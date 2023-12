Se ami l'attività fisica devi assolutamente abbattere questi 7 falsi miti

Che bella sudata, non mangio prima di andare a correre, meglio uscire all’alba che non la palestra di sera. Ma chi le ha inventate mai queste cose?

Fatto sta che questi 7 falsi miti sull’attività fisica vanno assolutamente sfatati e non c’è da meravigliarsi che tante persone siano scoraggiate ancor prima di iniziare.

Gli errori dell’attività fisica: 7 falsi miti da sfatare

Falsi miti significa che tutte le affermazioni qui di seguito riportate sono false. E a leggerle sembra davvero incredibile, a giudicare da tutte le false credenze che ci hanno inculcato fin dal primo giorno del nostro ingresso in una palestra.

I nutrizionisti sono ormai allineati in questa direzione: l’attività fisica è un pilastro irrinunciabile della salute e non si può farne a meno per mantenersi in forma a lungo, magari consolandosi con il fatto che si mangia poco o si segue uno stile di vita salutare.

Bastano 4 minuti per stare bene e in forma, grazie a questo allenamento a prova di pigri.

Camminare non è lo stesso che correre

Se parliamo di bruciare calorie, allora non ha importanza se corri o cammini. Nel senso che, il dispendio tra una camminata veloce di 6 chilometri o una corsa veloce per la stessa percorrenza è pressocché identico.

Ovviamente, camminando ci vorrà un’ora mentre correndo molto meno. La differenza invece si nota a livello di incremento muscolare.

Le calorie sono tutte uguali, basta bruciarle

Questo significa che non bisogna consolarsi col fatto di aver mangiato solo un gelato a pranzo invece di un piatto di pasta. Anche se le calorie sono le stesse, a livello nutritivo per l’organismo è molto diverso, considerando che con il primo si assimilano prevalentemente zuccheri.

Anche il famoso dimagrimento “localizzato” non esiste. Quindi per perdere la famigerata “pancetta” non è assolutamente sufficiente fare esercizi per gli addominali da mattino a sera. Bisogna ridurre l’apporto calorico e fare attività fisica regolare.

Non ho tempo per palestra o piscina, tanto vale non fare nulla

Anche questa è una diceria senza alcun tipo di fondamento. Innanzitutto perché il semplice fatto di alzarsi dal divano per andare a fare una passeggiata è già un beneficio per il corpo. Ma l’attività fisica anche moderata, come ad esempio una camminata veloce quotidiana, stimola le endorfine e questo ci spinge a cercare sempre più spesso il momento di fare sport, perché ci fa stare bene, mentalmente e a livello di umore.

Si deve fare sport a digiuno e al mattino presto

Non è vero che chi non ha la possibilità di fare sport al mattino, allora è inutile che si applichi nel tardo pomeriggio. Magari ci sono orari ideali per eccellenza, come la tarda mattina per perdere peso. Ma c’è sempre un momento opportuno per fare sport, non fosse altro che in camera col tapis roulant e un po’ di stretching.

Dunque è solo una questione di abitudini, preferenze e disponibilità di orario, in base ad esigenze del tutto personale.

E si può uscire al mattino anche dopo aver fatto colazione, non è assolutamente vero il contrario. Anzi, è bene ricordare che il digiuno rappresenta sempre e comunque un forte stress per l’organismo, che reagisce producendo molto cortisolo.

Più si riesce a sudare e più si dimagrisce

Sicuramente, pensare di tornare freschi e profumati da una corsetta o da una seduta di pesi non è immaginabile. Ma se anche d'estate si indossano abiti lunghi e felpe per favorire la sudorazione (nell’intento di dimagrire più in fretta) ebbene la delusione è dietro l’angolo.

Il sudore rappresenta i liquidi corporei che perdiamo e che vanno reintegrati. Ciò che serve per dimagrire invece è bruciare i grassi e di certo non si ottiene in mezz’ora di camminata.

Gli integratori durante lo sport sono fondamentali

Bere sia prima che dopo l’allenamento ma va benissimo anche “durante” (altro falso mito da sfatare). Purché si tratti semplicemente di acqua. Ogni 15-20 minuti è necessario reidratare il corpo.

Le bevande zuccherine per sportivi apportano zucchero immediatamente spendibile all’organismo, che quindi non ha motivo di attingere alle riserve di grasso (e quindi non si dimagrisce).

Se si fa sport, si può mangiare quello che si vuole

Anche questo è un grande errore che soprattutto gli atleti più giovani commettono. La credenza è che, soprattutto se in fase adolescenziale o comunque ventenni, debbano mangiare tutto, dai dolci ai fritti, dai grassi agli zuccheri, perché tanto poi “bruciano”.

Ebbene, ovviamente non si tratta solo di una questione energetica. Come già accennato, anche se le calorie possono essere le stesse, l’apporto in termini di nutrienti deve sempre mantenersi bilanciato tra carboidrati, proteine e grassi, a discapito però di quelli insaturi, degli zuccheri e di tante calorie “vuote” che tanto nuocciono all’organismo, come quelle tipiche del junk food.