In molti sostengono che bere acqua e sale al mattino faccia bene e aiuti a depurarsi. E’ davvero questa la realtà dei fatti o si tratta di un’abitudine che fa male? Vediamo cosa dicono gli esperti in merito e quali sono le controindicazioni da tenere bene a mente.

Acqua e sale fa male? Ecco cosa c’è da sapere

Negli ultimi tempi, a suon di hashtag #solewater, è diventata di gran moda un’abitudine che consiglia di bere un bicchiere di acqua e sale al mattino. Secondo i sostenitori, questa ultima chicca di benessere consente di aumentare i livelli di energia, agevolare la digestione, migliorare il sonno e avere tanti altri vantaggi per la salute e il benessere fisico e mentale. Ma si tratta di un trucco davvero benefico oppure fa male?

Da che mondo è mondo, sappiamo che bere un bicchiere di acqua al mattino, a stomaco vuoto, è un’ottima abitudine che aiuta a reidratare il corpo dopo il digiuno notturno. Cosa succede, però, se aggiungiamo un pizzico di sale? Secondo gli esperti – veri e non semplici fan di discipline pseudoscientifiche – non ci sono abbastanza studi volti a sostenere i benefici di questa pratica. Inoltre, la nuova tendenza suggerisce di usare sale Rosa dell’Himalaya, che in realtà non ha una maggiore ricchezza di minerali rispetto a quello classico da cucina. Silvia Foti, biologa nutrizionista all’ospedale Cristo Re di Roma, raggiunta da La cucina italiana, ha dichiarato:

Non è possibile confermare che sia realmente efficace nel favorire la disintossicazione, migliorare il sonno, coadiuvare la perdita di peso e contrastare la ritenzione idrica. Quello che, invece, potrebbe essere effettivamente vero è che bere acqua e sale contribuirebbe a mantenersi idratati e a garantirsi un adeguato apporto di sodio. Tuttavia, se si pensa che mediamente con la dieta si assume già una quota di questo minerale superiore ai 2 grammi raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa pratica in realtà risulta essere poco utile alla salute.

Quali sono gli effetti collaterali del sale?

Appurato che bere acqua e sale al mattino non fa male ma neanche bene, è necessario parlare di una pratica orientale che utilizza questo composto per effettuare una specie di lavaggi intestinali. In India, dove è molto gettonata, si chiama shanka prakshalana ed è considerata una vera e propria purificazione. In sostanza, si bevono 10/16 bicchieri di acqua tepida con sale e si eseguono una serie di esercizi di yoga. Ovviamente, il bagno deve essere a disposizione per tutta la giornata.

Tralasciando i benefici di questa pratica, che ribadiamo non hanno evidenze scientifiche, ci sono delle controindicazioni da tenere bene a mente. E’ assolutamente sconsigliata ai giovani sotto i 14 anni, alle donne in gravidanza o durante il ciclo e a chi soffre di ulcera o gravi patologie del tratto digerente, dissenteria, colite ulcerosa o presenta problemi fisici gravi. Inoltre, è vietata agli ipertesi o a quanti hanno pressione bassa e ai cardiopatici.

A questo punto, è opportuno ricordare quali sono gli effetti collaterali del sale:

può danneggiare i reni;

aumenta la pressione sanguigna e comporta quindi il rischio di sviluppare ipertensione;

comporta ritenzione di liquidi;

aumenta il rischio di osteoporosi e carie;

può far male allo stomaco;

determina ipertensione oculare o disturbi della vista;

può aumentare il rischio di pressione alta in gravidanza (ipertensione gravidica).

Cosa fa acqua e sale sulla pelle?

Mentre bere acqua e sale fa male, gli effetti benefici sulla pelle sono diversi e tutti attestati. L’acqua salata, infatti, è una grande alleata dell’epidermide e la rende più bella e luminosa, andando anche a svolgere un effetto scrub 100% naturale. Non solo, aiuta perfino a disinfettare la cute e a combattere le infezioni. Ovviamente, parliamo dell’acqua di mare, ricca di minerali come: cloro, bromo, calcio, magnesio e iodio.