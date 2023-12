Acido folico: come assumerlo e integrarlo nell'alimentazione? Ecco i segreti da conoscere

In una corretta alimentazione non possono mancare i principali nutrienti (carboidrati, proteine e grassi), le vitamine e i sali minerali. Per questo motivo, nessun alimento deve essere completamene bandito dal proprio piano alimentare, a meno che non ci sia un'intolleranza o un'allergia.

Tra i micronutrienti che risultano fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo, c'è l'acido folico. Spesso le donne, soprattutto quelle in stato interessante, ne sono carenti. Ma scopriamo a cosa serve e perché è così importante integrarlo nella propria alimentazione. L'acido folico è particolarmente utile all'organismo, ma come assumerlo? Ecco cosa devi sapere.

Cos'è l'acido folico

L'acido folico è la vitamina B9. Questa vitamina, però, il corpo non è in grado di produrla da solo. È importante per la salute cardiovascolare, per contrastare l'anemia, per il sistema nervoso e per aiutare la replicazione delle cellule. Anche per quanto riguarda la sfera produttiva, l'acido folico si rivela particolarmente importante per mantenere in salute non solo l'organo produttivo femminile, ma anche quello maschile. Inoltre, l'acido folico contribuisce alla salute dei capelli. In caso di capelli sfibrati e danneggiati, l'integrazione di acido folico può essere determinante per risolvere il problema, perché i folati hanno un alto potere ristrutturante. Come risultato, la tua chioma apparirà più sana e lucente.

Ogni giorno dovremmo assumere circa 200 mcg di acido folico. Tuttavia, chi pratica sport o assume la pillola contraccettiva deve assumere una quantità maggiore. Le donne in gravidanza devono assumere circa 400 mcg, mentre durante l'allattamento 350 mcg quotidianamente.

Carenza di acido folico: ecco quali sono le conseguenze e come assumerlo

La carenza di acido folico può portare a conseguenze spiacevoli per il corpo umano, perché può portare all'anemia megaloblastica. In gravidanza questa carenza può causare anomalie al sistema nervoso del nascituro. La carenza può dipendere da una scorretta alimentazione, dall'abuso di alcol e dalla presenza di alcune patologie, come la celiachia o il diabete mellito.

L'acido folico può essere assunto tramite integratore o alimenti che lo contengono. Abbonda in legumi, verdura a foglia, cereali e frattaglie degli animali. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla cottura di questi alimenti, perché il calore comporta il distruggimento dell'acido folico fino al 95%. Pertanto, si consiglia di mangiare i cibi crudi, ove possibile.

Inoltre, per assimilare al meglio questa vitamina si consiglia di abbinarla all'assunzione della vitamina B12, che è un toccasana per l'organismo. L'anemia spesso è causata dalla mancanza di una delle due e non è un caso che spesso gli integratori contengano sia la vitamina B9 sia la B12.