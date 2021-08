Buono sconto che passione. Siamo in agosto e il pensiero, nella testa di pressoché ogni italiano è uno e soltanto uno: la vacanza. Se essa è un sogno, però, spesso il viaggio per raggiungere la meta può essere un incubo, sulle autostrade. perché allora non sfruttare uno degli altri servizi per spostare persone e bagagli, magari approfittando di un buono sconto per abbassare la tariffa? Quali sono i modi per ottenerlo? Lo vediamo nell'articolo.

Ci troviamo nel mese vacanziero per eccellenza, quello di agosto, e tutti - a parte qualche eccezione - stiamo sicuramente pensando alle vacanze: un piccolo viaggio, con destinazione mare, montagna o altro, per staccare la spina e ricaricare le batterie prima del rientro al lavoro e ai nostri normali ritmi di vita, al termine della bella stagione.

Magari l'abbiamo già prenotata o trascorsa. Nell'organizzarla forse ci è capitato di pensare quanto sarebbe comodo poter disporre di un buono sconto.

Vi sono svariati modi per ricercare e ottenere tali voucher, come comunica il sito dedicato buonosconto.it che si occupa nello specifico di questo, non solo per quanto riguarda i viaggi.

In questo approfondimento rendiamo noti alcuni metodi per procurarsi un buono sconto Trenitalia, Moby, Volotea oppure Flixbus. Queste soluzioni ci permetteranno di pianificare una vacanza - o un altro tipo di viaggio - in maniera economica. Tra green pass, tamponi e restrizioni, organizzare le ferie può apparire come un compito delicato ma non rinunciamo; informiamoci sulle regole, magari consultando altroconsumo.it e approfittiamo di un buono sconto.

Buono sconto Trenitalia: come ottenerlo

La compagnia di trasporto su rotaia Trenitalia è solita offrire codici validi per un buono sconto sulle proprie tratte; lo fa come veicolo promozionale in vari momenti dell'anno, tra cui quello delle ferie estive, agosto compreso, periodo nei quali sono scaricabili i codici Extra Sconto ed Estate Regionale dal sito o nelle biglietterie.

Trenitalia punta molto a fidelizzare la sua clientela - cosa peraltro piuttosto semplice dal momento che la sua unica concorrenza in Italia è il vettore Italo.

Per farlo spinge molto sul buono sconto, sia per ogni passeggero sia per i viaggiatori più assidui, come i titolari di Carta Freccia, nelle sue varianti. Questi ultimi hanno sovente diritto a buoni e promozioni che la compagnia non concede a tutti gli altri clienti: si tratta, ad esempio, di offerte per il giorno del nostro compleanno, di promo per chi porti un amico in Carta Freccia e di premi per chi viaggi con maggior frequenza.

Un altro modo, poco conosciuto, di ottenere un buono sconto di Trenitalia è quello di acquistare una carta regalo della compagnia. Essa è una grande idea per chi viaggia spesso in treno ed è disponibile in tagli da 25, 50, 100 e 150 euro. Acquistando una carta dall'importo minimo di 100 euro, ci verrà dato in omaggio un buono sconto.

Moby, con il buono sconto la traversata in traghetto è più conveniente

La compagnia di trasporti marini su traghetto Moby - proprietaria anche del marchio Tirrenia - è licenziataria di rotte dirette verso alcuni dei principali siti vacanzieri nel Mar Mediterraneo come Sicilia, Sardegna, Corsica e Isola d'Elba. Tanti sono saliti a bordo di un traghetto con la stilizzazione di Moby Dick nel suo luogo per raggiungere la meta delle agognate vacanze e qualcuno di questi, forse, lo avrà fatto approfittando di un buono sconto messo a disposizione dalla compagnia per consentire all'utilizzatore di risparmiare sul viaggio.

Come si fa a ottenere un buono sconto Moby per risparmiare sulla rotta che ci interessa? Anche in questo caso il metodo più semplice è approfittare delle offerte che la stessa compagnia rende disponibili, nel periodo estivo, come propria iniziativa promozionale. Dal 24 giugno al 7 settembre, ad esempio, Moby mette a disposizione di tutta la sua clientela Summer Days, ovvero un buono sconto pari al 100% del costo di un secondo biglietto assieme a un altro adulto o bambino pagante.

