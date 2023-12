Per accelerare il metabolismo prova questo allenamento rivoluzionario: bastano 4 minuti

Obiettivo numero uno: accelerare il metabolismo. Obiettivo numero due: aumentare l’ossigenazione dell’organismo.

Bastano 4 minuti? Assolutamente sì, dal momento che è scientificamente dimostrato che così facendo siamo in grado di aumentare la produzione di monossido di azoto nel corpo, fondamentale per il nostro benessere e per la salute.

Ecco a cosa serve e come allenarci per quattro minuti soltanto.

Quanto allenarsi al giorno per ottenere risultati

Quando si parla di allenamento fisico, ci sono due correnti di pensiero che si scontrano. Da una parte, coloro che amano muoversi, “sentire” il proprio corpo che si allena e provare l’euforia che solo un allenamento sa dare, a livello di scarica di adrenalina ed endorfine.

E dall’altra, coloro che solo all’idea di dover indossare un abbigliamento comodo e provare a fare un po’ di ginnastica, iniziano a sudare da fermi.

Il punto è che però non si può ignorare per tutta la vita l’esigenza che il nostro corpo ha di muoversi e fare sport per mantenersi in salute.

Prima o poi è necessario fare uno sforzo, iniziando con piccoli passi, per alzarsi dal divano o dalla sedia davanti al pc e mettersi all’opera.

Ecco allora che questo circuito di soli 4 minuti potrebbe rappresentare la soluzione efficace per iniziare l’anno con il piede giusto, da questo punto di vista. L’allenamento di 4 minuti al giorno per accelerare i metabolismo

Si tratta di 4 tipi di esercizi differenti, da ripetere per 10 volte e in serie da 3 consecutive.

Il tipo di sforzo che si va a compiere riesce ad attivare ben 16 gruppi muscolari, tra l’altro agendo anche a livello metabolico, dal momento che rilascia il famoso monossido di azoto o nitrico.

Si tratta di una sostanza che è molto importante per l’organismo umano, dal momento che è in grado di regolare molte funzioni metaboliche del nostro organismo.

Infatti, grazie alla dilatazione dei vasi sanguigni anche il flusso aumenta, in questo modo si va ad incrementare anche la fornitura di ossigeno e la costruzione della massa muscolare.

Il problema è che la produzione di monossido di azoto diminuisce man mano con l’aumentare dell’età. Ecco dunque che è utile trovare il modo di mantenere il livello ottimale, all’interno dell’organismo.

Considerando che il corpo riproduce l’ossido nitrico ogni due ore, ecco che l’allenamento ideale si concretizza in 4 minuti di circuito, da ripetere per 3 volte, nell’arco della giornata.

Insomma, circa un quarto d’ora al giorno per mantenerci tonici e in salute.

Senza dubbio è una sfida che si può cogliere. Magari abbinando una camminata a passo svelto, un paio di volte alla settimana.

Gli esercizi di Zach Bush per l’allenarsi 4 minuti al giorno

Questo allenamento è frutto delle competenze e dell’esperienza di Zach Bush, noto endocrinologo americano ed esperto di excercise snacking ovvero l’esercizio fisico “mordi e fuggi” come uno snack.

D’altronde, approcciare con i più pigri prospettando ore ed ore di allenamento in palestra sicuramente non è profittevole. Tanto vale iniziare con pochi minuti al giorno e chissà che mangiando non venga l’appetito (in senso di attività fisica però, non a tavola).

Ecco allora i 4 esercizi da imparare a memoria e da ripetere per tre volte al giorno, ovunque ci si trovi.

E il bello è che non c’è bisogno di utilizzare attrezzi.

Ecco il circuito da 4 minuti al giorno di Zach Bush:

1. 10 squat. Il classico piegamento sulle gambe come a sedersi su una sedia. L’importante è non spostare le ginocchia in avanti né verso l’interno. 2. 10 soldatino. Come un soldato che è in marcia, bisogna alternare le braccia con il pugno chiuso, prima la destra e poi la sinistra, dal basso verso l’alto. 3. 10 angelo della neve. Avete presente quando sdraiati sulla neve si aprono le braccia sulla testa e si richiudono, scendendo verso i fianchi? Ebbene, questo è l’angelo della neve e l’esercizio va svolto così ma in piedi. 4. 10 military press. In questo ultimo esercizio, bisogna invece immaginare di avere una sbarra nelle mani, da sollevare al di sopra della testa, per poi scendere con i gomiti piegati verso le spalle.

Una volta terminate le serie da 10 ripetizioni, bisogna ricominciare partendo dagli squat, poi a seguire l’esercizio del soldatino, quello dell’angelo della neve e della military press.

Qualche minuto di sosta alla fine è indispensabile. Con gli occhi chiusi, si deve sentire il corpo che si attiva e la sensazione alle estremità degli arti è incredibile e piacevole.

