Cosa sono gli alberghi di maternità per neomamme e perché hanno ottenuto grande successo

Dalla Cina al Giappone, dalla Corea agli USA: spopolano gli alberghi di maternità per neomamme in supporto al periodo di post-parto. Ecco cosa sono.

Secondo la tradizione asiatica, subito dopo la maternità e la nascita di un bambino, la donna deve effettuare una sorta di “ritiro”: quale miglior luogo se non gli alberghi di maternità? Queste strutture, che stanno spopolando in alcuni Paesi orientali e non solo, somigliano molto a degli hotel di lusso per le neomamme dove trascorrere il periodo subito dopo il parto.

Scopriamo cosa sono gli alberghi di maternità, come funzionano e a cosa servono.

Cosa sono gli alberghi di maternità?

A giugno 2022 era stata annunciata l'apertura del primo di una serie di alberghi di maternità: il NYT aveva dedicato un intero articolo al nuovo Boram Postnatal Retreat, un hotel di lusso (che cosa fino a 1400 dollari a notte) dedicato alle neomamme nel periodo immediatamente successivo al parto.

Ispirato alla tradizione asiatica del “ritiro” materno nel post parto, il "Boram" significa “qualcosa di fruttuoso dopo il duro lavoro” in coreano.

Queste strutture di lusso - che hanno iniziato a sorgere alla fine degli anni '90 - offrono riposo, recupero e supporto alle donne durante il periodo cruciale immediatamente successivo al parto. Spesso concentrate esclusivamente sui propri figli, le donne trascurano dei problemi relativi alla propria salute: in questi centri, invece, possono ottenere sostegno e cure necessarie.

All'interno di queste strutture a 5 stelle, quindi, l'assistenza è garantita: ci sono diverse suite, asili nido con telecamera di sorveglianza, le spa, le cliniche estetiche, le parrucchiere e molto altro ancora. Tutto ciò che serve per riprendersi e concentrarsi anche su sé stessi.

Diffuse soprattutto nei Paesi orientali, come Cina e Giappone, si sono rapidamente allargati anche alla Corea e agli Stati Uniti. Il trend è in aumento e nei prossimi anni potrebbe diffondersi persino in Europa.

Quanto costano gli alberghi di maternità

Non tutti possono permettersi gli alberghi di maternità, considerando che i prezzi a notte sono piuttosto proibitivi.

In Corea del Sud - dove vengono chiamati sanhujori -, queste strutture costano, per due settimane, dai 2.000 ai 5.000 dollari. Prezzo elevato, ma non tanto quanto negli USA: qui una sola notte costa 1400 dollari.

Tuttavia, all'interno delle strutture si possono ottenere coccole, supporto e cure necessarie per superare il periodo di post-parto, spesso caratterizzato da depressione e difficoltà a livello personale o sociale.

Cosa prevede la maternità?

La legge italiana prevede sostegno e tutele per le donne in maternità, compreso il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sempre più spesso, però, si sentono casi di cronaca relativi al licenziamento di donne incinta, o addirittura a casi di "annullamento della maternità" per poter ottenere una posizione lavorativa.

La legge, inoltre, prevede l'obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice da due mesi prima la data presunta del parto, sino a tre mesi dopo. Tale periodo viene normalmente retribuito e viene chiamato congedo di maternità.

Quanto tempo si può stare a casa in maternità?

Solitamente il periodo di maternità concesso dalla legge, e regolarmente retribuito dal datore di lavoro, è di cinque mesi.

A discrezione della donna è invece il periodo esatto in cui astenersi dal lavoro, nel limite dei cinque mesi: solitamente si prendono i primi due mesi prima del parto e i successivi tre dopo la nascita. Ma è possibile anche prendere un solo mese prima, e quattro dopo.

Quant'è lo stipendio in maternità?

Alle lavoratrici in congedo di maternità spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione convenzionale (per tutti i 5 mesi di congedo), corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Quanti tipi di maternità ci sono?

Esistono poi diversi tipi di maternità che vengono riconosciuti dall'INPS: