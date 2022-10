Viaggio annullato a causa del Covid: sta per scadere la possibilità di utilizzare i voucher ministeriali direttamente presso la struttura ricettiva prenotata. Quali sono le condizioni per riavere indietro i soldi e come si può ottenere il voucher Covid per l'annullamento del soggiorno? Ecco tutto quello che c'è da sapere e gli ostacoli che si possono incontrare.

Hai dovuto cancellare un viaggio a causa delle restrizioni o del lockdown? Hai rinunciato alla vacanza per la “zona rossa” o per la positività al Covid-19?

Finalmente stanno per scadere i 30 mesi di attesa per richiedere il voucher di rimborso direttamente alla struttura ricettiva presso la quale avresti dovuto trascorrere il soggiorno.

Scadono tra poche settimane i 30 mesi di attesa fissati dal Ministero per l’utilizzo dei voucher in un periodo successivo: tutti coloro che non hanno sfruttato i buoni, quindi, possono richiedere il rimborso completo della somma pagata alla struttura.

Ecco come ottenere un voucher di rimborso sull’intera vacanza se il viaggio è stato annullato a causa del Covid: occhio ai rischi e alle strategie delle agenzie. Ecco come fare per riavere indietro i soldi.

Viaggio cancellato? Finalmente puoi ottenere il voucher di rimborso: come fare

Nel periodo di pandemia da Covid-19 alcuni cittadini avevano dovuto rinunciare alle vacanze a causa delle restrizioni o per la scoperta della positività all’infezione. Che cosa fare in questi casi?

Inizialmente il Ministero del Turismo aveva deciso di erogare dei voucher di rimborso a tutti coloro che avevano annullato un viaggio nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020. Grazie al voucher si sarebbe potuto prenotare un soggiorno presso la medesima struttura in un successivo momento.

La durata del voucher – inizialmente di 12 mesi – si è protratta a 18, 24 e infine fino a 30 mesi. Ma la scadenza di questo periodo è ormai imminente e tutti coloro che non hanno fruito del voucher potranno finalmente (forse) ottenere indietro i soldi anticipati alla struttura.

Esistono delle specifiche condizioni da rispettare per ottenere il rimborso dell’intera vacanza annullata a causa della pandemia. Vediamo come fare per avere indietro i soldi.

Viaggio cancellato per Covid: le condizioni per avere il voucher di rimborso

La prima condizione da soddisfare per ottenere il voucher Covid di rimborso dell’intera vacanza non goduta a causa della pandemia è appunto l’annullamento del viaggio nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020.

Le causa che possono aver portato all’annullamento del viaggio e alla rinuncia alla vacanza possono essere varie, ma comprese tra le seguenti:

lockdown o chiusura della struttura prenotata a causa delle restrizioni;

impossibilità negli spostamenti a causa delle cosiddette “zone rosse”;

positività al Covid-19 e quarantena obbligatoria.

Condizione essenziale per richiedere il rimborso della vacanza è non aver già utilizzato i voucher del Ministero per la prenotazione successiva di un soggiorno nella stessa struttura.

Viaggio cancellato e voucher Covid: tempi e modalità di rimborso

Soddisfatti i requisiti sopra riportati e almeno una delle cause di annullamento del viaggio sopra elencate, si ha diritto al rimborso dei soldi anticipati alla struttura.

Ma quando arriva il pagamento? Non appena decorsi i 30 mesi per l’utilizzo del voucher del Ministero, tutti i cittadini che non avranno fruito di questi ultimi potranno ottenere il rimborso completo delle somme anticipate entro le successive due settimane dalla scadenza dei 30 mesi.

Alcune associazioni di categoria, a tal fine, hanno già preparato i moduli per la richiesta del rimborso che andranno inviati ad alberghi o tour operator.

Non mancheranno tuttavia gli ostacoli nella richiesta ed erogazione dei rimborsi, che potrebbero essere negati dalle strutture stesse. Cosa fare in questi casi?

Rimborso viaggio: spunta il rischio fallimento delle strutture

Purtroppo la strada verso il rimborso della vacanza non goduta a causa del Covid o del lockdown è tutt’altro che facile: ci sono diversi ostacoli che potrebbero porsi tra la richiesta del cliente e il rimborso della struttura.

Dopo ben 30 mesi dalla data di prenotazione e dall’annullamento della vacanza, infatti, molte strutture ricettive che all’epoca erano chiuse per rispetto delle restrizioni anti contagio potrebbero oggi aver chiuso definitivamente per fallimento.

Tra le cause del fallimento c’è sicuramente il caro bollette, che in seguito al Covid ha dato il “colpo di grazia” a moltissime attività, strutture ricettive, ma anche aziende situate su tutto il territorio nazionale.

Rimborso viaggio e rischio fallimento: come ottenere indietro i soldi

In questi casi, l’unica “magra” consolazione per i clienti è quella di ricorrere agli indennizzi diretti del Ministero del Turismo: questi ultimi, però, risultavano operativi solo nel 2021, e non nell’anno in corso.

La beffa ulteriore è data dal fatto che – come spiega Maria Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia:

nel momento in cui si poteva accedere al fondo, i voucher non erano ancora riscattabili.

Ad oggi, invece, che gli indennizzi risulterebbero decisamente essenziali, non sono richiedibili. L’alternativa, quindi, è rivolgersi ai tour operator per ottenere almeno il rimborso dell’assicurazione.

Ma anche in questi casi, ha spiegato Pisanò, non sempre le compagnie assicurative sono in grado di rimborsare i soldi, in quanto sostengono che la polizza garantisca esclusivamente i contratti in essere. Trattandosi di una vacanza del passato, i voucher di rimborso riguarderebbero contratti già scaduti.

Nonostante le valide ragioni di annullamento del viaggio a causa del Covid, e il tempo di attesa per ottenere il rimborso, moltissimi consumatori potrebbero – purtroppo – rimanere a bocca asciutta…