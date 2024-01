E se l'attività fisica non sempre facesse vivere più a lungo? Ecco la verità

L'Università finlandese di Jyvaskyla rivela perché l'attività fisica non fa vivere più a lungo. Vediamo il risultato di questo peculiare studio, che mette in dubbio una buona parte delle convinzioni circa lo stile di vita delle persone.

Secondo una nuova ricerca dell'Università finlandese di Jyvaskyla, l'attività fisica potrebbe non essere il fattore chiave per promuovere la longevità. Al contrario, muoversi troppo potrebbe addirittura accelerare il processo di invecchiamento nel nostro corpo. Queste interessanti scoperte sono state rivelate dagli studiosi scandinavi dopo un lungo studio sui gemelli durato 45 anni. Ma il dubbio principale continua a essere lo stesso: l'attività fisica non fa vivere più a lungo? Vediamo il dettaglio della ricerca.

L'attività fisica non fa vivere più a lungo: ecco la verità

Numerosi studi precedenti abbiano confermato che l'esercizio fisico conduca a una vita più sana e generalmente più longeva. Dunque, l'attività fisica non fa vivere più a lungo? L'Università scandinava ha rilevato che l'attività fisica potrebbe contribuire solo in minima parte ad allungare la vita e, in alcuni casi, avrebbe persino effetti negativi sull'organismo. Per giungere a queste conclusioni, gli studiosi hanno analizzato più di 11.000 gemelli finlandesi dello stesso sesso tra il 1975 e il 2020.

Ecco cosa hanno riferito le persone oggetto di analisi

Le persone oggetto di analisi hanno auto-riferito sia il tempo che l'intensità della propria attività fisica quotidiana. Sulla base delle informazioni raccolte sono state classificate in quattro gruppi: sedentari, moderatamente attivi, attivi e molto attivi. In questo modo si è scoperto un aspetto importante sulla possibilità che l'attività fisica non fa vivere più a lungo. Nel complesso, è stato riscontrato che coloro che facevano meno esercizio fisico avevano circa il 20% in più di probabilità di morire nell'arco dei 45 anni rispetto a quelli che erano regolarmente attivi.

Tuttavia, quando i risultati sono stati analizzati prendendo in considerazione vari fattori legati allo stile di vita, come l'istruzione, l'indice di massa corporea (BMI), il fumo e il consumo di alcol, il numero è diminuito in modo significativo. È emerso che i sedentari avevano solo il 7% in più di probabilità di morire rispetto ai gruppi attivi, senza "ulteriori benefici forniti" da livelli più elevati di esercizio. Pertanto, sembra che l'attività fisica, se praticata con moderazione, possa sì essere utile, ma non sia l'elemento cruciale per promuovere la longevità.

Cosa succede se faccio troppa attività fisica

Lo studio ha anche dimostrato che l'invecchiamento biologico era accelerato per coloro che si esercitavano sia troppo poco che troppo. In particolare, i partecipanti più attivi fisicamente sembravano essere circa 1,8 anni "più vecchi" rispetto a coloro che svolgevano una quantità più moderata di attività. Quindi si può asserire che l'attività fisica non fa vivere più a lungo? Affermare che i gruppi attivi potrebbero vivere più a lungo non tanto grazie agli allenamenti, ma piuttosto al fatto che conducono generalmente uno stile di vita più salutare.

Tuttavia, il dottor George Savva, ricercatore senior presso il Quadram Institute di Norwich, in Inghilterra, ha dichiarato che, nonostante il quadro rilevante offerto dallo studio finlandese sui gemelli, è importante tenere conto del fatto che i ricercatori hanno filtrato i dati in base all'indice di massa corporea (BMI), che potrebbe essere influenzato dall'attività fisica e dalle differenti tipologie di allenamento e quindi potrebbe aver distorto alcuni risultati della ricerca.

Chi fa sport vive più a lungo

In conclusione, sebbene l'esercizio fisico sia comunque importante per mantenersi in salute, sembra che muoversi troppo o troppo poco potrebbe non avere gli stessi benefici sulla longevità come si pensava in precedenza. Bisognerebbe quindi chiedere consiglio agli esperti su quale attività fisica svolgere per vivere più a lungo. È necessario continuare ad approfondire le ricerche per comprendere meglio l'impatto dell'attività fisica sul nostro organismo e sulla nostra longevità.