Ultimi giorni per richiedere il bonus caregiver da 1.000 euro per chi assiste familiari con disabilità gravissima e non autosufficienza. L’iniziativa della Regione Puglia è partita il 21 giugno e si concluderà il 21 luglio. Ecco come inviare domanda online.

Ultimi giorni per richiedere il bonus caregiver da 1.000 euro per chi assiste familiari con disabilità gravissima e non autosufficienza.

Si tratta dell’iniziativa messa in campo dalla Regione Puglia che aggiunge un nuovo contributo in favore delle persone con disabilità. In questo caso, l’aiuto è rivolto a coloro che si prendono cura di titolari di Legge 104, una categoria che ha un ruolo fondamentale, ma anche molto difficile da sostenere.

Proprio per questo motivo, l’iniziativa regionale ha l’obiettivo di offrire un bonus una tantum, del valore di 1.000 euro, a sostegno del caregiver familiare per il suo ruolo di cura.

Non si tratta dell’unica iniziativa rilevante che proviene dalla Regione. Oltre alla possibilità di richiedere il bonus, infatti, con determinazione del 10 giugno è stato dato anche il via per l’inserimento nel registro dei caregiver.

Se per il registro le domande rimarranno aperte, poco tempo c’è, invece, per presentare domanda per il bonus. La possibilità di inviare richiesta è stata aperta il 21 giugno e si concluderà il 21 luglio.

Vediamo come richiedere il bonus caregiver, cosa serve per inviare la richiesta online e chi può ottenere i 1.000 euro.

Bonus caregiver della Regione Puglia, nel 2022 1.000 euro per chi si prende cura di familiari disabili

In Italia esistono diverse forme di sostegno alle persone con disabilità e titolari di Legge 104. Oltre a iniziative che mirano all’inclusione e all’autonomia previste dallo Stato così come dagli enti locali, vi sono anche quelle riconosciute a chi di queste persone si prende cura tutti i giorni, dovendo affrontare non poche difficoltà.

Si tratta dei caregiver familiari, in sostanza le persone che si prendono cura, di propria volontà, quotidianamente e gratuitamente, di persone non autosufficienti o che non possono prendersi cura di sé in autonomia.

È proprio ai caregiver che la Regione Puglia decide di offrire un bonus una tantum, del valore di 1.000 euro. Si tratta, dunque, di un contributo straordinario, da ottenere solo una volta, ma che ha proprio l’obiettivo di sostenere, almeno economicamente, chi sostiene un lavoro tanto difficile.

Per poter ottenere il bonus gli interessati devono presentare apposita domanda online. Vediamo, quindi, quali sono i requisiti necessari e come inviare la richiesta entro il 21 luglio.

Chi può richiedere il bonus caregiver della Regione Puglia

Come abbiamo visto, i destinatari del bonus della Regione Puglia sono i caregiver, cioè coloro che si occupano ogni giorno di persone affette da disabilità gravissima e non autosufficienza.

In particolare, la Regione Puglia chiarisce quali sono i caregiver che possono inviare richiesta per i 1.000 euro, individuando:

coloro che si prendono cura del coniuge; dell’altra parte dell’unione civile o del convivente; di un familiare o affine entro il secondo grado o di un familiare entro il terzo grado che sia non autosufficiente o che non sia in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido oppure sia titolare di indennità di accompagnamento.

Inoltre, viene specificato che i caregiver di persone disabili che beneficino dei progetti “Dopo di Noi” oppure di disabili gravissimi o non autosufficienti che siano ricoverati in strutture residenziali sociosanitarie o sanitarie assistenziali non possono richiedere il bonus di 1.000 euro.

Come richiedere il bonus caregiver della Regione Puglia: come inviare domanda online

Per ottenere i 1.000 euro una tantum della Regione Puglia, il caregiver familiare deve inviare apposita domanda. Per l’invio delle richieste, la Regione ha previsto la sola possibilità della trasmissione delle domande online.

Per questo motivo, così come ormai avviene per tutti i bonus, nazionali, regionali o comunali che siano, per poter inviare la domanda online è necessario che il richiedente sia in possesso di un’identità digitale SPID, almeno di secondo livello. SPID è richiedibile facilmente anche online, scegliendo tra le offerte messe a disposizione dai diversi identity provider.

La domanda può essere inviata tramite il portale sistema.puglia.it e, oltre allo SPID, è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità.

Come già accennato, manca poco prima che il bonus caregiver scada. Le domande possono essere presentate entro le ore 12.00 del 21 luglio 2022.

I bonus verranno erogati fino all’esaurimento delle risorse stanziate (sono 6 milioni di euro i fondi stanziati per la misura).

Non solo bonus caregiver, la Regione Puglia dà il via al registro dei caregiver

Oltre all’apertura della procedura per richiedere il bonus di 1.000 euro una tantum, la Regione Puglia ha dato il via anche a un’altra importante iniziativa: dalle ore 12.00 del 12 luglio 2022 c’è la possibilità di iscriversi al registro dei caregiver familiari che conterrà tutte le generalità di coloro che si prendono cura di disabili e persone non autosufficienti, anche per valorizzare il ruolo di cura che svolgono.

A differenza della richiesta per il bonus, la possibilità di iscriversi rimarrà aperta.