Vuoi risolvere i tuoi problemi di insonnia? Prova questo ingrediente segreto: ecco perché

Stando alle stime più recenti, in Italia sono più di 13 milioni le persone he soffrono di insonnia. Si tratta dunque di numeri altissimi, e spesso chi ne soffre non si attiva per risolvere il problema. Secondo l’AIMS, ossia l’Associazione Italiana Medicina del Sonno, circa il 46% di chi soffre di insonnia, infatti, non fa niente per risolvere tale problematica.

Purtroppo, oltre che diffusa, l’insonnia è anche una problematica invalidante e causa di enormi frustrazioni.

Non sono però in molti a sapere che c’è un piccolo aiuto che proviene dalla natura, in particolare dall’alimentazione, che potrebbe non essere risolutivo, ma che sicuramente è di grande aiuto per coloro che soffrono di questa problematica.

Inaspettatamente, mangiare un determinato frutto prima di dormire potrebbe attenuare l’insonnia. Scopriamo quindi di quale frutto si tratta e perché promette di essere miracoloso contro le fastidiose notti insonni.

Soffri di insonnia? Ecco perché devi mangiare una banana prima di dormire

Sia che si soffra di insonnia, sia in caso di problematiche più lievi, come la difficoltà ad addormentarsi, c’è dunque un frutto che può essere di grande aiuto. Si tratta della banana, che rientra tra i cibi che favoriscono il riposo se consumati la sera.

Dunque, tra i consigli per dormire bene la sera, possiamo a pieno titolo inserire quello di mangiare una banana prima di dormire.

Com’è noto a molti, la banana contiene infatti una elevata dose di magnesio. Questo prezioso minerale ci aiuta a regolare il cosiddetto ritmo circadiano. Si tratta, in sostanza, del ritmo sonno-veglia.

Sono diversi gli studi che hanno concluso che la banana prima di dormire aiuti in tal senso a regolare i ritmi di veglia e di sonno.

Il magnesio interviene infatti anche nei processi di produzione della melatonina. Come coloro che hanno problemi di insonnia sapranno molto bene, si tratta dell’ormone più strettamente implicato nell’addormentamento, in quanto ci permette di addormentarci in tempi brevi.

Spesso utilizzata anche da chi ha il “sonno leggero”, la melatonina ci permette anche di addormentarci più profondamente. Ecco perché assumere una banana prima di dormire ci aiuta anche ad ottenere un sonno più profondo e ristoratore, migliorando sensibilmente la qualità del nostro riposo.

Il magnesio è anche un preziosissimo alleato del benessere psicofisico poiché aiuta ad abbassare i livelli di cortisolo, favorendo anche in questo caso il riposto notturno.

Una banana prima di dormire aumenta i livelli di triptofano

Oltre ad apportare una buona dosa di magnesio, che come abbiamo visto è un prezioso alleato del sonno, mangiare una banana prima di dormire ci aiuta a fare il pieno di un amminoacido altrettanto prezioso.

Si tratta del triptofano, un amminoacido spesso associato al benessere e all’ottimo umore.

Nonostante sia prezioso per mantenere alti i livelli di umore e per favorire la qualità del sonno, il nostro corpo non è in grado di sintetizzarlo: deve dunque essere assunto con gli alimenti e la dieta quotidiana.

Eppure, numerosi studi hanno concluso che si tratta di un elemento essenziale per un buon sonno ristoratore, intervenendo anche sulla sua effettiva durata.

Questo perché il triptofano interviene nella produzione della serotonina, ormone che, come la melatonina, aiuta a regolare il ciclo sonno – veglia.

Le alternative per combattere l’insonnia

Purtroppo, è ovvio che non tutti possono permettersi di mangiare una banana prima di dormire. Nel caso in cui questa risulti troppo pensante se mangiata prima di andare a letto, si può sostituire con altri alimenti.

Secondo degli studi di Sleep Charity, nota associazione inglese che si adopera fornendo linee guida per dormire meglio, le alternative alla banana prima di andare a dormire sono moltissime. Si possono consumare ciliegie, fragole o uva, ma anche frutta secca (in particolare le mandorle, ottima fonte di magnesio).

Anche cereali integrali e pesce, pur non appartenendo alla frutta, aiutano a migliorare il riposo.