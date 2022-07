Voucher vacanze 2022 al via: tutti possono ottenere fino a due notti gratis in hotel prenotando in queste Regioni e senza presentare l'ISEE. Non solo: ci sono tantissime attività, sconti, vantaggi imperdibili per rendere le vacanze estive indimenticabili. Ecco come ottenere i voucher vacanze 2022 e quali Regioni li prevedono.

Pronti per partire? Se hai preparato i bagagli, non vedi l’ora di trascorrere le tue vacanze nel relax, e vorresti non finiscano mai, devi sapere che puoi aggiungere al tuo soggiorno fino a due notti gratis in hotel prenotando in alcune Regioni italiane.

Grazie al voucher vacanze 2022 puoi ricevere in regalo notti aggiuntive al tuo pacchetto per goderti fino alla fine il riposo estivo. Come? Semplice! Ti basta pianificare il tuo viaggio nella Regione che preferisci e verificare se esistono delle agevolazioni che ti permettono di ottenere fino a due notti gratis in hotel come regalo. Viaggiare gratis? Oggi si può.

Se non sai come fare, ecco una guida completa ai voucher vacanze 2022 da richiedere senza ISEE da subito: puoi ottenere notti gratis in hotel prenotando in queste Regioni.

Voucher vacanze 2022: notti gratis in hotel prenotando in queste Regioni

Se sei incuriosito dai nuovi voucher vacanze 2022, devi sapere che hai la possibilità di ottenere fino a due notti gratis in hotel prenotando in queste Regioni: Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Per il 2022, infatti, il bonus vacanze del Governo non è stato confermato, ma ci sono importanti agevolazioni a livello locale che permettono di risparmiare sulle vacanze e ottenere vantaggi economici gratuiti. Una di queste iniziative è proprio l’erogazione dei voucher vacanza 2022, da richiedere senza ISEE da subito.

Come funzionano? Generalmente questi voucher permettono di ottenere notti aggiuntive in hotel gratis regalate dalla Regione: l’obiettivo è far ripartire il settore turistico.

Dunque, prenotando un soggiorno presso una delle Regioni aderenti, si possono ottenere delle notti gratis in hotel per allungare il riposo estivo. In altri casi, invece, il voucher spetta ai residenti per trascorrere le vacanze nella propria Regione.

Voucher vacanze 2022: due notti gratis in hotel in Piemonte

Il Piemonte ha confermato la possibilità di ottenere dei voucher vacanze 2022, ma solo a partire dall’autunno: le prenotazioni registrate per il periodo estivo sono piuttosto soddisfacenti, motivo per cui il sostegno economico è necessario per il periodo successivo di bassa stagione.

Dunque, a partire dal 5 settembre 2022 scatta la possibilità di richiedere il voucher vacanze 2022 con modalità 4x2: cosa significa? Per tutti coloro che prenotano un soggiorno di almeno 4 notti, la Regione e la struttura ricettiva regalano altre due notti gratis nello stesso hotel. L’iniziativa rimarrà valida fino al 23 giugno 2023.

Sono già attivi, inoltre, ulteriori sconti sulle attività e attrazioni turistiche: a partire dal 14 luglio 2022 si possono acquistare escursioni e gite fuori porta godendo di una riduzione fino al 50% del prezzo di partenza.

Ad oggi è possibile prenotare delle escursioni nelle Alpi Biellesi o nelle Valli di Lanzo, fino ai meravigliosi scorsi del lago Maggiore. Sono confermate anche delle uscite a cavallo tra Cuneo e Torino. I pacchetti e le offerte, comunque, sono in continuo aggiornamento sul portale ufficiale della Regione.

Voucher vacanze 2022: due notti gratis in hotel nel Lazio

Anche il Lazio ha offerto ai turisti la possibilità di richiedere il voucher vacanze 2022 per ottenere fino a due notti gratis in hotel prenotando un soggiorno minimo di tre o cinque notti. Come funziona?

Il meccanismo è il medesimo previsto anche dalle altre Regioni: i cittadini che intendono trascorrere le proprie vacanze nel Lazio possono contattare direttamente le strutture ricettive per prenotare il soggiorno.

Su una vacanza di due o tre notti, si può ottenere in regalo una notte gratis aggiuntiva presso la medesima struttura. Su un soggiorno di cinque notti, invece, verranno regalate due notti gratis aggiuntive. L’iniziativa, in questo caso, è valida fino al 30 novembre 2022 e ha come obiettivo il rilancio del turismo nella Regione.

Oltre alle notti gratis in hotel, infine, si hanno a disposizione numerose attività ed esperienze da vivere nel Lazio per rendere indimenticabili le proprie vacanze estive o autunnali.

Voucher vacanze 2022 per i residenti in Friuli Venezia Giulia

C’è chi parte e c’è chi resta: in Friuli Venezia Giulia è stata lanciata un’iniziativa in controtendenza rispetto alle precedenti. Anziché offrire un bonus vacanze per i turisti in arrivo nella Regione, la Giunta ha approvato un voucher TUReSTA dedicato esclusivamente ai residenti per rimanere nella propria Regione anche nella pausa estiva. Come funziona?

Il contributo previsto per le famiglie – residenti in FVG – che decideranno di rimanere in Friuli Venezia Giulia per trascorrere le vacanze varia da un minimo di 80 euro e fino a un massimo di 320 euro.

Nelle zone montane di svantaggio economico, invece, i voucher passano da un minimo di 40 euro fino a un massimo di 160 euro per ogni famiglia.

Tutte i cittadini che intendono fruire del beneficio non devono far altro che prenotare i soggiorni sfruttando le consuete modalità di prenotazione (via Internet, telefono o e-mail), e manifestando la volontà di adesione al voucher vacanze 2022.

Voucher vacanze 2022 – Friuli Venezia Giulia: le strutture aderenti

L’iniziativa lanciata dal Friuli Venezia Giulia intende incentivare e promuovere il turismo nella Regione, soprattutto nei territori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica. Per ripartire il settore ha bisogno di un sostegno economico, oltre alla registrazione di nuove prenotazioni.

Ecco quindi che le famiglie residenti in FVG possono prenotare strutture ricettive situate nei territori montani, oppure prediligere le località balneari della Regione. Non mancano nemmeno le alternative culturali, soprattutto nelle maggiori città friulane: Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia in particolare.

La lista delle strutture aderenti è ampissima e disponibile direttamente sul sito web della Regione.