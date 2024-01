Vorresti un animale domestico? Sono almeno 5 gli incredibili benefici che ti garantirà

Si è sempre saputo, ma ora anche la scienza è d'accordo. Avere un animale domestico dona ai proprietari una varietà di benefici a livello fisico e psicologico che non potrebbero avere facilmente se non lo avessero. E per chi vive con un animale non è di certo una novità.

Affezionarsi a un animale domestico ha ripercussioni positive su molti aspetti della vita di un essere umano e può aiutare a superare momenti difficili. Nonostante le marachelle che gli amici a quattro zampe possono fare in casa, l'affetto sincero che sanno donare è incommensurabile: ecco allora tutti i benefici degli animali domestici.

5 benefici da non sottovalutare: perché avere un animale domestico fa bene

Che sia un cane, un gatto, un porcellino, un pesce, un coniglio o qualsiasi altro animale, essere in contatto diretto con lui regala molti benefici all'essere umano. A livello psicologico, avere un animale aiuta:

• a ridurre lo stress e la percezione del dolore

• nella cura dell'ansia e della depressione

• a stabilizzare la pressione sanguigna

• ad aumentare i livelli di endorfine, prolattina, dopamina, ossitocina.

A livello fisico, invece, aiuta:

• a mantenersi in movimento. Le pause pipì, per esempio, costringono i padroni di un cane a uscire fuori le quattro mura di casa e passeggiare. Ciò è emerso in maniera preponderante durante il periodo del lockdown dovuto al Covid-19, in cui lo sconforto ha preso il sopravvento e siamo stati costretti a stare molte ore in casa. Ci sono tantissime testimonianze di persone che durante il periodo di reclusione hanno superato periodi di difficoltà grazie ai loro animali domestici.

Lo studio

Una ricerca condotta dall' University of Michigan Medical Center ha dimostrato che avere un animale domestico riduce le emozioni negative e il loro impatto sulla salute. Inoltre, è stato scoperto che il declino cognitivo viene rallentato. In poche parole: se si vogliono migliorare le proprie capacità intellettuali, entrare in contatto con un animale rappresenta la scelta giusta.

Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di 1369 persone di 65 anni di età media. Di questi il 53% aveva un animale domestico e il 32% ne possedeva uno da più di cinque anni. Sono stati condotti diversi test cognitivi per un arco temporale di sei anni e sono stati assegnati punteggi da 0 a 27. I risultati sono stati soddisfacenti: chi possiede un animale ha avuto una risposta migliore rispetto alle altre persone. La differenza di punteggio tra i primi e i secondi, cioè coloro che non hanno animali da compagnia, ha indotto i ricercatori a sostenere che chi ha con sé un animale domestico sia meno stressato.

In aggiunta, avere un animale da compagnia produce effetti positivi sulle proprie emozioni, aumentando il senso di gioia. Il legame tra padrone e animale è unico nel suo genere e dà un senso di sicurezza e supporto, senza pregiudizi o condizionamenti esterni. L'amore di un animale è incondizionato e il nostro cervello lo percepisce.

Inoltre, sono stati dimostrati numerosi benefici anche su individui con disabilità, persone che hanno subito un trauma e bambini con autismo. In tutti i casi c'è stato un miglioramento dell'umore e di partecipazione ad attività sociali.

Insomma, non ci sono controindicazioni nello scegliere di avere un animale. Anzi, il Governo ha indetto anche un bonus animali domestici 2024 per agevolare i proprietari. Pertanto, ci sono benefici sull'umore, sul fisico e anche sul portafogli.