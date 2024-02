Bere poco, i rischi per la salute: ecco 5 conseguenze a cui dovresti prestare attenzione

L'idratazione è molto importante per la salute dell'organismo. Ecco cosa rischia il corpo se non bevi abbastanza acqua.

Essere in salute significa non solo mangiare sano e allenarsi con costanza, ma anche idratarsi a sufficienza. Infatti, tra i vari consigli dispensati dagli esperti per aiutarci a restare in salute, quello di bere almeno due litri di acqua al giorno si rivela particolarmente importante. Il corpo umano è composto dal 70% di acqua, pertanto, se manca, gli organi subiscono danni. Se il problema viene trascurato a lungo, le conseguenze possono essere irreparabili.

Spesso si sottovaluta l'idratazione perché si considera un aspetto secondario rispetto all'allenamento e alla dieta, ma ci sono una serie di gravi problematiche a cui il nostro corpo può incorrere se disidratato. Insomma, è accertato che bere poco comporta una serie di rischi: ecco a cosa faresti bene a prestare attenzione.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità

Sommario:

1. Bere poco, i rischi per la salute: cosa succede se si beve troppo poco? 2. Cosa succede al cervello se si beve poco? 3. Come capire se

Bere poco, i rischi per la salute: cosa succede se si beve troppo poco?

L'acqua è il pilastro che contribuisce a una buona salute dell'organismo. Se non si ha una buona idratazione, non si avrà mai un buon stato di salute.

Se l'apporto di idratazione che si dà al corpo umano è scarso, quest'ultimo può manifestare il suo disagio attraverso alcuni sintomi. In particolare:

• sete

• mal di testa

• vertigini

• urina di colore scuro

Si è discusso spesso su quanta acqua bisogna bere al giorno, ma solitamente per capire se si è in un buono stato di idratazione basta analizzare il colore delle urine. Se sono trasparenti, allora il corpo è idratato; se, al contrario, sono scure, significa che si dovrebbe bere di più. La scarsa idratazione comporta almeno 5 rischi che è meglio prevenire. Non sottovalutare il problema.

1. Cistite

Chi ci è passato, sa cosa significa. La cistite è l'infiammazione della vescica e provoca molto dolore e bruciore nel tratto inferiore dell'addome e la continua urgenza di urinare.

Bere molta acqua allontana lo spettro di incorrere in batteri che causano le infezioni e stimola la minzione, che è per l'appunto il metodo principale per espellere tossine e batteri

2. Calcoli

Le funzioni renali sono compromesse se non si beve abbastanza, perché ci consente di eliminare i liquidi in eccesso. Al contrario, quando non si beve abbastanza, l'urina può diventare più concentrata e può portare alla formazione dei calcoli.

La formazione di calcoli renali comporta dolore e, in casi più gravi, è necessario un intervento chirurgico per asportarli

3. Conseguenze sulla salute cardiovascolare

Il cuore pompa ogni giorno più di 7mila litri di sangue e l'acqua è fondamentale per mantenere il volume adatto a questo processo.

Bere poco significa incorrere nel rischio di affaticare il cuore, perché c'è aumento della frequenza cardiaca e un aumento della pressione sanguigna

4. Mal di testa e impatto sulle capacità cognitive

La scarsa idratazione comporta frequenti mal di testa che possono essere naturalmente allontanati nel momento in cui si assume la giusta quantità di acqua.

Per quel che concerne le funzionalità cognitive, invece, la disidratazione comporta una ridotta capacità di concentrazione e ha un impatto negativo anche sulla memoria a breve termine.

5. Pelle

Sembra banale, eppure in molti non considerano l'associazione idratazione-pelle. Se si ha una giusta idratazione dall'interno, si allontana l'invecchiamento e il rischio di secchezza.

Pertanto, prima di comprare creme per l'idratazione esterna della pelle, bisogna concentrarsi sull'idratazione interna.

Cosa succede al cervello se si beve poco?

Bere regolarmente aiuta a stare meglio anche in termini cognitivi ed emotivi. Una scarsa idratazione, infatti, comporta una diminuzione dei livelli di aminoacidi nel cervello, provocando ansia, nervosismo, irritabilità e sconforto. Al contrario, restare idratarsi favorisce una sensazione di relax.

Leggi anche: Il tè idrata più dell'acqua e del caffè? Facciamo chiarezza su un falso mito duro a morire

Come capire se sto bevendo abbastanza

Per capire se stai bevendo abbastanza, ti basta prestare attenzione ad alcuni segnali che ti manda il corpo. Tra questi:

• pelle secca

• stipsi

• alitosi

• mal di testa

• urine scure

La tua pelle secca, in particolare, può essere un campanello d'allarme. Se tira o prude, potresti necessitare più idratazione. Per avere conferma, puoi provare il "test del pizzicotto". In cosa consiste? Devi afferrare il dorso della mano con pollice e indice, poi rilascia. Se noti grinze, significa che dovresti bere un po' di più.