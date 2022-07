Per molti è poco più che una provocazione e invece non sono poche le persone che, pur non avendo un lavoro stabile né essere percettori di sussidi, sono riusciti a creare un’entrata economica mensile, grazie a questi bonus e al concetto di differenziazione delle entrate. Ecco dunque quali sono le possibili opzioni da vagliare, per poter inizialmente arrotondare le entrate ma, a lungo andare, creare un'entrata mensile regolare e stabile.

In sostanza, al giorno d’oggi affidarsi solo a una fonte di guadagno, è diventato altamente rischioso. A meno di non essere un lavoratore dipendente o un affermato professionista/imprenditore, di questi tempi poter contare su diverse entrate è un traguardo da non sottovalutare.

Basti pensare al giovane che resta disoccupato, alla coppia con impiego precario o a chi ha subito riduzioni nell’orario di lavoro e ora è in part time.

Sicuramente, costruire una “rete” di fonti diverse da cui percepire denaro ogni mese, non è realizzabile nell’immediato. Si tratta di un obiettivo a medio-lungo termine ma assolutamente raggiungibile.

E poi, non avendo lavoro né sussidi, l’unica risorsa a disposizione, da poter investire, è proprio il tempo. Ecco dunque quali sono le possibili opzioni da vagliare, per poter inizialmente arrotondare le entrate ma, a lungo andare, creare un'entrata mensile regolare e stabile.

Vivere senza lavoro né sussidi: ecco quali sono i bonus disponibili

Veniamo subito al punto, rispondendo a quanto annunciato nel titolo. È ovvio che se fosse tutto semplice e immediato, nessuno più si metterebbe a lavorare o cercare un’occupazione! Il punto è che però, avendo del tempo a disposizione, e tanta buona volontà, si può arrotondare il budget familiare.

Innanzitutto sappi che, se hai figli e sei senza lavoro, il tuo Isee basso ti consente di avere 175€ al mese per ogni figlio (assegno unico mensile, direttamente dall’INPS), sia la Carta Acquisti del valore di 80€ a bimestre (per bambini al di sotto dei 3 anni).

L’Isee basso dà diritto al bonus sociale per ottenere lo sconto diretto in fattura, sia per le utenze di luce e gas, sia acqua e telefono.

Inoltre, è prevista anche l’esenzione dal pagamento dei ticket sia per chi ha meno di sei anni, che per gli over 65.

Per i single, anche disoccupati, sono previste agevolazioni sull’affitto e sulla casa, un bonus da 200€ contro l’inflazione (che potrebbe diventare strutturale), il rimborso dell’abbonamento ai mezzi di trasporto, del valore di 60€, sconti Tari e bonus sociale al di sotto dei 12.000€ di reddito Isee.

Ricordiamo che il guadagno è solo una faccia della medaglia: dall’altra c’è il risparmio. Riuscendo a vendere tutto il superfluo in casa (decluttering) e dedicando il tempo che si ha a disposizione al fai-da-te, si risparmia fino a 800€ al mese.

Come vivere senza un lavoro, grazie a queste diverse tipologie di entrata economica

Qualche bonus in arrivo mensilmente, magari un lavoretto part-time e il desiderio di creare un’entrata economica supplementare. È evidente che le ore da dedicare a questa attività, prima che diventi remunerativa, sono diverse. Svolgerle però ha un costo pari a zero o quasi e, a lungo termine, è possibile anche automatizzarle, per farle diventare rendite passive.

Tutte quelle che presentiamo qui di seguito, necessitano soltanto di una connessione ad internet, un computer ed ore di lavoro da investire.

Innanzitutto, chi ha competenze da vendere, oggi grazie al web ha davvero un mare di possibilità da poter sfruttare. Scrivere un e-book ad esempio, all’inizio richiede tempo ma poi si può mettere in vendita online e generare quindi un’entrata economica automatica. Si tratta di una rendita semi-passiva, dal momento che va comunque seguita periodicamente l’attività di promozione e marketing, tramite blog o social network.

A tal proposito, chi invece ha una somma da investire, può focalizzarsi proprio sull’attività di blogger o promuoversi sui social network come professionista di settore, magari sfruttando anche i video su Youtube.

Vale la pena ricordare, che non è necessario crearlo da zero. Si può anche acquistare un blog già avviato, ad esempio.

I diritti di copyright e i business online rappresentano una reale opportunità di creare un’entrata economica mensile, grazie ad esempio a banner pubblicitari su cui guadagnare (Google Adsense) nonché introiti da parte di sponsor.

L’altra possibilità di entrare a far parte di un circuito in cui impegnarsi quotidianamente ma generare anche rendite automatiche, è quella rappresentata dal network marketing.

Attenzione però, dal momento che tutte le attività qui presentate, consentono di creare reddito senza troppo sforzo (una volta “impostato” il business, bisogna solo monitorarlo o promuoverlo), ma richiedono comunque un inquadramento, dal punto di vista fiscale.

Anche le rendite che presentiamo nel prossimo paragrafo prevedono ovviamente il pagamento di tasse o l’investimento di capitale, ma il ritorno è immediato o comunque più rapido, rispetto a quanto appena presentato fino a questo momento.

Si può vivere senza lavoro: investimento, risparmio e le cosiddette entrate “non mobili”

Il risparmio permette di vivere senza lavoro? In maniera indiretta, sì. Perché permette di avere delle piccole somme da parte, da investire all’occorrenza.

Credere che i risparmi siano solo per chi è benestante, non è propriamente corretto.

È chiaro che se si dispone di pochi soldi al mese, è difficile pensare di mettere da parte un gruzzolo. Però dovrebbe diventare un’abitudine. Non appena si ha la possibilità, il consiglio è di prendere una piccola somma e chiuderla in un cassetto, dimenticando che esista. All’occorrenza, sarà sempre possibile servirsene.

Piccole somme danno già la possibilità di poter fare investimenti, a partire ad esempio da attività più semplici, come quelle proposte da Amazon, fino ad arrivare al trading oppure alle criptovalute.

Infine, in un articolo dedicato a tutti i vari tipi di entrata economica disponibili, non può mancare ovviamente il riferimento a un grande classico: la rendita immobiliare.

Se tutte le attività da svolgere sul web rientrano nell’ambito delle cosiddette entrate “mobili”, quella della locazione di un immobile rappresenta invece una solida e sicura entrata “non mobile”.

Chi ad esempio è senza lavoro ma dispone di una casa lasciata in eredità o semplicemente di una stanza in più, può senza dubbio pensare a questa opportunità, per garantirsi un’entrata mensile.

Roba da ricchi ereditieri? Ovviamente non è così ma, ogni modo, c’è un’ulteriore possibilità da valutare con attenzione: la sublocazione.

Niente di illegale ovviamente, dal momento che la legge permette di registrare un contratto di sublocazione.

Basti pensare ad esempio, a tutti gli appartamenti in zone di mare, che si possono prendere in affitto e decidere, a seconda dei periodi dell’anno, di affittare a turisti anche stranieri, studenti, persone in viaggio per lavoro o per motivi personali.