Le candele profumate fanno male ai gatti? Ecco tutto quello che dovete sapere

Se avete un gatto in casa, prima di accendere candele profumate è bene che sappiate alcune cose. Vediamo se fanno male agli animali e quali sono gli accorgimenti da tenere bene a mente per evitare rischi.

Le candele profumate fanno male ai gatti? Ecco cosa devi sapere

Le candele profumate, oltre ad essere un elemento decorativo, rendono accogliente ogni ambiente. Non solo, sono in grado di donare una sensazione di calma e rappresentano una specie di stacco dalla frenesia di tutti i giorni. Sono perfette per ogni stagione dell'anno, ma in inverno sono davvero magiche. Eppure, se avete dei gatti in casa ci sono alcune cose che dovete sapere. Fanno male agli animali? Ni. Cerchiamo di capire perché.

Le candele, che siano profumate o meno, sprigionano una fiamma che può rappresentare una grande attrattiva per il felino. Inoltre, essendo oggetti piccoli possono facilmente essere scambiati per giochi. E' per questo che il micio potrebbe tentare un approccio e bruciarsi. Come se non bastasse, la cera contiene sostanze nocive per la pelle dell'animale e tossiche per tutto l'organismo nel caso vengano ingerite. Nell'ipotesi in cui il gatto si imbratti il manto di cera è bene fare attenzione a non farlo leccare e portarlo subito dal veterinario.

Per quanto riguarda il profumo che sprigionano le candele, sappiate che spesso non fa male soltanto agli animali ma anche agli esseri umani. Generalmente, gli ingredienti base sono paraffina e cera d'api. Quest'ultima può essere anche vegetale, come quella di soia o di palma. Il problema, però, sono gli additivi che vengono aggiunti: resine, cera microcristallina, cere dure, opacizzanti, coloranti e profumi. Respirare materiali di questo tipo non è salutare, per nessuno. Per di più, i mici non amano gli odori nuovi - calcolate che hanno un senso dell’olfatto molto potente - per cui potreste rischiare di stressarli.

Come fare per accendere una candela pur avendo un gatto in casa?

Oltre alla cera e agli additivi, le candele, sia profumate che non, contengono lo stoppino che può a sua volta presentare tracce di metallo. Queste ultime sono dannose perché vengono volatilizzate durante la combustione. Ovviamente, sono pericolose sia per gli animali che per gli esseri umani.

Come fare, quindi, per accendere una candela pur avendo un gatto in casa? Innanzitutto, è bene acquistare solo prodotti ecologici, che non contengono sostanze nocive. Se non volete proprio rinunciare ai profumi optate per quelle a base di oli essenziali biologici. Attenzione: evitate le fragranze a base di agrumi perché sembrano stressarli. Al contrario, optate per la lavanda che è rilassante anche per gli animali.

Il rischio bruciatura, invece, può essere aggirato utilizzando lanterne portacandele chiuse. Magari, posizionatele in un punto che il micio non può raggiungere e, se proprio lo vedete attratto, usate uno spray repellente. Ovviamente, non lasciate mai candele e gatti insieme senza sorveglianza. Se volete essere sicuri al 100% dovete optare per le candles a led: in questo modo il pericolo è scongiurato.