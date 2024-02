8 bicchieri di acqua al giorno fanno male? Ecco cosa c'è di vero e quanto dovresti bere

L'acqua è vita, sempre e comunque. Secondo quella che si può considerare una vecchia leggenda metropolitana, per godere di ottima salute basta bere 8 bicchieri di acqua al giorno. E' davvero questa la realtà o fanno male? Vediamo cosa c'è di vero e quanto dovresti bere.

8 bicchieri di acqua al giorno fanno male? La verità

Una corretta idratazione è fondamentale, a qualsiasi età. L'acqua fa bene a grandi e piccini, ma non bisognerebbe mai esagerare. Avete mai provato, magari da bambini, a fare una gara a chi beve di più? Dopo aver assunto al massimo 3 bicchieri uno dopo l'altro, la testa inizia a girare. Come per ogni cosa, anche se l'acqua è vitale, non si deve eccedere. Secondo una vecchia leggenda metropolitana, per godere di ottima salute basta consumarne 8 bicchieri al giorno. E' davvero così o fanno male?

Se siete fan accaniti di questa 'teoria' sappiate che non state affatto sbagliando, anzi. Vi state avvicinando alla quantità di acqua consigliata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Prima di vedere qual è la dose giusta, ricordiamo che una corretta idratazione migliora la salute della pelle, regola la temperatura corporea, aiuta la digestione, mantiene buona la pressione sanguigna e aiuta a respirare meglio.

A prescindere dallo stile di vita, bere è importante per la salute dell'intero organismo. Per quanto riguarda la quantità corretta, questa varia in base all'età, all'ambiente in cui si vive, al regime di lavoro, alle attività che si svolgono e all'alimentazione. In linea di massima, stando a quanto stabilito dall'EFSA, un soggetto adulto dovrebbe bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, che corrispondono a 10 bicchieri con capienza media da 200 ml.

10 bicchieri al giorno levano il medico di torno? Dipende dall'età

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha chiarito che 10 bicchieri di acqua al giorno, e non 8 come sostiene la leggenda metropolitana, garantiscono il mantenimento delle normali funzioni fisiche e cognitive. Come già anticipato, però, la quantità varia in base al sesso e all'età. Di seguito, le indicazioni specifiche dell'EFSA:

• neonati fino a sei mesi di vita: 100 ml/kg al giorno (mezzo bicchiere per ciascun kg di peso);

• bambini tra 6 mesi e un anno di età: 800-1000 ml/giorno (4-5 bicchieri);

• bambini tra 1 e 3 anni di vita: 1100-1300 ml/giorno (6 bicchieri);

• bambini tra 4 e 8 anni di età: 1600 ml/giorno (8 bicchieri);

• bambini tra 9 e 13 anni: 2100 ml/giorno per i bambini e 1900 mL/giorno per le bambine (9-10 bicchieri);

• adolescenti, adulti e anziani: 2 L/giorno per le donne (10 bicchieri) e 2,5 L/giorno per gli uomini (12,5 bicchieri).

Queste indicazioni possono aumentare in condizioni di climi caldi o di attività fisiche intense, ovviamente a seconda dei soggetti (età e sesso) e della presenza di eventuale disidratazione. Secondo gli esperti, nei casi più gravi potrebbe essere necessario anche un consumo maggiore del doppio delle dosi indicate in situazioni di normalità.