euro ai lavoratori del turismo: uno dei settori più colpiti

Riassumendo, Il bonus da 2.400 euro è arrivato automaticamente dall'INPS in questi giorni per tutti quelli che già avevano beneficiato delle indennità del decreto Ristori. La stessa indennità può essere ricevuta anche per la prima volta da chi inizialmente non rientrava tra i beneficiari, perché non strettamente correlati al mondo del turismo.

La platea di interessati attualmente viene estesa a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che appartengono a settori diversi da quello del turismo, inclusi quelli a contratti occasionali o intermittenti.

A rimetterci maggiormente a livello economico sono state le attività che basano tutto il proprio guadagno dalle rendite di questi mesi. Il turismo in Italia è stato completamente bloccato dalle limitazioni agli spostamenti per prevenire il rischio contagio e la stagione invernale è balzata anche per quanto riguarda gli sportivi.

Moltissimi comuni che lavorano grazie agli impianti da sci e alle attività turistiche connesse al mondo dello sport hanno avuto una situazione di crisi senza precedenti, è in questi giorni si parla delle prospettive per il futuro.

Previsioni per l’estate 2021: cosa ne sarà del turismo italiano?

Le prospettive per il turismo per l'estate 2021 sembrano positive, perché si sta assistendo in questo periodo ad un boom di prenotazioni per alcune delle città italiane più gettonate, per le coste, e per i comuni di montagna.

Gli italiani vogliono in qualche modo ripartire, sia trascorrendo le vacanze nei luoghi consueti, sia ripartendo con attività connesse al turismo. Musei scontati, prenotazioni sold out, compagnie aeree pronte a ripartire.

Questa sembra essere la situazione attuale in previsione dell'estate 2021. Gli italiani vogliono ripartire, dopo l'anno difficile appena trascorso, e vogliono tornare a riprendere con i viaggi.

Al momento siamo di fronte ad alcuni allenamenti per gli spostamenti e il colore delle regioni, che è passato dal rosso all’arancione in moltissimi casi. L'Italia potrebbe di fatto, secondo alcune ipotesi del governo, riaprire già dal 2 giugno e si spera, anche per la ripartenza del turismo, che le attività sapranno riorganizzarsi in modo da garantire la totale sicurezza, con il vaccino, in concomitanza delle vacanze estive.

Ed è boom di prenotazioni in alcuni dei luoghi più amati dai turisti italiani, tra cui il Gargano, Cortina, Venezia, Sardegna. Gli italiani sperano in una ripartenza totale, e le prenotazioni di viaggi e luoghi vacanza fanno ben sperare.

Secondo una stima sono 7 su 10 di italiani che vogliono rimettersi in viaggio per trascorrere una vacanza nei luoghi più amati in Italia, e sono altrettanto motivate le attività legate al mondo del turismo a alla riapertura, preparandosi ad incassare entrate economiche sufficienti a coprire almeno in parte i danni subiti negli scorsi mesi.

Prepararsi alla stagione estiva è necessario anche per quanto concerne le misure di prevenzione del contagio, con la speranza che comunque i vaccini possano limitare la crescita della diffusione del virus. Il governo Draghi conferma le misure volte alla sicurezza, come i tamponi, le mascherine e il certificato vaccinale.

Turismo e vaccinazioni: cosa serve per viaggiare in sicurezza

Si prospetta quindi la necessità di un certificato che attesti la vaccinazione anti covid-19, e molti paesi europei stanno pensando di adottare questo sistema per garantire gli spostamenti all'interno del continente durante il periodo estivo.

I vaccini saranno la chiave di volta per ripartire a viaggiare e per far ripartire il turismo in Italia, ma che cos'è il certificato di vaccinazione nella pratica? Il certificato di vaccinazione è in tutti i sensi un documento sanitario, che garantisce una libertà di spostamento nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

L'ipotesi di introdurre questo documento di certificazione contenente le informazioni sulla vaccinazione della persona che sta viaggiando è al momento dibattuta. Questo tipo di misura potrà essere utilizzata nelle strutture adibite al turismo, ma anche nei locali aperti al pubblico, nei centri sportivi e in situazioni di possibile assembramento, comprese le strutture adibite al viaggio come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie.

Rimane ancora un'ipotesi l'applicabilità di questo tipo di certificato come obbligo, ma di sicuro è una soluzione utile per garantire l'accesso agli spostamenti. L'Italia non è l'unica a pensare a questo tipo di certificato, anche altri paesi europei stanno organizzando questo strumento per permettere ai cittadini di spostarsi.

Bonus INPS e contributi a fondo perduto: come muoversi

Come abbiamo detto prima, al momento è in corso l'erogazione dei 2.400 euro da parte dell'INPS per tutti i beneficiari che avevano già aderito alle misure di sostegno del 2020. Si attendono novità per i contributi a fondo perduto che stanno per essere erogati anche a chi per la prima volta ne deve fare richiesta.

È consigliato che tutti quelli che ancora non hanno ricevuto il bonus da 2.400 euro seguano le comunicazioni ufficiali dell'INPS, sul portale messo a disposizione per fare le domande. A breve arriverà infatti la nuova comunicazione relativa alle istruzioni per presentare la nuova richiesta.

Allo stesso tempo in questo periodo stanno per essere erogati gli ulteriori contributi a fondo perduto per imprese e attività, in base alla perdita di fatturato effettiva avvenuta dal 2019 ad oggi. Per questa tipologia di bonus è necessario rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, compilando l'apposito modulo per la richiesta dei contributi a questo link.

Il portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate offre sia il modulo per fare la domanda sia le istruzioni per presentare la propria richiesta nel dettaglio.