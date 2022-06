Anche quest'anno in milioni andranno in ferie. Se anche tu vuoi andarci e vuoi evitare di spendere troppo a causa dei rincari, ci sono ben 7 località che puoi scegliere per la tua vacanza low cost in Italia. Puoi scegliere tra mare, montagna, città artistiche, natura, agriturismo, camping e altro ancora. Ma occhio alle offerte!

Più di 30 milioni di italiani a breve andranno in vacanza, e molti la faranno low cost a causa dell'inflazione e dei rincari.

Ma questo non significa che bisogna andare in posti orripilanti! Ci sono ben 7 località dove puoi fare la tua vacanza low cost, e tutte in Italia.

Non dovrai nemmeno prendere un aereo, e metterti a cercare tutti i trucchi e i modi su come risparmiare sui voli aerei, anche con Ryanair, o come risparmiare soldi per un viaggio.

Vediamo insieme quali sorprese ti aspettano in queste 7 località tutte italiane!

Vacanza low cost in Italia: se vuoi andare al mare, ti consiglio questa località

La vacanza low cost in Italia è possibile praticamente ovunque, anche al mare. Se vuoi risparmiare al meglio, ti consiglio di passare le tue vacanze a Tropea, una straordinaria località, tra le migliori in Calabria.

Oltre alla meraviglia del paesaggio, Tropea garantisce un sacco di strutture perfette per chi vuole fare una vacanza low cost in Italia, tra Bed and Breakfast e hotel anche a tre stelle. Puoi avere assicurata una spesa giornaliera tra i 50 e i 150 euro, anche in caso di alta stagione.

In alternativa a Tropea, ti consiglaimo anche Pizzo e Scilla, ma in quel caso la spesa potrebbe lievitare leggermente, andando da una minima di 100-120 euro a i 200 euro, anche se con servizi e pensione completa.

Tutto questo ovviamente dipende dal budget, ma in generale consigliamo di mantenersi su queste tariffe, se si vuole avere il mare davanti alla finestra di camera.

Vacanza low cost in Italia: se vuoi andare in montagna, questo è il posto giusto

Se sei più il tipo da vacanza low cost in Italia, ma preferisci anche essere vicino all'estero, il Trentino Alto Adige è perfetto per te.

Oltre alla grande varietà di paesaggi e di attività che puoi fare, il Trentino è perfetto soprattutto per chi vuole praticare il tedesco, specie se si vuole andare a fare la propria vacanza low cost in provincia di Bolzano, ove è molto forte il bilinguismo italiano-tedesco.

Consigliamo come località principale Merano, soprattutto se vuoi passare la vacanza tra palazzi e strade da capitale mittel-europea. Purtroppo i prezzi in alta stagione potrebbero non essere il massimo, con una media superiore ai 200 euro a notte (servizi inclusi).

Come alternativa puoi alloggiare in località come Ortisei e Canazei: hanno prezzi motlo più abbordabili (100-150 euro a notte) e ti permettono di raggiungere facilmente altre località favolose, come il Lago di Garda.

Vacanza low cost in Italia: se vuoi fare qualche city trip, prova questa città

La vacanza low cost in Italia è possibile anche nel caso in cui tu voglia puntare alla city trip, cioè al viaggio turistico per le città d'arte.

In genere città come Firenze, Bologna, Roma e Venezia non sono da vacanza low cost, a meno di non prendere stanza fuori dalla cerchia muraria, a qualche chilometro dal centro.

Tranne con Matera. Se vuoi trare una city trip e alloggiare anche in centro, Matera è perfetta, perché ha una spesa media attorno ai 50-100 euro a notte, anche in alta stagione.

Inoltre parliamo della città che nel 2020 è stata insignita del titolo di "Capitale Europea della Cultura 2019", e che ha grande prestigio per monumenti o paesaggi come i Sassi di Matera, oltre che cattedrali, palazzi, parchi naturali e siti archeologici preistorici.

