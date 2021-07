Non è semplice districarsi agilmente tra i vari bonus che lo Stato “ha messo in palio” in questo 2021, ma tra una domanda da presentare e un ISEE troppo alto, non tutti rientrano tra i beneficiari: ma occhio al bonus TV! Un bonus da 100 euro per tutti per sostituire la vecchia TV.

Inutile girarci attorno, il 2021, così come anche e soprattutto il 2020, sono stati due anni catastrofici per tantissime famiglie italiane, che a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, si sono ritrovate in una situazione assolutamente non facile.

Ed è anche per questo, che il Governo guidato da Giuseppe Conte prima, e l’Esecutivo che vede a capo l’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ora, hanno messo a disposizione dei cittadini italiani una moltitudine di bonus, dei quali vi abbiamo già parlato abbondantemente e continueremo a tenervi aggiornati su tutti gli eventuali sviluppi e le scadenze.

Uno di questi bonus, è sicuramente quello che prevede la sostituzione della vecchia TV o del vecchio decoder, per permettere a tutti, soprattutto alle famiglie in difficoltà economica, di poter continuare a guardare la televisione. Anche perché, appunto personale, il canne rai, in bolletta, ce ritroviamo comunque.

Ma cos’è il bonus tv? Non è altro che un’agevolazione per chi ha un apparecchio abbastanza vecchio e non vede l’ora di sostituirlo con uno strumento che magari sia di ultima generazione, o quantomeno non risalga all’anno della pietra.

Il bonus TV era previsto già nella Legge di Bilancio del 2018, che per tre anni, dal 2018 al 2022, prevedeva un’agevolazione per i cittadini che permettesse loro di acquistare dei nuovi apparecchi elettronici di ultima generazione.

La Legge di Bilancio 2021 prevede di mettere sul piatto altri vento milioni di euro per permettere a più persone possibili di usufruire di questo bonus.

Questo bonus servirà soprattutto a chi possiede una televisione da prima del 2017 (ma non in tutti casi e non necessariamente!) e che, a causa dello switch dallo standard DVBT-1 allo standard DVBT-2 non potrà più usufruire dei programmi TV, ma sarà necessario per adeguarsi ai nuovi standard del digitale terrestre.

Infatti, la ricezione dei programmi TV ad alta definizione e di conseguenza la visione, non sarà più possibile per chi possiede degli apparecchi – tra TV e decoder – obsoleti.

Vediamo ora più nel dettaglio il funzionamento di questo bonus e chi vi può accedere.

Cosa è il bonus TV

Il bonus TV è un’agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico per permettere a tutti i cittadini italiani di poter rottamare il vecchio televisore e poter accedere, tramite una nuova apparecchiatura, all’ultima tecnologia del digitale terrestre: lo standard DVBT-2 appunto.

In precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) prevedeva un bonus ampiamente più magro e limitato, dal valore non superiore ai 50 euro, che poteva essere richiesto soltanto dai soggetti con un Indicatore della situazione economica equivalente fino ad un massimo di venti mila euro.

Da adesso invece, il bonus è addirittura raddoppiato, con il Mise che mette a disposizione dei cittadini un bonus di ben 100 euro, sotto forma di sconto in fattura.

Bonus TV: cos’è la tecnologia DVBT-2

Ma cosa intendiamo effettivamente quando parliamo di DVBT-2? Il DVBT-2 è una nuova tecnologia, l’ultima per la precisione, per poter trasmettere qualsiasi tipo di contenuto attraverso il digitale terrestre.

Dvb è l'acronimo di digital video broadcasting, e fa rima con “evoluzione tecnologica. Aggiorna i requisiti per una trasmissione ad alta definizione fino all'attivazione dell'HD in 8K.

I vantaggi del nuovo standard includono la capacità di trasmettere segnali "più puliti" oltre alla tendenza dell'Ultra HD, e consentono una distanza maggiore tra l'antenna che riceve il segnale e il ricevitore che trasmette il segnale sullo schermo.

Il sistema MiMo, il sistema multiple input e multiple output, permette al dispositivo, proprio come un normale smartphone, di gestire più flussi di dati in entrata e in uscita.

Sono già ben note le date in cui gli italiani saranno costretti, volenti o nolenti, a compiere questo determinante passaggio da una tecnologia all’altra.

Entro la fine di quest’anno, quindi il 31 dicembre 2021, saranno i cittadini di ben sette regioni italiane che dovranno adeguarsi e provvedere al cambio, nel caso in cui non ne fossero già attrezzati, del dispositivo (TV o decoder). Lo switch toccherà quindi a Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Valle d’Aosta.

Successivamente, entro il 31 marzo 2022, il passaggio sarà obbligatorio per altre sei regioni, si tratta di:

Liguria;

Toscana;

Umbria;

Lazio;

Campania;

Sardegna.

Infine, le restanti regioni: Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia. Per queste, il limite per ultimo per adeguarsi allo standard DVBT-2 è previsto per il 20 giugno 2022.

