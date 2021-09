Un caricabatterie universale, questa in sintesi la proposta della Commissione Ue che obbligherebbe tutti i produttori di smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console portatili ad adottare la tecnologia USB-C. Il progetto punta a far risparmiare ai consumatori europei circa 250 milioni di euro l’anno oltre alla considerevole quantità di rifiuti in meno ( parlammo di circa 1.000 tonnellate ) ogni anno, ma questa proposta desta un forte malcontento ai vertici del colosso americano Apple.

Sarà presto la fine dei caricabatterie incompatibili che ingombrano i cassetti? La proposta, che obbligherebbe tutti a utilizzare USB-C, deve ora essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Del progetto del caricatore universale dell'Unione Europea si parla da anni, e questa settimana decide di cambiare marcia. In un comunicato, la Commissione europea annuncia una proposta che obbligherebbe tutti i produttori di smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console portatili ad adottare la tecnologia USB-C.

In altre parole la Commissione Europea ha proposto, giovedì 23 settembre, un regolamento per imporre un caricabatterie universale per telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, in nome dei diritti dei consumatori e dell'ambiente. Un progetto che suscita l'opposizione del colosso americano Apple.

Ue: ecco in sintesi la proposta della Commissione europea

Più precisamente, la Commissione propone una revisione della direttiva europea sulle apparecchiature radio. E oltre all'armonizzazione delle porte, in modo che tutti i produttori, anche Apple, utilizzino USB-C, l'Unione Europea vorrebbe anche un'armonizzazione sulle tecnologie di ricarica rapida. L'obiettivo è quello di evitare che produttori diversi limitino in modo ingiustificato la velocità di ricarica e contribuire a garantire che la velocità di ricarica sia la stessa indipendentemente dal caricabatterie compatibile utilizzato con un dispositivo.

Le normative mirano ad armonizzare le porte di ricarica per smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti e console di gioco portatili e potrebbero minacciare i cavi di connessione degli iPhone del gruppo californiano. Il progetto deve ancora essere approvato dai deputati e dagli Stati membri dell'UE.

"Una vittoria per i consumatori e per l'ambiente. Gli europei sono stanchi dei caricatori incompatibili che si accumulano nei cassetti", ha dichiarato in una nota il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, che prosegue -"I consumatori europei sono stati infastiditi abbastanza a lungo dall'accumulo di caricabatterie incompatibili nei loro cassetti". “Abbiamo dato al settore tutto il tempo per trovare le proprie soluzioni, ma ora è il momento di intraprendere un'azione legislativa a favore di un caricabatterie universale. Questo è un guadagno significativo per i nostri consumatori e il nostro ambiente, in linea con le nostre ambizioni ecologiche e digitali. "

La Commissione Europea ricorda che il suo sforzo per armonizzare le soluzioni di carico risale al 2009. All'epoca fu firmato un accordo volontario con l'industria e grazie a questo il numero di porti è passato da 30 a 3. Una nuova proposta è già stata presentata all'Unione europea nel 2018, ma non è stata soddisfacente. E ora vuole imporre l’USB-C.

"Abbiamo concesso all'industria tutto il tempo necessario per trovare soluzioni. Ora è giunto il momento di legiferare", ha insistito. "È tempo di porre fine a questo serpente marino", ha aggiunto alla stampa il commissario per il mercato interno Thierry Breton, sperando che il testo entri in vigore entro "pochi semestri".

L'UE vuole imporre la porta USB-C

Questo progetto è stato lanciato nel 2009 dalla Commissione ed è stato oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo nel gennaio 2020, ma finora ha incontrato una forte riluttanza da parte dell'industria, sebbene il numero di tipi di caricabatterie esistenti sia stato notevolmente ridotto nel corso degli anni .

I caricabatterie da una trentina nel 2009, sono diventati solo tre: il connettore Micro USB che da tempo equipaggia la maggior parte dei telefoni, USB-C, una connessione più recente, e il Lightning utilizzato da Apple.

L'UE ora vuole imporre la porta USB-C a tutti i dispositivi elettronici, che consentirebbe di utilizzare qualsiasi caricabatterie in modo intercambiabile, mentre l'armonizzazione delle tecnologie di ricarica rapida garantirà la stessa velocità di ricarica, evitando che venga bloccato quando viene utilizzato con un dispositivo di marca diversa.

Ue e il braccio di ferro con Apple

Apple, che sostiene che la sua tecnologia Lightning equipaggia più di un miliardo di dispositivi in ​​tutto il mondo, ha subito ribadito la sua opposizione.

"Questo regolamento soffocherebbe piuttosto che incoraggiare l'innovazione e danneggerebbe i consumatori in Europa e nel mondo", ha detto il gruppo all'AFP.

