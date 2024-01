Qual è il tumore diagnosticato a Sarah Ferguson? Ecco 5 sintomi da non sottovalutare

Dopo l'operazione di mastectomia per rimuovere un tumore al seno, i medici hanno diagnosticato un altro cancro a Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea. Ecco qual è e a quali sintomi fare attenzione.

Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea di Inghilterra e madre delle principesse Eugenia e Beatrice, ha ricevuto una nuova diagnosi. Dopo essersi operata per rimuovere un tumore al seno, Sarah Ferguson deve affrontare una nuova sfida. Alla duchessa è stato diagnosticato un cancro alla pelle: ecco quali sono i 5 sintomi da non sottovalutare.

Che malattia ha Sarah Ferguson? Cos'è il cancro alla pelle e quali sono le cause

Dopo aver scoperto in tempo un tumore al seno, Sarah Ferguson si è prontamente operata per rimuoverlo. Tuttavia, durante l'operazione, i medici hanno analizzato alcuni nei della duchessa, scoprendo altro...

L'ex moglie del principe Andrea ha ricevuto una nuova diagnosi: ha un cancro alla pelle.

Il Sun ha dato la notizia, proprio in concomitanza con l'operazione misteriosa di Kate Middleton e quella alla prostata di re Carlo. Pare che la malattia sia stata notata in tempo e la duchessa ha fatto sapere che è ottimista. Ecco cosa ha dichiarato il portavoce di Sarah Ferguson sulla sua malattia:

Chiaramente un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore. Vuole ringraziare l’intera équipe medica che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata prontamente.

I tumori della pelle possono formarsi in ogni parte del corpo, proprio perché la pelle è l'organo più esteso. Nell'80% dei casi, tuttavia, compaiono sul volto, sul cuoio capelluto e sul collo, le zone in assoluto più esposte al sole.

Le cause del tumore alla pelle

La prima causa del cancro alla pelle sono le radiazioni ultraviolette (i raggi UV), ma anche delle lampade abbronzanti.

Per questo motivo, è molto importante evitare di esporsi al sole durante le ore più calde. Inoltre, quando ci si espone, è utile proteggere la pelle con un abbondante strato di protezione solare, da applicare più volte durante la giornata.

Ci sono delle persone che sono più a rischio di sviluppare un tumore alla pelle e, perciò, devono fare particolare attenzione. Sono:

• persone con la pelle molto chiara , che si ustiona facilmente

• persone che si espongono di frequente al sole

• persone con familiarità per il tumore della pelle

• persone che hanno naturalmente molti nei o lentiggini sul corpo e sul viso

I 5 sintomi del cancro alla pelle a cui fare attenzione

Notare un cancro alla pelle non è semplice, ma ci sono dei sintomi e dei campanelli d'allarme a cui prestare attenzione. Innanzitutto, è buona norma sottoporsi almeno una volta ogni uno o due anni a una visita dermatologica e fare uno screening di nei e macchie della pelle.

Questo, infatti, è molto importante per tenere tutto sotto controllo. Tra una visita e l'altra, però, si può effettuare un auto-esame della pelle, che puoi analizzare comodamente da casa. Ecco quali sintomi non sottovalutare.

1. Nei che cambiano aspetto o sanguinano

La prima cosa da fare è prestare molta attenzione ai propri nei. Infatti, possono essere un indicatore della salute cutanea.

Se un neo cambia colore (solitamente diventano rossi) o aspetto, diventa improvvisamente più grande o comincia a sanguinare, contattate un dermatologo per un controllo.

2. Lesioni anomale

Uno dei sintomi dei tumori alla pelle è la comparsa di lesioni anomale, spesso dolorose. Possono essere di diverso tipo:

• lesioni piatte simili a cicatrici , a volte marroni

• lesioni scure in aree anomale (su mani e piedi, sotto le unghie, sulle mucose della bocca, sul naso)

• lesioni con bordo irregolare e zone di colore rosso, rosa, bianco, blu o nerastro

• lesioni che prudono o bruciano intensamente

3. Macchie scure

La comparsa di macchie scure può essere un sintomo del cancro alla pelle. Le macchie, infatti, compaiono dopo anni di esposizione intensa al sole, senza protezione.

Bisogna fare attenzione soprattutto se le macchie presentano aree di diverso colore o contorni irregolari.

4. Noduli

Anche il tumore alla pelle può portare alla comparsa di noduli. Di solito, si tratta di noduli di piccole dimensioni che presentano bordi più alti e una depressione (simile a una conca) nel centro. Solitamente, hanno un aspetto perlaceo o ceroso.

5. Piaghe

Infine, l'ultimo sintomo da non sottovalutare sono le piaghe. Infatti, possono comparire sul corpo piaghe sanguinanti e con croste, che sembrano guarire ma si riaprono subito.

