Hai già prenotato le vacanze? Sei ancora in tempo per sfruttare i 3 bonus vacanze 2022 per tutti e senza ISEE per risparmiare sulle spese: come fare? Alcune agevolazioni si rivolgono solo ai giovani con meno di 36 anni, mentre altre le possono richiedere tutti: famiglie, coppie, single. Ecco una guida completa a tutti i bonus vacanze 2022.

Estate in arrivo? Ci sono almeno tre bonus vacanze 2022 per tutti e senza ISEE da sfruttare per prenotare i propri viaggi e risparmiare sulle spese: quali sono?

Mentre i bonus vacanze INPS 2022 sono ormai scaduti, c’è ancora la possibilità di viaggiare gratis fino a novembre con il nuovo bando di una Regione italiana.

In alternativa, tutti i giovani con meno di 36 anni possono godere di sconti e vantaggi sugli spostamenti in Italia e all’estero, e sulle prenotazioni presso le strutture aderenti all’iniziativa. Tutto questo attivando la Carta Giovani Nazionale direttamente dall’applicazione IO.

Di che cosa stiamo parlando? Ecco una guida completa a tutti i bonus vacanze 2022 che si possono richiedere subito: per i giovani, per le famiglie, ma anche per chi vive da solo. Ultime notizie e novità.

Viaggiare gratis? 3 nuovi bonus vacanze 2022 per tutti e senza ISEE

La scuola è finita e l’estate è sempre più vicina: è arrivato il momento di pianificare le proprie vacanze 2022. Nonostante tutti i rincari del periodo, ci sono almeno 3 bonus vacanze da sfruttare per la famiglia, per i giovani e per tutti: quali sono e come funzionano?

Partiamo dai bonus vacanze INPS 2022, i cui bandi si rivolgono ai giovani studenti, ai pensionati e agli insegnanti: purtroppo le domande di accesso ai benefici sono scadute, ma siamo in attesa delle graduatorie dei beneficiari dei voucher.

Un altro bonus vacanze 2022 ancora attivo è invece il bando promosso dalla Regione Lazio, che permette a tutti di ottenere due notti gratis in hotel in regalo. Per poter ricevere il “regalo”, la Regione ha fissato delle regole e dei requisiti che vedremo nel corso dell’articolo. Questo bonus vacanze 2022 è valido fino a novembre 2022.

Infine, esistono degli sconti e delle agevolazioni rivolti ai ragazzi che non hanno ancora compiuto 35 anni: stiamo parlando della Carta Giovani Nazionale, una nuova occasione di risparmio per viaggi e vacanze. Scopriremo tutte le agevolazioni che ti permettono di risparmiare sulle spese per il trasporto, per l’alloggio e persino per la ristorazione e le attività.

Ecco tutti i bonus vacanze 2022 senza ISEE che si possono richiedere per l’estate.

Bonus vacanze 2022 per tutti nel Lazio: come funziona

Rispetto al bonus vacanze da 500 euro previsto dal Decreto Rilancio per le famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro – introdotto dal Governo Conte –, il nuovo beneficio della Regione Lazio non prevede l’erogazione di un importo in denaro da spendere presso le strutture ricettive, ma invece la possibilità di ottenere delle notti gratis in un hotel della Regione. Come?

Per tutti i turisti, italiani o stranieri, in arrivo nel Lazio c’è la possibilità di godere di una o due notti gratis in hotel: per averle basta prenotare rispettivamente un soggiorno di almeno due o tre notti oppure una vacanza di almeno cinque notti.

Non solo: grazie al pacchetto bonus vacanze 2022, la Regione Lazio mette a disposizione dei suoi ospiti anche tutta una serie di attività ed esperienze a prezzi vantaggiosi, nell’ottica di rilanciare il turismo nel periodo post pandemia.

Bonus vacanze 2022 per tutti: come richiederlo

Non ci sono requisiti particolari da soddisfare per ottenere il bonus vacanze per tutti e senza ISEE previsto dalla Regione Lazio. Tutti possono ottenere questo bonus: famiglie, giovani, anziani, single, coppie, italiani o stranieri.

Basta semplicemente scegliere presso quale struttura ricettiva alloggiare (tra quelle aderenti all’iniziativa) e prenotare il soggiorno.

