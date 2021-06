Siete in possesso di vecchie lire? Avete monete abbandonate? Date un'occhiata ai portafogli e nei cassetti. Potreste avere monete di grande valore. E in casa potrebbe essere nascosto un tesoro. Ecco una guida alle monete più ricercate dai collezionisti.

Siete in possesso di molte monete in vecchie lire? Avete in casa salvadai dimenticati, portafogli contenenti monete in vecchie lire? Date un'occhiata a questo articolo. In quei borsellini può essere nascosto un tesoro. In presenza di collezionisti interessati si possono guadagnare anche cifre importanti. Ci sono monete che valgono anche migliaia di euro. Con l'aiuto del sito di riferimento del settore www.moneterare.net vediamo quanto possono valere i diversi esemplari di lira italiana.

Ci sono anche delle monete che possono arrivare a valere migliaia di euro. La fortuna sarebbe quella di possedere uno di questi piccoli tesori ai quali sempre i collezionisti di tutto il mondo. Con le attuali aste online non è difficile fare anche buoni affari. Vediamo di analizzare in questo viaggio virtuale quali possono essere le monete più ricercate.

Vecchie lire, importante lo stato delle monete rare

Naturalmente i collezionisti cercano monete che devono essere conservate con la massima cura. Si definisce fior di conio una moneta che ha avuto una circolazione nulla o quasi nulla e che si presenta nel miglior stato possibile. Se avete monete conservate in ottimo stato potreste avere per le mani un piccolo tesoro. Vediamo quali sono le monete che principalmente vengono ricercate ancora oggi in misura maggiore dai collezionisti.

1 Lira Arancia 1947

Partendo dal valore più basso, da segnalare il valore della Lira del 1947. La moneta da una lira con la donna ornata di spighe da una parte e il ramo di arancio con frutto dall’altra parte della moneta per chi ls possiede può valere davvero un bel gruzzoletto. Si parla in fatto per un esemplare nel miglior stato di conservazione, ovvero a Fior di Conio di un valore di circa 1.500 euro.

2 Lire Spiga 1947

Un'altra moneta interessante è quella da 2 lire, sempre coniate nel 1947. Questa moneta da 2 lire nella situazione Fior di Conio può avere un valore importante e di fronte ad un collezionista interessato può arrivare anche alla cifra di 1.800 euro. Non male per una moneta da 2 lire del 1947.

5 Lire Uva 1946

Sempre con l'ausilio prezioso del sito www.moneterare.net il viaggio prosegue con le 5 Lire versione 1946. Questa fu la prima moneta da 5 lire coniata dalla Repubblica Italiana. Sul dritto c'è un profilo di una donna con una fiaccola, sul rovescio c'è un grappolo d'uva.

Anche queste lire Uva hanno un valore molto elevato in base naturalmente al loro stato di conservazione. Se è in ottime condizioni la moneta di fronte all'acquirente giusto può avere un valore di circa 1.200 euro. Stesso discorso si può fare per quelle del 1947.

Quelle delle annate successive hanno valore inferiore ma comunque sono valutate attorno ai 50 euro per ogni esemplare.

Le altre annate invece hanno un valore comunque più che rispettabile, quotate circa 50 euro a esemplare.

5 Lire Delfino

Hanno valore anche le monete da 5 lire. Anche se non tutte uguali. Le monete coniate dal 1951 al 1955 hanno un valore di circa 8 euro essendo state coniate in grandi tirature. Le 5 lire del 1954 hanno un valore che si aggira intorno ai 15 euro per quelle in Fior di Conio.

Nel 1956 invece furono coniate solamente 400 mila monete da 5 lire: il valore di queste monete è molto alto, oltre 2.000 euro per quelle in Fior di Conio.

Il conio delle 5 lire italiane venne interrotto nel 1957 per 8 anni. Dal 1966 si riprese la produzione ed gli esemplari di questi due anni posso valere circa 5 euro.

Il valore delle 10 lire

Analizziamo ora il valore delle 10 lire. Sempre in base alle valutazioni del sito moneterare.net le 10 lire del 1954 hanno un valore attorno ai 70-90 euro.

Le 10 lire del 1955 (Spiga) invece sono quelle più comuni e quindi dal valore minore. Il titolo di queste monete di valore si aggira intorno ai 20 euro a esemplare in Fior di Conio, quindi solo se di qualità eccellente e senza graffi di usura.

Le 10 lire del 1947 (Olivo) invece sono molto ricercate dai collezionisti, perché decisamente rare. Qui occorre fare molta attenzione perchè il Valore di queste 10 lire rare può arrivare anche oltre 4.000 euro.

20 Lire Rare 1956

Il primo conio di questa moneta è del 1956. E per i successivi è stato sempre mantenuto lo stesso disegno. Solamente il materiale e il bordo della moneta era differente e di due tipi, liscio e rigato.

Le 20 lire del 1956 contrassegnate dalla scritta “prova”, oggi possono valere più di 300 euro.

Le 20 lire del 1968 invece, considerate comunque lire rare, sono valutate se in ottime condizioni circa 80 euro.

La moneta di “prova” del 1968 vale la bellezza di 800 euro.

50 Lire del 1956

Questa moneta da 50 lire raffigura sul rovescio "Vulcano" nudo che batte il metallo all’incudine, mentre sul dritto della moneta c’è la testa coronata di quercia e la scritta Repubblica Italiana in condizioni buone può essere valutata tra i 20 e i 50 euro.

Per esemplari nello stato Fior di Conio queste lire possono valere attorno ai 110 euro.

50 Lire del 1958

Storia molto particolare questa: come informa il sito www.moneterare.net il conio delle monete da 50 lire italiane ha visto susseguirsi ben 5 diversi tipi di monete commercializzate e nessuna moneta commemorativa. Di tutti questi tipi e anni, (il conio è iniziato nel 1954 ed è finito nel 2001) la lira più rara e quindi la lira di valore maggiore è quella del 1958. Anche se ne vennero prodotte oltre 800 mila esemplari, sono molto rare.

Ogni moneta da 50 lire che riporta una data inferiore o uguale al 1960 può valere da 50 euro a oltre 800 euro.

Le 50 lire del 1958, se in stato perfetto hanno un valore di quasi 2.000 euro.

100 lire del 1955

Il primo conio delle 100 lire risale al 1955. Le lire di valore maggiore sono quelle dei primi anni di conio, con variazioni dovute alla quantità della tiratura prodotta.

In condizioni Fior di Conio una moneta del 1955 può valere intorno ai 1000 euro. Le 100 lire rare del 1956 hanno un valore che va dai 20 ai 150 euro. Le 100 lire che vanno dal 1957 al 1961 hanno un valore che può arrivare a 600 euro.

Le monete dal 1962 al 1963 valgono dai 100 ai 200 euro. Le 100 lire dal 1964 al 1967 possono valere sui 50 euro.

Quelle dal 1968 al 1989 hanno un valore di massimo 3 euro. Monete rare informa poi che le successive non hanno nessun valore a parte quella del 1972 che ha un difetto di conio che potrebbe aumentarne la quotazione.

200 Lire 1977

La versione "Prova" delle 200 lire del 1977 è quella che attualmente ha più valore tra le 200 Lire. La tiratura fu limitata, quindi ad oggi risulta una moneta difficile da reperire.

Le duecento lire del 1978 invece presentano un errore a mezzaluna sotto il collo che le rende particolari. Un esemplare di 200 lire prova 1977 in qualità Fior di Conio può arrivare a costare anche 800 euro.

Una moneta da 200 lire del 1978 con mezzaluna invece può valere 90 euro in fior di conio.

Gettone telefonico 1927

Non è una moneta, non è una lira ma chi, tra le persone non più giovanissime, ha dimenticato il caro e vecchio gettone telefonico. I più giovani sorrideranno e stenteranno a crederci nell'era della telefonia ovunque ma c'è stato un tempo nel quale si poteva chiamare quasi solo grazie a lui.

Il Gettone del 1927 se tenuto in perfette condizioni può valere anche 85 euro.

Le 500 lire d’Argento del 1957

Grande valore possono avere oggi le 500 lire in argento con le caravelle. Questa è una moneta rara, spiega il sito moneterare.net che tuttora fa discutere per le sue particolarità e caratteristiche che la rendono particolare.

Queste 500 lire rare superano il valore di tutte le altre lire in moneta, possono realmente raggiungere cifre stratosferiche con quotazioni fino a 15.000 euro.

500 lire bimetalliche

Discorso finale meritano le 500 lire bimetalliche.

La moneta da 500 lire bimetallica è stata coniata nel 1982 ed in seguito ogni anno fino al 1992, poi ancora nel 1995 ed infine nel 2000 e 2001 quando sono poi andate fuori circolazione per l’arrivo dell’euro. Dal 1985 fino al 2001 è stata coniata anche in fondo specchio nella speciale confezione per collezionisti.

Al dritto della moneta da 500 lire bimetallica ha una testa femminile alata che guarda verso sinistra e che rappresenta la Repubblica Italiana. In basso, sotto al collo della figura si trova la firma dell’autrice e sulla parte esterna una stella a cinque punte e la scritta Repubblica Italiana.

Al verso si trova una rappresentazione della piazza del Quirinale con in basso l’anno di coniazione e a sinistra di questo il simbolo di zecca R (Roma). Sull’anello esterno, al verso è riportato il valore della moneta, come abbiamo visto anche in caratteri Braille, fra una spiga ed un rametto d’ulivo.

Essendo una moneta molto comune il valore di una moneta da 500 lire bimetallica Fior di Conio si aggira sui 3 euro o 4 euro per quelle del 1995. Le 500 lire bimetalliche coniate nel 2000 e nel 2001, essendo in numero inferiore possono raggiungere i 10 euro.

Nel 1987 vennero coniate due varianti, una classificata C con “testa media e firma grande” che può valere 3 euro.

Anche nel 1985 furono coniate due varianti: “testa media e firma grande” che arriva a 3 euro e “testa media e firma piccola” che può arrivare a 25 euro (queste sono le monete da 500 lire più rare).

Avete vecchie lire e monete rare in casa: che cosa fare?

Avete trovato alcune di queste vecchie lire o monete rare in casa? La domanda ora che vi state ponendo è "che cosa faccio ora?". Avendo tra le mani una di queste monete, cercando di farla rendere al meglio, occorre rivolgersi a dei professionisti del settore.

Queste persone possono effettuare perizie e valutazioni analizzando le monete in questione. Anche sul web si trovano molti negozi specializzati. Si possono poi trovare anche siti di aste on line per cercare di fare rendere al meglio le proprie monete.