Un nuovo Bonus donna 400 euro è pronto per entrare nelle tasche delle famiglie con figli a carico. L’obiettivo che ha portato alla sua introduzione è quello di agevolare le spese necessarie per la cura e l’assistenza dei bambini in tenera età, residenti in alcune Regioni. Ecco quali sono e come farne domanda.

Il 2022 non è certamente nuovo per i Bonus famiglia. Oltre all’entrata in campo dell’Assegno Unico e Universale che ha finito per assorbire quota parte dei Bonus INPS attivi e richiedibili lo scorso anno, spunta un ricco contributo interamente rivolto alle neo-mamme.

Stiamo parlando di un Bonus donna 400 euro, meglio conosciuto con il nome di “Bonus latte”, voluto, appunto, per agevolare la spesa per l’acquisto di latte artificiale necessaria per alimentari i più piccoli.

Pur trattandosi di un contributo messo nero su bianco nella Legge di Bilancio 2021 (160/2019 art.1 comma 456), si è dovuto attendere lo scorso agosto per avere il decreto attuativo disciplinante il suo funzionamento e le modalità di presentazione delle domande.

Lo stesso indica quali destinatarie del Bonus donna tutte le neomamme con figli che, per svariate ragioni, sono costrette ad abbandonare la strada dell’allattamento materno ricorrendo, per forza di cose, all’acquisto del latte artificiale.

Per quanto concerne il funzionamento, invece, il Bonus donna 400 euro si presenta molto simile ai Bonus spesa. Anche in questo caso, pur essendo il finanziamento erogato a livello centrare, saranno le Regioni e le province autonome a gestire la distribuzione dei contributi tra i beneficiari.

Per questo motivo, le domande per beneficiare del Bonus latte andranno inviate esclusivamente alle Regioni che hanno predisposto il bando di concorso e non all’INPS.

A questo punto non ci rimane che analizzare nello specifico le peculiarità del Bonus donna 400 euro, a chi spetta e i requisiti da rispettare, oltre alla soglia ISEE sotto i 30.000 euro, per beneficiare del sostegno sui figli piccoli a carico.

Un nuovo Bonus donna da 400 euro spetta con ISEE sotto i 30.000 euro e questi requisiti

Come anticipato in apertura di articolo, l’entrata in scena dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico ha portato alla naturale estinzione di numerosi Bonus donna voluti per sostenere le famiglie con figlia a carico.

Tra i sopravvissuti al taglio spunta il Bonus donna 400 euro pensato per le mamme che hanno dato alla luce un bambino da non più di 6 mesi che, per particolari patologie, sono impossibilitate ad allattare personalmente il proprio figlio nei primi mesi di vita.

Il tutto va a sommarsi ad una serie di condizioni da soddisfare per non vedersi negare il sussidio dalle Regioni.

E ancora una volta è il reddito del nucleo familiare a delimitare i confini di accesso: il nuovo Bonus donna 400 euro spetta solo con ISEE sotto i 30.000 euro e nel rispetto di specifici requisiti.

Alcuni di questi, i più rilevanti, sono legati alla modalità di presentazione delle domande, le quali non devono essere inoltrate all’INPS, bensì alle autorità locali.

Regioni e province autonome hanno piena autonomia nel decidere come utilizzare i fondi messi a disposizione per la copertura dell’intero Bonus donna che verrà erogato solo fino ad esaurimento.

Altri requisiti sono legati alla patologia che impedisce l’allattamento. Vediamo subito quali di queste danno accesso al nuovo Bonus donna 400 euro.

Nuovo Bonus 400 euro, non solo ISEE sotto 30.000 euro: ecco tutti i requisiti

Il requisito economico da rispettare per accedere al Bonus donna 400 euro, vale a dire l’essere titolari di una soglia ISEE sotto 30.000 euro, non è l’unico da rispettare per accedere al Bonus latte.

E’ l’articolo 4 del sopra citato decreto attuativo ad indicare gli altri requisiti da possedere, tutti legati alla patologia che autorizza al riconoscimento del Bonus donna 400 euro.

Ma di quali tipologie si tratta?

Il diritto al Bonus scatta nel caso in cui le donne risultino affette da infezione da HTLV1 e 2, soffrano di alattogenesi ereditaria, di sindrome d Sheehan, mastectomia bilaterale e ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria.

Ciò non esclude che anche le mamme impossibilitate temporaneamente ad allattare il proprio bambino possano comunque presentare domanda per accedere al Bonus donna 400 euro, ovviamente rispettando sempre il limite ISEE di 30.000 euro.

Non solo, anche chi fa uso di droghe (fatta eccezione del metadone) può richiedere il contributo allo stesso modo di chi soffre di alcolismo.

Sia nel caso di impossibilità permanente o temporanea all’allattamento è richiesto il certificato dell’ASL.

Come funziona e come fare domanda per il Bonus donna 400 euro

Prima di vedere come richiedere il Bonus donna 400 occorre fare una precisazione. Il contributo non si sostanzia in una somma di denaro da versare alle famiglie con accredito sul conto corrente, tanto meno in uno sconto da applicare all’atto di acquisto del latte.

Si concretizza, invece, in un credito a scalare fruibile dai beneficiari solo nel primo semestre di vita del neonato.

Il latte viene messo a disposizione dai centri locali, dalle Asl o dalle farmacie autorizzate.

Nel caso in cui venisse meno la patologia che ha reso impossibile l’allattamento non si ha più diritto a beneficiare del Bonus 400 euro.