Ogni due o tre notti in hotel ne viene regalata una gratis, e ogni cinque notti trascorse in hotel se ne possono ottenere altre due aggiuntive. Un’occasione perfetta per godersi il relax del litorale laziale o le bellissime città d’arte.

Per richiedere il bonus vacanze 2022 non è prevista alcuna piattaforma utile per la presentazione delle domande: basta semplicemente rivolgersi alla struttura ricettiva presso la quale si intende prenotare il soggiorno e chiedere informazioni in merito al bando “Più notti, più sogni. + Experience”.

Sono oltre 300 le strutture aderenti al bonus vacanze 2022: per scoprirle basta consultare l’elenco sul sito web Visit Lazio. L’iniziativa del bonus vacanze 2022 resta valido fino al 30 novembre 2022.

Bonus vacanze 2022 senza ISEE per i giovani: nuovi sconti per tutti

Passiamo ora a un’altra possibilità per ottenere un bonus vacanze 2022 senza ISEE pe prenotare il proprio soggiorno o il proprio viaggio in Italia e all’estero godendo di sconti e vantaggi eccezionali.

In questo caso, però, il bonus vacanze è riservato solo ai giovani con meno di 36 anni e spetta solo ai titolari della Carta Giovani Nazionale (la puoi attivare in due minuti direttamente dall’applicazione IO).

Grazie a questa carta, infatti, i giovani dai 18 ai 36 anni hanno diritto a una serie di sconti e agevolazioni in merito a trasporti, viaggi, alloggi, ma anche negozi, tempo libero, istruzione e formazione. Insomma, un piccolo tesoretto all’interno di una card virtuale. Ciascuna delle aziende aderenti all’iniziativa elargisce ai giovani un codice sconto da utilizzare sia per gli acquisti online sia per quelli fisici.

Così, per esempio, è possibile viaggiare in tutta Italia e anche all’estero risparmiando sul trasporto, sull’alloggio e sulle attività culturali. Come?

Bonus vacanze 2022 senza ISEE per i giovani: come funziona

I vantaggi del bonus vacanze 2022 destinato a tutti i giovani sono tantissimi: se hai attivato la Carta Giovani Nazionale hai la possibilità di ottenere sconti e agevolazioni in Italia e anche all’estero per risparmiare fino al 30% della spesa per le tue vacanze.

Partiamo dai mezzi di trasporto: se non hai la macchina, puoi contare su autobus, treni, traghetti, aerei e navi da crociera a prezzi imbattibili.

Per esempio, puoi godere di uno sconto fino al 30% per l'acquisto di biglietti per il treno per viaggiare con la compagnia aderente, mentre in aereo puoi avere uno sconto fino al 15% sfruttando le tratte della compagnia aderente o i servizi di Flixbus in tutta Italia e anche all’estero. Una volta raggiunta la meta ideale, hai a disposizione altrettante agevolazioni per sfruttare i servizi d car o bike sharing.

E se non sai dove alloggiare, puoi scegliere una delle strutture che aderiscono agli sconti della Carta Giovani Nazionale. I siti web di Booking e Federalberghi ti mettono a disposizione moltissime strutture da prenotare a prezzo scontato (fino al 5%).

Infine, se per le tue vacanze 2022 hai in mente una crociera nel mediterraneo o nell’Oceano Atlantico e in qualsiasi altro luogo tu desideri, puoi risparmiare fino al 10% con la compagnia Costa.

Vacanze 2022: come risparmiare sui prezzi

Tutti i bonus vacanze 2022 sin qui descritti permettono di risparmiare sulle spese per alloggio, trasporto e molto altro. I rincari, però, sono all’ordine del giorno.

A causa di tutti gli aumenti del periodo, anche per gli alloggi e i trasporti (oltre che per la benzina), sono quasi 6,5 milioni gli italiani che hanno deciso di prenotare le proprie vacanze nel mese di giugno 2022, per godere di prezzi più bassi.

Sono aumentate anche le partenze rispetto allo scorso anno (+65%), segnale buono per la ripresa del settore turistico.

Inoltre, a giugno si possono godere di temperature mediamente più basse rispetto a luglio e agosto, oltre a listini decisamente più economici per quanto riguarda il servizio di vitto, alloggio e spiaggia.

Le vacanze a giugno, inoltre, sono l’occasione perfetta per godersi il relax senza troppo affollamento: l’ideale per chi è alla ricerca di un distacco completo dalla realtà quotidiana.