Pertanto come località dove fare una vacanza low cost e fare city trip è il massimo!

Vacanza low cost in Italia: se vuoi immergerti nella natura questa è la località perfetta

Se non ti convincono mare, montagna e città d'arte, e vuoi solo immergerti nella natura, per la tua vacanza low cost in Italia puoi scegliere tra un'infinità di località e di locali adiacenti dove riposare e soprattutto mangiare.

Consigliamo infatti la Maremma se vuoi passare la tua vacanza all'insegna del low cost, e della natura. Inoltre hai il vantaggio di poter passare anche al mare, perché a pochi passi dall'entroterra hai località come Puntala, Castiglione della Pescaia, l'Argentario e addirittura la città etrusca di Velutonia!

Va detto che per "immersione nella natura" non si intendono pernottamenti presso agriturismi o camping, ma qualcosa più fai-da-te. Anche perché si parla di una zona dove, tra B&B e hotel, i costi tendono a lievitare più ci si avvicina al mare, fino a cifre proibitive per una vacanza low cost.

Semmai, per camping e agriturismi, c'è modo di risparmiare al meglio.

Vacanza low cost in Italia: ecco il miglior posto dove andare in camping

Se vuoi fare una vacanza low cost in Italia all'insegna del camping hai anche qui l'imbarazzo della scelta, anche perché il camping è un tipo di alloggio molto versatile, che si sposa con tutte le località sovramenzionate.

Se vuoi risparmiare sulla vacanza, ti consigliamo di puntare a punti di campeggio non troppo vicini alla località vacanziera, così eviti di dover pagare di più per via della prossimità.

Per il camping consigliamo caldamente San Benedetto del Tronto, ove si trovano punti di campeggio con tariffe medie tra i 15 ai 40 euro al giorno, compresi servizi igienici e altro.

Attenzione, però. Per quanto possa sembrare allettante, il cosiddetto glamping (parola macedonia tra glamour e camping) è quanto di meno conveniente ci sia per chi vuole fare una vacanza low cost in Italia. Per quanto la qualità è praticamente da hotel a 5 stelle, anche i prezzi non sono da meno.

Vacanza low cost in Italia: se vuoi andare in agriturismo, ecco la località ideale

Se non ti convince il camping e vuoi puntare a tutti i costi sull'agriturismo, la vacanza low cost in Italia giusta per te è disponibile in Umbria.

Attorno al Lago Trasimeno hai la possibilità di pernottare in agriturismi di alta qualità e perfettamente collegati alle cittadelle vicine ad un prezzo medio tra i 55 e i 85 euro a notte.

A differenza del camping, il vantaggio dell'agriturismo è quello di permettere il massimo del relax con la minima fatica. Certo, i prezzi come puoi vedere sono di gran lunga superiori, ma almeno non devi noleggiare tende o camper.

Inoltre l'agriturismo è l'ideale per chi è di buona forchetta e vuole assaporare anche l'enogastronomia locale. Se vai presso Todi e Foligno, hai un vasto assortimento di trattorie, osterie e ristoranti dal prezzo medio di 15-25 euro.

Praticamente con 80, massimo 100 euro al giorno hai fatto la tua vacanza low cost!

Vacanza low cost in Italia: ecco dove andare per goderti un soggiorno originale

Se non ti interessa nulla di tutto ciò, e nemmeno hotel, B&B, agriturismo o camping, puoi sempre optare per una vacanza low cost in Italia all'insegna del soggiorno originale, presso edifici o ambienti storici e al tempo stesso economici.

Con pochi euro potresti pernottare in una stanza di un lussuoso castello, o di una meravigliosa villa d'epoca, o addirittura in un monastero, in una casa sull'albero.

La località perfetta per coniugare risparmio e originalità è ad Alberobello: potrai pernottare a soli 60-70 euro a notte in un trullo o in un'antica masseria a tua scelta, e goderti la tua vacanza low cost immerso in un'ambientazione fuori dal tempo.