Di fatto, con questa promozione, è possibile pagare un solo ticket e fare viaggiare due persone, su rotte per le quattro isole con le quali Moby mette in comunicazione, sia viaggiando in famiglia sia con amici. Si tratta di un buono sconto che non necessita di codici o attivazioni particolari, in quanto verrà applicato direttamente dalla compagnia.

Per ogni informazione e per consultare il calendario e verificare in quale data sia disponibile e attivabile la promozione, basta iniziare l'iter per prenotare una vacanza - online o da una biglietteria; se nel detto giorno avremo a disposizione Summer Days, essa sarà selezionabile in fase di prenotazione e visibile durante l'intero processo di decisione e conferma.

Altra iniziativa promozionale di Moby è lo sconto del 25% su un secondo viaggio dopo aver acquistato un primo, di frequente messa a disposizione nel periodo invernale o di bassa stagione.

Risparmiare grazie a un buono sconto Volotea

La compagnia aerea Volotea, con sede a Barcellona, è relativamente nuova nel settore del trasporto aereo ed è specializzata nelle distanze brevi, per così dire, sempre tenendo a mente che trattiamo di distanze aeree. Arrivata al decimo anno di vita, ha interesse a pubblicizzare la propria flotta e le proprie rotte, dunque mette spesso a disposizione offerte e promozioni.

Il buono sconto di Volotea viene dedicato agli utenti iscritti al sito e non solo. Per chi è registrato nel database si attivano promozioni nella data del compleanno (del valore di 25 euro), al momento dell'iscrizione a Megavolotea e Megavolotea Plus, i due servizi premium della compagnia. Spesso poi, il vettore aereo offre sconti e tariffe agevolate per lanciare rotte meno popolari o riempire aeromobili con molta disponibilità.

A regolare cadenza, specialmente nei mesi estivi, sono messi a disposizione buoni e promozioni per volare con il gruppo iberico, riscattabili da chiunque dopo aver effettuato una rapida ricerca online.

Flixbus, buono sconto per il bus dei giovani

Flixbus, la compagnia dei bus verdi low-cost è nata con un target specifico in mente: quello giovanile. Ispirandosi a modelli già in voga in altri Paesi europei, la compagnia nata a Monaco di Baviera offre viaggi da una città all'altra, lungo la penisola e non solo, a prezzi ben più che concorrenziali. La rete di trasporto persone su gomma intercity più estesa d'Europa, però, affascina anche molti viaggiatori più attempati, proprio in virtù delle sue tariffe, le quali possono diventare ancor più economiche se si utilizza un buono sconto.

Le possibilità di ricevere un buono sconto Flixbus sono numerose; molte delle iniziative di Volotea, infatti, sono sfruttate anche dall'operatore tedesco per pubblicizzare le proprie tratte e i propri servizi.

Per il mese di agosto è possibile ottenere sconti del 10% o di 40€ sul prezzo finale del biglietto, a seconda della lunghezza o del costo della tratta, nonché di usufruire di tariffe agevolate fino a un importo inferiore ai 4 euro su percorsi selezionati e importanti ribassi per rotte notturne, viaggi in aeroporto o destinazioni vacanziere. È inoltre possibile caricare la propria bicicletta a meno di 10 euro, indipendentemente dal tragitto selezionato.

Anche in questo caso la compagnia riserva offerte ai clienti abituali. Gli iscritti alla newsletter e i titolari di un account Flixbus hanno diritto ad altre promozioni.

Le opportunità concesse dalla compagnia per risparmiare non sono certo rare e chiunque sia disposto a viaggiare in maniera meno rapida - tutte le altre soluzioni sono più veloci dell'utilizzo di un autobus - sarà ricompensato da un abitacolo comodo, connessione wifi integrata e un ambiente che incentiva la socializzazione.

Tutti amano viaggiare, a maggior ragione se è possibile risparmiare! Oltre alle modalità elencate, consigliamo anche di visitare il sito onlyvoucher.com, sul quale è spesso possibile trovare codici per buono sconto, per tour operator e compagnie che si occupano di viaggi così come per ecommerce e store online.