Bonus TV: a chi spetta?

Come già detto, la modalità di accesso al bonus è cambiata: infatti non sarà più necessario presentare l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ma basterà semplicemente rottamare la vecchia televisione che si possiede da almeno tre anni.

L’unico limite imposto è quello di poter richiedere solo un bonus da 100 euro per famiglia. Per ottenere il bonus sarà necessario rottamare come già detto nei paragrafi precedenti il vecchio televisore, e sarà poi compito del venditore applicare lo sconto.

Come capire se la nostra TV è compatibile con la tecnologia DVBT-2

La prima verifica che è opportuno fare, è controllare se sul retro della TV o anche del decoder è presente la sigla “DVBT-2” o “H265/HEVC. Oppure, basta digitare col telecomando i tasti “100” e “200” e dovrebbe apparire la scritta “Test Main 10 HEVC”.

Se così fossi il problema non sussisterebbe e potremo dormire sonni tranquilli e continuare a guardare senza problemi i programmi tv che più ci piacciono.

Se invece non dovesse apparire la scritta “Test Main 10 HEVC”, vorrebbe dire che è il caso di allarmarci e pensare subito a una soluzione, come quella di richiedere il bonus tv previsto anche nella Legge di Bilancio 2021 e sostituire il nostro apparecchio elettronico.

Un'altra evoluzione tecnologica imminente prevede invece il passaggio dalla codifica Mpeg2 a Mpeg4, che renderà visibili agli italiani solo i canali ad alta definizione (così detta HD), questo sempre dal primo settembre 2021, quando inizierà il rapido e progressivo adattamento di tutte le regioni italiane a queste due “nuove” (tra molte virgolette) tecnologie.

Come verificare anche in questo caso se l’attrezzatura o i tuoi dispositivi sono compatibili alla nuova tecnologia? Beh, è abbastanza semplice. Per verificare se l'attrezzatura che si possiede è adatta alla nuova tecnologia, basta provare a cercare con il telecomando i canali 501 (Raiuno HD), 504 (Rete Quattro HD), 505 (Canale 5 HD), 506 (Italia Uno HD) e 507 (La7 HD).

Se anche solo uno di questi canali è visibile sua nostra TV, il televisore è già in possesso della tecnologia HD e non necessiterà di essere sostituito.

In questo caso, per risparmiare qualcosa, si potrà richiedere il bonus tramite uno sconto in fattura nei centri commerciali aderenti, naturalmente, fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Governo. Dopo l’esaurimento delle risorse infatti, chi vorrà acquistare un nuovo dispositivo dovrà farlo esclusivamente contando sulle proprie forze economiche.

Sul sito del MISE potete trovare inoltre la lista dei dispositivi di nuova generazione (vi abbiamo lasciato il link).

Fino a quando sarà valido il bonus TV

Sarà possibile usufruire del bonus tv previsto nella nuova Legge di Bilancio fino a tutto il 2021. Quindi, chiunque vorrà sostituire la propria vecchia televisione avrà ancora a disposizione sei mesi fino a dicembre 2021.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti (LEGA), si era presentato da subito molto scettico alla cifra iniziale di cinquanta euro prevista da bonus:

È necessaria una rivoluzione per potenziare il bonus TV.

Secondo il Ministro dello Sviluppo Economico, infatti, i bonus da cinquanta euro non rappresentavano un incentivo adeguato alla sostituzione dei vecchi apparecchi con più moderni televisori ad alta tecnologia, anche perché il primo settembre, data in cui inizierà la transizione, è imminente, e non tutti gli italiani sono pronti ad affrontare una spesa del genere.

Soprattutto dopo un anno e mezzo terrificante ha svuotato le tasche degli italiani.

Il primo passaggio al Digitale Terrestre

Chi di voi non ricorda il primo passaggio al Digitale Terrestre in Italia? Chi scrive aveva appena sei anni quando nella sua regione, la Sardegna, avvenne il primo contatto con il Digitale Terrestre nel 2003, e 11 anni al passaggio definitivo con lo spegnimento totale del segnale analogico nel 2008.

Nell’ormai lontano 2009 toccò alla Valle d’Aosta diventare completamente digitale in ambito di televisioni. Poi toccò a Roma.

Sempre nel 2009, ad ottobre, fu la Campania ad intraprendere la fase dello switch tra l’analogico e la nuova tecnologia digitale, con il successivo spegnimento totale arrivato durante la prima settimana di dicembre.

Nel 2009 quindi, hanno aderito totalmente alla nuova tecnologia digitale: Lazio, Campania, le due province autonome di Trento e Bolzano e, per il Piemonte, le province di Cuneo e Torino. Nell’anno successivo, nel 2010, altre cinque regioni italiano completarono la completa (scusate il gioco di parole) transizione verso questo nuovo mondo tecnologico de Digitale Terrestre.

Si tratta di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con un processo che aveva visto la Regione Sardegna come “ambasciatrice” culminato nel 2021 con la completa transizione verso un’Italia tutta digitale.