L'azienda della mela, che l'anno scorso stimava che tale normativa genererebbe un volume senza precedenti di rifiuti elettronici rendendo obsoleti alcuni dei caricabatterie in circolazione, è allarmata dalla transizione di 24 mesi proposta da Bruxelles, ritenuta frettolosa, e dal sconvolgimento dei suoi attuali canali di riciclaggio.

La Commissione ribatte che i consumatori europei, che spendono circa 2,4 miliardi di euro all'anno solo per l'acquisto di caricabatterie, potrebbero risparmiare almeno 250 milioni di euro all'anno e che i rifiuti dei caricabatterie inutilizzati, per un valore di 11 000 tonnellate all'anno, potrebbero essere ridotti di quasi 1000 tonnellate.

Bruxelles assicura che sia preservata la capacità di innovazione delle aziende, soprattutto nelle tecniche di ricarica wireless, che sono appunto escluse dalla proposta di direttiva perché considerate ancora in forte sviluppo in un mercato attualmente poco frammentato.

L'associazione ANEC, che difende i diritti dei consumatori sulle questioni legate agli standard tecnologici, ha accolto con favore il progetto di direttiva, pur deplorando che i sistemi di ricarica wireless, in pieno svolgimento, non siano interessati.

Ue e d Apple c'e' accordo su un punto

Secondo la Commissione, ciò limiterà l'acquisto di caricabatterie che non sono nemmeno in uso e preverrà 1.000 tonnellate di rifiuti elettronici all'anno. In caso contrario, l'UE vorrebbe anche obbligare i produttori a informare meglio i consumatori sulla ricarica dei loro dispositivi elettronici. Queste informazioni aiuteranno i consumatori a sapere se i loro caricabatterie esistenti possono caricare correttamente il prodotto o se devono acquistare un nuovo caricabatterie.

Ma al momento, questa è solo una proposta. Questo sarà comunque sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio, per l'adozione secondo la procedura legislativa ordinaria. In caso di adozione del progetto è previsto un periodo transitorio di 24 mesi, per consentire alle imprese di adeguarsi.

UE richiede ad Apple di aggiungere una porta USB-C all’iPhone

La Commissione europea ha cercato di introdurre una legislazione per standardizzare le porte sui dispositivi mobili per quasi un decennio. Nonostante molte false partenze, i suoi ultimi sforzi si stanno seriamente facendo strada attraverso il processo di commissione.

Oggi è stata presentata una bozza di proposta che richiederebbe che USB-C diventi la porta standard su smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi venduti nell'UE. Ciò avrebbe un impatto diretto sul prodotto di punta di Apple, l'iPhone, che continua a presentare un connettore Lightning proprietario.

La bozza di proposta deve essere approvata dai paesi membri dell'UE prima di entrare in vigore. I produttori avrebbero quindi 24 mesi per adattare i loro prodotti all'utilizzo di USB-C.

Sui tablet, Apple ha già trasferito quasi tutti i modelli di iPad a USB-C, a parte il modello economico da $ 329. Tuttavia, Apple si è decisamente attenuta a Lightning quando si tratta di telefoni, il che significa che anche la linea di iPhone 13 di ultima generazione utilizza Lightning su tutta la linea.

L'UE ha affermato che un connettore comune ridurrebbe i rifiuti elettronici e fornirebbe comodità agli utenti. Apple ha risposto alle preoccupazioni ambientali negli ultimi anni rimuovendo del tutto il caricabatterie in dotazione. Tutti i modelli di iPhone 13 verranno forniti con un cavo da Lightning a USB-C, tuttavia questo non è sufficiente per soddisfare le ultime richieste proposte dall'UE; anche il connettore effettivo del telefono dovrebbe cambiare.

Apple respinge la proposta dell'UE

Resta ferma sui suoi passi la Apple che in una nota ha dichiarato:

"Rimaniamo preoccupati che una severa regolamentazione che imponga un solo tipo di connettore soffochi l'innovazione anziché incoraggiarla, il che a sua volta danneggerà i consumatori in Europa e nel mondo".

Supponendo una rapida adozione da parte dei paesi dell'UE, la legge potrebbe entrare in vigore il prossimo anno e ciò darebbe ad Apple due anni per conformarsi, il che significa che l'USB-C sarebbe richiesto sugli iPhone venduti dal 2024.

Non è chiaro se in futuro iPhone senza porta di cui si vocifera eluderà i regolamenti. Un caricabatterie MagSafe conta come un cavo proprietario? Questa proposta ha un impatto limitato sui produttori di telefoni Android, che sono già ampiamente passati a USB-C. In quanto tale, Apple rimane l'unica voce di opposizione ai piani.