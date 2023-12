Alimenti per purificare il fegato: 9 alleati preziosi per migliorarne la funzionalità

Ecco quali sono gli alimenti per purificare il fegato: scopri i cibi da prediligere per favorire le funzionalità di questo preziosissimo organo.

Il fegato è un organo che ci permette di mantenerci in salute, preziosissimo non solo per depurare e detossificare. Svolge infatti anche altre funzioni utilissime: serve per depositare minerali, vitamine e glicogeno e per sintetizzare alcune proteine fondamentali per il corretto funzionamento corporeo. Ecco perché dobbiamo mantenerlo in buona salute: ma quali sono gli alimenti per purificare il fegato?

Questo organo, in caso di alimentazione scorretta, può ridurre le proprie capacità depurative. Un eccesso di cibi pieni di tossine, ma anche ritmi stressanti, possono causarne un malfunzionamento.

Il che va poi ad incider sulla funzionalità di altri organi altrettanto preziosi, come la tiroide, e su alcune funzioni vitali fondamentali per il nostro benessere.

Tuttavia, esistono degli alimenti in grado di purificare il fegato: scopriamo quali cibi prediligere per migliorarne la funzionalità.

Alimenti per purificare il fegato: verdure, agrumi e aglio

Un primo aiuto per questo organo arriva dalle verdure, in particolare dalle cosiddette crucifere. Tra gli alimenti per purificare il fegato uno dei più noti è infatti il broccolo. Tuttavia, tutte le verdure appartenenti alla famiglia delle crucifere (quindi anche cavolfiore, cavolini di Bruxelles e vari tipi di cavolo) svolgono funzioni di depurative.

I broccoli, in particolare, oltre a fornire vitamine, sono fonte di glucosinolati. Si tratta di componenti che, dato che sono in grado di rendere la digestione più semplice, aiutano il fegato nella sua funzionalità.

Anche gli agrumi possono aiutare il fegato a migliorare la sua funzionalità: il limone, in particolare, essendo ricco di vitamina C permette all’organo di liberarsi dalle tossine.

Ancor più nello specifico, questo agrume permette di regolare i livelli di glucosio nel circolo sanguigno, coadiuvando dunque il fegato.

Anche l’aglio, cibo dai molteplici benefici, rientra nell’elenco degli alimenti per purificare il fegato.

Permette infatti, grazie al selenio, di disintossicare il fegato. Inoltre supporta gli enzimi epatici atti a depurare il corpo, svolgendo quindi una fondamentale azione di supporto.

Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sulle vitamine, la guida completa

Spezie e zenzero tra gli alimenti per purificare il fegato

Tra gli alimenti per purificare il fegato non vanno assolutamente sottovalutati spezie e zenzero.

La spezia perfetta per supportare questo organo è la curcuma, che interviene nella digestione, in paticolare quella dei grassi, agendo quindi da supporto per il fegato.

Inoltre, sorprendentemente questa spezia è in grado di interagire col fegato, promuovendo la produzione, da parte di questo, della bile.

Anche lo zenzero va inserito nella propria dieta per aiutare il fegato a purificarsi. Si tratta infatti di una radice che, oltre a possedere delle comprovate proprietà atte a contrastare le infiammazioni, aiuta il corpo a liberarsi delle tossine.

Funge quindi da supporto al prezioso lavoro del nostro fegato, evitando i sovraccarichi di lavoro da parte di questo organo.

I “grassi buoni”

Tra gli alimenti per purificare il fegato citiamo infine l’avocado. Si tratta di un cibo perfetto per mantenere il fegato in salute, in quanto fonte di grassi buoni come gli omega-3. Dei grassi, cioè, che aiutano il corpo nei processi di eliminazione delle tossine e di disintossicazione. Questi grassi sono inoltre utili per regolare il livello del colesterolo sanguigno.

Allo stesso modo, possiamo aggiungere all’elenco degli alimenti per purificare il fegato la frutta secca, in particolare le noci. Anche queste sono infatti fonte di grassi buoni. Oltre ad apportare omega-3, le noci sono anche in grado di sostenere la funzionalità epatica in quanto fonti di glutatione.

E come non citare, infine, il pesce? Ricchissimo di omega-3, svolge un ruolo nel contrasto delle infiammazioni, oltre che nell’apporto di selenio, che è un noto antiossidante utilissimo per il fegato.

Da prediligere, in questo caso, sono i pesci abbondanti di omega-3 e altri grassi buoni, ossia sgombro e salmone.