Quanto dura l'allergia al polline? 7 consigli su come alleviare i sintomi dell'allergia

La primavera è arrivata e con essa le belle giornate da trascorrere all'aria aperta, tra pic-nic, passeggiate, grigliate e soprattutto... naso che cola, raffreddore, occhi lacrimanti e fazzoletti.

Con la bella stagione per milioni di italiani arriva anche l'allergia al polline con sintomi fastidiosi e continui. Da marzo ad aprile il principale avversario sono le graminacee, l'allergia all'erba può protrarsi fino ad agosto, mentre per le erbacee i sintomi potrebbero durare fino a settembre.

Vi state domandando se siete allergici al polline? Ecco quali sono i sintomi, quanto dura l'allergia e quali sono i rimedi.

Il consiglio è quello di rivolgersi agli esperti, in particolare all'allergologo che può prescrivere esami accurati in grado di stabilire con precisione l'eventuale presenza di un'allergia

I sintomi dell'allergia al polline

Betulla, parietaria, graminacee, pioppo e ambrosia (solo per citarne alcune): le piante e l'erba, in alcuni momenti dell'anno, rilasciano nell'ambiente i loro pollini, che entrano in grandissima quantità nelle vostre vie respiratorie. E fin qui, non c'è niente di strano! Ma che cosa succede se il vostro sistema immunitario individua (erroneamente) i maledetti pollini come elementi pericolosi? Ecco i sintomi più comuni di chi soffre di allergia ai pollini:

• congestione nasale

• naso che cola ( rinorrea )

• prurito al naso

• lacrimazione eccessiva degli occhi

• prurito intenso agli occhi

• gonfiore agli occhi

• arrossamento degli occhi e congiuntivite

• prurito alla gola o al palato

• tosse

• senso di oppressione al torace

• asma e difficoltà respiratorie

• disturbi del sonno

• dermatiti e orticaria

• edema

• shock anafilattico: per i pazienti estremamente allergici

I sintomi iniziano a manifestarsi dopo alcuni minuti fino a 1-2 ore in seguito a reazioni allergiche provocate dalle immunoglobuline.

I consigli per calmare un attacco allergico

Come resistere all'allergia? Innanzitutto, serve non arrendersi mai, nemmeno all'allergia ai pollini! Siccome non potete evitarli, è doveroso mettere in atto una vera e propria prevenzione. Oltre ai farmaci specifici, come immunoterapie, antistaminici e cortisonici, ci sono una serie di trucchetti con cui entrare a gamba tesa sui sintomi e stare meglio. Non vedete l'ora di sapere quali? Eccoli di seguito:

1. Consultare il calendario dei pollini

Consultare il calendario con i periodi di fioritura delle piante a cui siete allergici. Così, è possibile prevedere l'insorgenza dei sintomi e prendere i farmaci prima che si scatenino.

2. Guardare l'orologio e il meteo

La concentrazione dei pollini è massima tra le 10 e le 16. E poi, cercate di tenere le finestre chiuse in questa fascia oraria e di non passeggiare quando c'è vento.

3. Occhiali da sole

Indossando gli occhiali da sole potrete tenere a bada i sintomi agli occhi causati dalla luce.

4. Rinunciare a passeggiate all'aria aperta

Rinunciate alle vostre sedute di corsa all'aria aperta o di passeggiata nei periodi di fioritura, anche se sarà un bel sacrificio.

5. Attenzione al bucato

Non stendete i panni all'aperto perché verrebbero letteralmente invasi dal pollone, che vi finirebbe addosso.

6. Doccia e vestiti in lavatrice

Quando rientrate a casa, fatevi subito una bella doccia e buttate i vestiti in lavatrice: servirà a eliminare ogni residuo che potrebbe farvi stare male.

7. Filtro HEPA

Assicuratevi che l'aspirapolvere sia dotato di un filtro HEPA (quello super efficiente!) e che il condizionatore della vostra auto abbia un filtro antipolline (a patto che sia fatto ripulire periodicamente).

Quanto dura l'allergia al polline

Chi soffre di allergia stagionale deve purtroppo avere tanta pazienza, almeno quella necessaria affinché il polline non galleggi in grande quantità nell'ambiente. Ma, in sostanza, quanto ancora dura l'allergia al polline? Innanzitutto, i test che farà lo specialista vi illumineranno sulle piante a cui siete allergici. Solo dopo, potrete indagare sul ciclo di vita della pianta incriminata. I sintomi resteranno praticamente per tutto quanto il periodo di impollinazione (che è diverso per ogni pianta) e per questo motivo è utilissimo consultare il calendario di fioritura.

I rimedi per l'allergia al polline

Il metodo migliore per contrastare l'allergia è quella di non entrare in contatto con l'allergene, ma non sempre questo è possibile, perciò, oltre ad eventuali rimedi naturali, i medici prescrivono solitamente questi farmaci per alleviare i sintomi: