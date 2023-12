Allarme tra gli studenti italiani: sono sempre più ansiosi, aggressivi e annoiati

Una panoramica sugli studenti italiani, a quanto pare sempre più in ansia ma anche annoiati, passivi e purtroppo (o per questo?) anche più aggressivi rispetto al passato.

L’indagine è condotta da Nomisma, società di ricerca e consulenza per il business, che ha esaminato un campione di docenti già a partire dalle scuole elementari, fino a giungere al diploma.

Ebbene, oggigiorno, proprio il comportamento degli alunni rappresenta la preoccupazione principale per chi insegna nonché il rischio maggiore che potrebbe addirittura mettere a repentaglio la professione.

Ansia tra gli studenti italiani: è allarme fino all’università

Sono ansiosi ma anche indolenti quindi passivi, annoiati e aggressivi: una escalation che non può che preoccupare chi con i giovani ci lavora.

Non solo l’attenzione prestata in classe è in caduta libera ma anche l’interazione tra compagni è fortemente in calo.

Lo studio curato da Nomisma ha coinvolto diversi docenti di scuola primaria nonché di secondaria di primo e secondo grado.

L’input iniziale ha riguardato la necessità di delineare la situazione degli studenti in Italia, in fase post pandemica, per tracciare i loro comportamenti e quindi individuare quelle che sono le criticità/priorità a cui i docenti devono dedicarsi, all’inizio di un nuovo anno scolastico.

Proprio le turbolenze emerse però mettono in evidenza come la principale preoccupazione della maggior parte dei docenti riguardi proprio la supervisione e la sorveglianza delle classi.

Il corpo docente delle scuole esaminate, da nord a sud del Paese, mette in risalto il fatto che:

• è diminuita l’attenzione in classe (lo denuncia il 78% degli insegnanti)

• è calata anche l’interazione tra gli stessi compagni (per il 29% degli intervistati)

• aumenta in maniera preoccupante l’ansia e lo stress tra gli alunni, addirittura con manifestazioni presenti già alle elementari (lo afferma ben l’81% dei docenti coinvolti nel sondaggio).

Ben 3 insegnanti su 4 hanno inoltre evidenziato un aumento dei casi di aggressività nei ragazzi, oltre a una generalizzata indolenza e noia.

C’è però un aspetto positivo che si è rafforzato nel periodo post pandemico, vale a dire una maggiore propensione all’inclusione e al rispetto per le diversità. Lo afferma un docente su due.

Quanto sono stressati gli studenti italiani

In pratica, sono tra i più ansiosi in Europa. Come riportato da Zai.net ben il 70% degli studenti di scuole medie e superiori si sente preoccupato, rispetto a una media europea del 56%, che a ogni modo non è bassa.

Il 56% degli studenti italiani si sente nervoso se deve affrontare un compito in classe, mentre la media europea è del 37%.

Un recente studio Unicef ha messo in evidenza come ben il 15% degli studenti abbia riscontrato un disagio a livello mentale, laddove per il 40% di loro la diagnosi è stata di ansia e depressione.

Ma quali sono le cause di un disagio così marcato? Riportando le informazioni di Orizzonte Scuola, il sistema scolastico italiano è tra i più stressanti nel panorama europeo. Il tempo da dedicare allo studio sembra essere preponderante, rispetto a quello a disposizione nell’arco della giornata.

Tra l’altro anche l’impegno pomeridiano richiesto per lo svolgimento dei compiti a casa sembra essere sproporzionato. I ragazzi dunque non hanno tempo di dedicarsi ad altro e manifestano disagi sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Insomma, un modello di scuola stressante che, a fronte di troppo studio, presenta anche vacanze mal distribuite nel corso dei vari mesi dell’anno e tempo insufficiente per svolgere attività extra scolastiche.

Studenti italiani in ansia: le preoccupazioni degli insegnanti

Questo interessante studio ha permesso di focalizzare l’attenzione anche su un altro aspetto da non sottovalutare, vale a dire sul tema della cosiddetta culpa in vigilando.

Se da una parte ci sono studenti ansiosi e annoiati ma anche caratterizzati da un atteggiamento passivo/aggressivo, dall’altra c’è un corpo docenti che sembra non adeguatamente preparato sull’argomento. Ben un terzo degli insegnanti non conosce con precisione le conseguenze di una omessa vigilanza, a maggior ragione tra i professori più giovani e con minore esperienza.

In caso di omessa vigilanza di una classe -e quindi dell’attribuzione di culpa in vigilando per il docente- si va incontro non solo a conseguenze di tipo disciplinare bensì anche civili, penali ed amministrative, a carico proprio dei docenti deficitari.

Ebbene, stando ai dati raccolti da Nomisma, solo il 21% dei docenti è a conoscenza delle ripercussioni amministrative a cui un insegnante va incontro in caso di omessa vigilanza.

