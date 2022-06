Bonus zanzariere attivo e richiedibile nel 2022, solo se rispettati specifici requisiti. Occhio perché c’è anche la possibilità di averle gratis da subito. Scopriamo insieme a chi spetta lo sconto e come averlo.

Mentre molti Bonus si avvicinano sempre di più alla scadenza, c’è ancora tempo per richiedere un Bonus casa, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, molto utile nel periodo estivo.

Mentre la recente Manovra ha letteralmente stravolto il funzionamento di quota parte dei contributi attivi lo scorso anno, altri Bonus casa sono scampati dal programma di tagli proposto dal Governo Draghi.

E’ il caso del Bonus zanzariere di cui ci occuperemo nel corso dell’articolo. Stiamo parlando di una misura che garantirà un allettante sconto agli italiani interessati all’acquisto e all’installazione delle zanzariere.

La riduzione sulla spesa sostenuta nel complesso sarà molto vantaggiosa: si va dal 50% al 100% di sconto sull’ammontare dei costi già pagati.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus zanzariere, quali sono le condizioni da soddisfare per accedere all’agevolazione sulle spese d’acquisto e di installazione, senza tralasciare la modalità di richiesta.

Zanzariere gratis al 100%? Solo se richiedi questi Bonus

La questione sul Bonus zanzariere è molto articolata. La Legge di Bilancio 2022 pur definendo il destino di molti Bonus casa non prevede al suo interno alcun riferimento ad un Bonus zanzariere.

Questo perché la Manovra di Bilancio 2022 ha posto l’accento su questioni più rilevanti. Per meglio intenderci, il Bonus zanzariere in quanto misura a sé stante non esiste, ma si arriva alla fruizione dello sconto accedendo ad altri Bonus sempre afferenti al settore edilizio.

Di zanzariere “scontate”, ad esempio, se ne parla riferendoci all’Ecobonus. Ma non solo. Anche il Superbonus 100%, leader indiscusso dei Bonus ristrutturazione casa, permette l’accesso allo sconto, in misura ancora più sostanziosa rispetto all’Ecobonus.

Ciò spiega come mai la percentuale di sconto sulle spese è variabile. In linea di massima, si potrà ottenere una detrazione fiscale del 50% sull’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, anche se in alcuni casi, o meglio per l’esecuzione di particolari lavori, si potranno ottenere i dispositivi in modo totalmente gratuito.

Ecco come avere il 50% di sconto sulle zanzariere grazie all’Ecobonus

Partiamo subito dallo sconto sulle zanzariere ottenibile grazie all’Ecobonus 50%. Anche in questo caso, si tratta di un’agevolazione pensata per garantire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, solo se l’immobile è stato interessato da lavori di riqualificazione.

Volendo entrare nei dettagli, tutte le installazioni che apportano un miglioramento in termini energetici danno diritto al rimborso. Essendo l’acquisto e l’installazione delle zanzariere ricomprese nel pacchetto degli interventi di riqualificazione, le spese per questi dispositivi sono agevolabili mediante Ecobonus 50%.

Occhio, però, alla scelta delle zanzariere perché non tutti i modelli sono coperti dal Bonus. Nello specifico, solo i dispositivi con schermature solari sono considerati conformi al rimborso.

Tale schermatura, però, dipende dal fattore solare delle zanzariere. Un Gtot di almeno 0.35 o superiore ammette il modello sconto. Viceversa, per valori inferiori del fattore solare, si rimane esclusi dall’Ecobonus 50%.

Attenzione alla marcatura CE e al fatto che le zanzariere e le schermature siano fisse. Solo per i dispositivi con queste caratteristiche, infatti, si potrà usufruire del Bonus zanzariere.

Quando si possono ottenere le zanzariere gratis con lo sconto del 100%

Come visto in apertura di articolo, l’accesso al Bonus zanzariere è vincolato all’esecuzione di particolari interventi sull’immobile su cui s’intende installare i dispositivi.

Se l’immobile è interessato da lavori di risanamento ammessi al Superbonus 110% (interventi trainanti) è possibile ottenere uno sconto sull’acquisto e l’installazione dei dispositivi ancora più sostanzioso rispetto a quello offerto dall’Ecobonus 50%.

Cosa significa? Le zanzariere e i lavori di installazione per il loro montaggio sono completamente gratis.

E’ risaputo, però, che accedere a Superbonus 110% non è così semplice, poiché ristretta è la categoria di lavori ammessi ad agevolazione. Volendo generalizzare, il Bonus casa per eccellenza copre gli interventi eseguiti per garantire il risparmio energetico di un immobile.

Detto diversamente, solo dietro l’esecuzione di lavori trainanti si potrà richiedere il Bonus zanzariere 2022 ottenendo il rimborso delle somme complessivamente spese. In questo modo, l’acquisto e l’installazione dei dispositivi sarà completamente gratis.

Se non si rispetta questo requisito, si può sempre ricorrere all’Ecobonus 50%.