Acqua contaminata, quali sono i sintomi a cui prestare attenzione

L'acqua contaminata è pericolosa perché può causare sintomi potenzialmente pericolosi, che riguardano soprattutto i polmoni. Vediamo quali sono i disturbi che devono essere letti come un campanello d'allarme.

Acqua contaminata: i sintomi a cui prestare attenzione

Causate dal batterio gram negativo legionella pneumophila, le legionellosi si sviluppano a causa dell'acqua contaminata. Nella maggior parte dei casi, l'infezione si contrae inalando proprio goccioline d'acqua, magari mentre si fa la doccia, oppure per diffusione dagli impianti di condizionamento dell'aria.

Individuata per la prima volta nel 1976, l'infezione dovuta da acqua contaminata causa sintomi ben precisi, ma che si possono facilmente confondere con altre malattie, influenza in primis. Si possono manifestare: febbre, brividi, dolori muscolari o addominali, difficoltà o dolore respiratorio, polmonite, sensazione di malessere generale, dolori muscolari, cefalea, stato confusionale, nausea, feci semisolide o diarrea acquosa e tosse (talvolta con sangue). Per quanto riguarda i fattori di rischio, abbiamo: diabete, età avanzata, patologia polmonare cronica, sistema immunitario compromesso e fumo di sigaretta.

Generalmente, i batteri della legionella si trovano nell’acqua dolce e nel suolo. L'acqua contaminata può entrare nell’impianto idrico di un edificio e diffondersi tramite le docce, i nebulizzatori, le fontane decorative, le vasche idromassaggio o le torri evaporative dei condizionatori dell’aria.

Acqua contaminata: cosa fare in caso di Legionellosi

E' bene sottolineare che la legionellosi non si trasmette da persona a persona. L'acqua contaminata, una volta inalata, va ad attaccare i polmoni. I batteri possono interessare solo le vie respiratorie superiori, oppure causare una polmonite. Soltanto in rari casi, si diffondono in altre parti del corpo (cuore, cervello, midollo spinale, fegato, milza, linfonodi e intestino), soprattutto nelle persone che hanno malattie gravi o il sistema immunitario indebolito.

Generalmente, la legionella si individua con coltura e analisi di un campione di espettorato o di liquido prelevato dai polmoni. Talvolta, può essere richiesto l'esame delle urine. Se c'è il dubbio di polmonite, il paziente viene sottoposto ad una radiografia del torace.

La malattia causata dall'acqua contaminata viene trattata con terapie antibiotiche, per via endovenosa o per bocca per un periodo di 7/14 giorni. In alcuni casi, ossia quando il quadro clinico appare compromesso, potrebbe essere necessario un trattamento di 3 settimane. Se il paziente vanta buone condizioni di salute e non è anziano, la guarigione è rapida e completa. Ci sono, però, alcune condizioni che possono aggravare la situazione generale e provocare la morte.